Pinheiro fica senador, mas põe time na SEC

Já nomeado secretário de Educação da Bahia, o senador Walter Pinheiro vai permanecer no Senado pelo menos até o final do mês, ainda finalizando alguns projetos, como o pedido de empréstimo de US$ 200 milhões feito pelo governo baiano, que ele quer ver acontecer, e também concluir outros dos quais é relator, mas o time dele já desembarca na SEC hoje.

Pinheiro diz que primeiro quer se inteirar da situação, buscar todas as informações. Quando entrar, já vai sabendo.

- Lá no Senado, eu preciso desse tempo.

Pauta indefinida - Roberto Muniz, o suplente de Pinheiro, diz que só vai falar se o afastamento se consumar:

- Essa pauta quem dita é Pinheiro.

Geddel em cena

Em entrevista a Mário Kertész nesta segunda na Metrópole, Geddel pontuou dois fatos que repercutem na política baiana:

1 - Não está pensando em 2018, ainda é cedo, até porque vai se esforçar para ajudar Michel Temer a tirar o Brasil do buraco, mas admite que pode se candidatar ao governo..

2 - O PMDB vai indicar nomes a ACM Neto para compor a chapa como vice.

Falam que o preferido dele é Fábio Mota, secretário da Mobilidade.

Idade mínima

Henrique Meirelles, o novo ministro da Fazenda, tem conversado com alguns deputados sobre os projetos que pretende enviar para a Câmara nos próximos dias.

A Benito Gama (PTB), revelou a intenção de mexer na Previdência, que está cada dia mais cara para os governos, não só o federal, mas os estaduais também.

Uma das ideias é botar a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos.

'Eu sou o precursor do metrossexualismo brasileiro. A primeira plástica, a segunda plástica, o cabelo, os brilhos. Estou sempre querendo descobrir um creminho'

Cauby Peixoto, o cantor que nesta segunda nos deixou.

'Fizemos uma oração, um grupo de amigos, e assim que dissemos 'amém', ele morreu. Coisa de artista'

Daniel D'Ângelo, marido da cantora Angela Maria, amiga de Cauby, que acompanhou os últimos instantes dele.

Rebu governista

O deputado Sargento Isidório (PDT) está causando inquietações entre os aliados de Rui Costa. O deputado Rosemberg Pinto (PT) disse que já o procurou para alertá-lo:

- Disse que a forma como ele se posicionou na discussão do Plano Estadual de Educação (confrontou com grupos LGBT) e o vídeo do Dia das Mães (pegou na genitália da mãe e disse 'graças a Deus que você não é sapatão') não é uma postura para quem quer disputar a Prefeitura de Salvador: E não acho é que isso seja problema de Rui Costa ou do secretário Josias Gomes (Relações Institucionais).

Problema federal - A questão é que Isidório é candidato a prefeito de Salvador pelo PDT e alguns segmentos já foram se queixar ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que por sua vez também revelou preocupação.

Isidório será convidado a baixar o tom.

Maternidade zero

Dizem em Santo Amaro que se Francisco Lourenço de Araújo, o Barão de Sergy, honra e glória da terra por ter comandado um batalhão de santamarenses na Guerra do Paraguai, nascesse hoje, jamais seria o que foi, pelo menos como santamarense. O xis da questão: o octagenário Hospital Maternidade está fechado para atendimento ao SUS porque o governo do prefeito Ricardo Machado ofereceu apenas R$ 20 mil.

A indignação é geral. Os santamarenses estão nascendo em São Francisco do Conde.

Pedindo socorro - O diretor do Hospital, Regival Mattos de Souza, já mandou ofício até para o Ministério Público. A crise já vinha se arrastando e foi feito um TAC com a Sesab. O município não deu bola.

POUCAS & BOAS

O Museu de Arte da Bahia marca a passagem da 14ª Semana de Museus (de 16 a 22 deste mês) realizando amanhã (19h) a edição de maio do projeto Diálogos Contemporâneos. O tema da vez é Mab Pensa Seu Entorno, abordando as intervenções na paisagem do Rio Vermelho e da Barra". Lideranças dos dois bairros estarão lá.

As psicólogas Renata Souza e Tamires Sapucaia, do Espaço Nelson Pires (antigo Sanatório São Paulo), vão fazer palestra sexta (16h30) no auditório do Planserv (Avenida ACM), sobre a importância dos vínculos sociais na reorganização emocional e psíquica de pacientes.

A frase em que Dilma saudou 'a mandioca, homens e mulheres sapiens', citada domingo no Política com Vatapá, foi dita em 22 de junho de 2015, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no lançamento dos I Jogos Mundiais, que aconteceram em outubro, em Tocantins. O leitor José Ney estava lá, viu e nos corrigiu.

