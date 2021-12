Pinheiro e o governo, quem na contramão?

Embora seja do PT, o senador Walter Pinheiro entrou em rota de colisão com o governo, todo mundo sabe.

Mas quem está na contramão na história? Pinheiro diz que o governo tem um problema congênito, não ouve ninguém. Quer empurrar goela abaixo os seus atos, cometendo um equívoco político de nascença:

— Dos 39 ministros do governo, 25 são de estados em que Dilma sofreu derrotas pesadas. Mais ainda: os cinco principais são de São Paulo, inclusive do PT, onde ela sofreu a sua mais fragorosa derrota.

Os cinco a que ele se refere são Aloizio Mercadante (Casa Civil), Arthur Chioro (Saúde), Renato Janine (Educação), José Eduardo Cardozo (Justiça) e Ricardo Berzoini (Comunicações). De quebra, tem Edinho Silva (Comunicação Social).

Enquanto isso, a Bahia, onde Dilma teve a sua mais expressiva vitória nominal, só tem Jaques Wagner (Defesa), estratégico do ponto de vista nacional, e também politicamente, para Dilma acalmar os militares. Mas, no que diz respeito a povão, zero.

Daí, julgue você.

Questão partidária: Pinheiro admite que tem tido dificuldades internas com o PT, mas ainda está conversando. Acha difícil o entendimento, mas não fechou questão.

Também admite que foi procurado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi:

— Eu disse a Lupi que primeiro ele resolva a pendenga do PDT na Bahia.

Panelaço para Cunha

O panelaço de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi alvo ao falar em cadeia de televisão anteontem para dizer dos feitos do legislativo na sua gestão sinaliza para uma coisa: ninguém acredita no discurso dele, de que as acusações de envolvimento com a Lava Jato é armação do governo.

O povo não é tão ingênuo assim.

Multas anuladas

As multas aplicadas pelos radares da Transalvador entre 6 de março e 26 de junho no Centro Administrativo da Bahia foram anuladas por portaria do superintendente Fabrízio Muller. Ele diz que houve um 'erro técnico':

— As placas da velocidade deveriam ser 60km, colocaram de 50.



De brega a chic

Rui Costa está em vias de anunciar (ou inaugurar) a completa repaginação do Hospital Roberto Santos, por dentro e por fora.

Tão degradado estava, que servia até de base de operações para alguns traficantes de drogas. O novo HRS, além da excelência nos serviços que vai oferecer, sofreu uma guaribada total no entorno.

Isso inclui até a construção de uma via contornando o prédio.

Stock, a promessa

A prova da Stock Car que aconteceria em Salvador agora mudou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Será dia 13 de setembro.

Se mandou de Salvador com a organização da prova se queixando da exorbitância das taxas de serviço da Prefeitura (algo em torno de R$ 360 mil).

Mas Selma Moraes, presidenta da Federação Baiana de Automobilismo, diz que Salvador ainda está na agenda, para 2016.

Ela está conversando com o governo e ACM Neto. Pode apostar: 2016 tem.

É ano eleitoral...

Nova casa: Aliás, a saída definitiva da Stock de Salvador é questão de tempo. Só aguarda o Autódromo Internacional de São Francisco do Conde ficar pronto.

Maurício Slaviero, diretor da Stock, deu o veredicto a Selma Moraes:

— Me arranje o asfalto (leia-se a pista) que o resto eu resolvo.

O autódromo está em construção.

Coleta seletiva

O programa de coleta seletiva em Salvador espera apenas uma brecha na agenda ACM Neto para ser lançado. A prefeitura vai investir R$ 2,5 milhões e terá 200 pontos de coleta distribuídos pela cidade.

Limpurb e cooperativas de catadores ficarão responsáveis pelo serviço.

I love quebra-mola

A falta de sinalização nos quebra-molas de Salvador tem sido motivo de queixas na cidade, muitos dizendo que a Prefeitura é muito eficiente em multar, mas lenta na contrapartida. Alguns têm sinalização horizontal, mas a vertical é quase zero.

Um morador do Caminho das Árvores sugere que a prefeitura faça uma campanha similar a do Eu curto o meu passeio.

Ficaria Eu curto o meu quebra-mola.



POUCAS & BOAS

Ex-funcionários da Petrobras farão protesto amanhã em Cardeal da Silva contra a desativação dos poços maduros, que significou 1.500 desempregos na região. Querem a retomada da exploração.

Sexta que vem, Dia Nacional do Escritor, a União Baiana de Escritores (Ubesc) realiza seminário da Livraria Saraiva do Salvador Shopping para marcar a data. Jolivaldo Freitas, Oleone Coelho Fontes e Iray Galrão, três escritores tidos como dos que 'sabem vender', dirão as estratégias que usam para atrair gente.

Colaborou: Joyce de Souza



POLÍTICA COM VATAPÁ

Autorização

Judélio Carmo, jornalista, bon vivant, prefeito de Alagoinhas duas vezes, na primeira gestão sofreu tanta conturbação que dizia: 'Minha grande obra foi sair de lá vivo'. Na segunda, se não foi essas coisas administrativamente, pelo menos entrou e saiu sem susto.

Lá ia ele um dia pela BR-324, velocidade plena, uma viatura da PRF viu, ligou para a que estava mais adiante, foi parado,

— Documentos.

— Estão aqui, tudo em dia. Sou o prefeito de Alagoinhas.

— Mas o senhor poderia dizer por que tanta pressa, prefeito?

— Porque tenho autorização.

— Autorização de quem?

— Do Banco Central.

— Deixe eu ver aí.

Abriu uma mala cheia de notas de R$ 100, começou a entregar ao guarda:

— Aqui está uma autorização, outra autorização, outra autorização...

Largou umas dez autorizações e seguiu com a recomendação de ir mais devagar.

