Pinheiro: 'PT e PMDB são o mesmo projeto'

Em vias de dizer se topa ou não o convite do governador Rui Costa para assumir a Secretaria da Educação do Estado (a nosso ver, mais para sim), o senador Walter Pinheiro tenta em Brasília emplacar o projeto idealizado por ele e mais seis colegas (Lídice da Mata inclusa) e subscrito por outros 23 (um total de 30) que muda a Constituição para viabilizar eleições para presidente ainda este ano. Mas antecipa que é difícil:

- Estamos contrariando o povo de Dilma e o de Michel. Dilma não tem condições sequer de refazer o ministério, e Temer está catando notáveis para tentar formar um. Ela não quer largar o osso e ele está doido para abocanhar. Mas nosso papel é dizer para a sociedade isso: esse projeto se esgotou com Dilma, e Michel é a continuidade.

Segundo Pinheiro, o PMDB tem o vice-presidente e, desde 2013, o presidente da Câmara e do Senado, e tinha mais seis ministros. Quem governou o Brasil nesse período foi o consórcio Dilma-Temer.

- Eles juntos não conseguiram governar o Brasil, separados é que vão?

Convite pessoal — Pinheiro diz que na primeira vez que Rui Costa o convidou para a Secretaria da Educação, alertou:

- Vamos com calma, até porque eu estou saindo do PT. E Rui me respondeu: 'Eu não estou convidando a pessoa jurídica e sim a pessoa física'. Então, se eu aceitar, nisso aí não entram compromissos futuros.

Novo partido — Ele diz também que ainda não tem definição sobre o novo partido a seguir, mas de saída descarta qualquer condicionante sobre candidaturas:

- Não quero entrar num partido para me candidatar a nada. Isso nem se cogita. Quero ajudar a construir um projeto, se der. Agora, tenho bons amigos no PT e vou continuar tendo. Não vou cuspir no prato que comi.

"Esse mesmo sujeito, Jair Voldemort Bolsonaro, exalta também Eduardo Cunha, o cínico dos cínicos, esfrega na nossa cara esse poder sombrio que os une, o poder de tirar o pudor do armário"

Zélia Duncan, cantora, criticando Eduardo Cunha, a quem ela chamou de 'o rei dos réus', e o deputado Jair Bolsonaro, pelo 'conjunto da obra'.

Indenização na Unifacs

Manuela Sampaio, estudante de medicina da Unifacs, estava em sala, saiu para uma aula prática, na volta não encontrou o seu notebook. Foi se queixar, a instituição disse que não se responsabilizava por objetos pessoais.

É responsável, sim. Quem diz isso é a juíza Lívia de Melo Barbosa. Quarta última, ela deu a sentença no caso: condenou a Unifacs a indenizar Manuela, que por acaso é filha do deputado Cláudio Cajado (DEM), em R$ 5 mil.

O xis da questão — A juíza Lívia entendeu que a cláusula que isentaria a Unifacs de responsabilidade viola o Art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Cajado, por sua vez, diz que a universidade tem a responsabilidade de zelar pela segurança de alunos, professores e funcionários.

Trova de Cunha

Antônio Barreto, top no cordel nordestino e top dos top em Santa Bárbara, largou outra sextilha sobre política. Alvo: Eduardo Cunha. Veja:

A lógica do brasileiro

É algo muito engraçado...

Veja bem o que falou

Um famoso deputado:

Sei que Cunha é corrupto

Mas está do nosso lado!

POUCAS & BOAS

O leitor Hélio Ortega nos corrige sobre nota publicada terça. Fernando Collor de Mello se elegeu pelo PRN, hoje PTC, e não PTN, como divulgamos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O telegrama

Essa quem nos conta é Raimundo Sobreira, ex-deputado (três mandatos).

Geraldo Brandão, prefeito de Santana dos Brejos três vezes, não gostava de ACM, achou pouco ficar dizendo isso aos seus munícipes, mandou um telegrama desaforado para o governador.

Para completar, apoiou Prisco Viana para federal e ele, Sobreira, para estadual. O tempo passou, ACM de novo governador, Geraldo de novo prefeito, já lá pelo início dos anos 90.

Geraldo pediu audiência com ACM, pensou que ele tinha esquecido, foi atendido no ato. Marcou data. No dia, adentrou o gabinete, ACM chamou um assessor:

- Pegue ali pra mim aquele telegrama de Santana...

A audiência acabou aí. O prefeito deu meia-volta e foi embora. ACM tinha isso. Guardava tudo, afagos e desaforos. E Geraldo pensou que ele tinha esquecido.

