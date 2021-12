Pinheiro diz que Lula chegou na hora errada

Crítico da má articulação política do governo Dilma, não de agora, mas desde sempre, o senador Walter Pinheiro (PT) disse em pronunciamento no Senado, esta semana, que o governo parece 'capa de chuva, a água bate e escorre, não fica nada'.

Depois Pinheiro explicou:

- À parte investigações da Lava Jato, veja como foi Dilma na Casa Civil (que faz a articulação política): primeiro botou Gleisi Hoffmann, depois Aloizio Mercadante, depois Jaques Wagner e agora Lula. Então, o problema não é a Casa Civil. O problema é ela, que não tem habilidade de gestora política. E agora, quando chamou Lula, que é admitir isso, foi na hora errada.

Ou seja, tarde demais. Na avaliação dele, a situação de Dilma é muito difícil:

- Tudo vai depender do PMDB terça.

Saída engatilhada — O deputado Lúcio Vieira Lima, o único do PMDB baiano em Brasília, dá como certa a saída do partido do governo, decisão a ser tomada terça:

- O diretório nacional tem 119 integrantes, com direito a 155 votos. Já fizemos e refizemos as contas e não tem jeito. Vamos sair. Até o diretório do Rio Grande do Norte, que tem o ministro Henrique Eduardo Alves (Turismo), já fechou com a gente.

Pergunta a Lúcio:

- Vocês sabem que o PMDB saindo é o fim da base política de Dilma, não?

- Ora, esse é o projeto.

Nau de inocentes

Nada menos que 100% dos 30 baianos que apareceram na lista de doações de 2012 da Odebrecht juraram de dedos cruzados que receberam doações plenamente legais.

Ao ser abordado sobre o fato da lisura plena, um deles até brincou:

- Cê sabe que na política só tem inocentes.

"Sou um ex-jogador, ex-dirigente, ex-treinador, ex-presidente honorário. Uma lista bacana que, mais uma vez, mostra que tudo chega a um fim"

Johan Cruyff, jogador de futebol holandês, ontem falecido

Efeito lista

A lista da Odebrecht deu e deixou. Em Recife, os deputados Jarbas Vasconcelos (PMDB) e Sílvio Costa (PTdoB), mais o senador Fernando Bezerra (PSB), foram recebidos no aeroporto aos gritos:

- Ladrões! FDPs!

De A a Z

Na inauguração do viaduto ontem em Pirajá, Rui Costa falou sobre a lista da Odebrecht. Voltou a creditar ao financiamento privado de campanha a raiz dos nossos problemas:

- Da letra A à letra Z, todos vão aparecer em alguma lista de registro de contribuição das empresas. Todos, do A ao Z, sem pular uma letra.

Ciclo vicioso — Rui disse também que, segundo o noticiário da imprensa, as descobertas de doações remontam a 1980:

- Existe um ciclo vicioso do financiamento da política no Brasil. Não vamos ser ingênuos, empresário não tem filiação partidária. Empresário não gosta mais de partido A, B ou C. Ele quer ter a possibilidade de fazer o investimento dele e, se a regra do jogo era aquela, ele dançava conforme a música.

Golpe e acarajé

Achel Tinôco, um dos nossos epigramistas, viu Dilma bradando que o impeachment é golpe, tascou-lhe o epigrama:

Grita, presidenta:

'Golpe à vista!'

Somos brasileiros,

Nenhum golpista.

Já o advogado João Mascarenhas aproveitou a deixa do juiz Sérgio Moro, que decifrou o 'acarajé quentinho' como propina, e mandou o dele:

De Salvador para o Rio de Janeiro,

o bolinho de feijão perdeu o decoro,

deixou de ser o apreciado quitute,

ao cair no tabuleiro do Sérgio Moro.

POUCAS & BOAS

* O presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Luiz Fernando Queiroz, divulgou nota solidarizando-se com A TARDE, que vive momentos de dificuldades, salientando tratar-se de um veículo de comunicação que desde a sua fundação, há 103 anos, tem uma história que "se confunde com a da Bahia".

* Monte Santo, única cidade baiana em que a Semana Santa tem programação toda a semana, vive hoje o dia maior da Paixão de Cristo, com subida da Serra do Monte Santo e a encenação da via crucis do Cristo no centro de lazer. Lá, muito se discute transformar o evento num grande point do turismo religioso no Nordeste.

* Já Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé, como lá dizem, também festeja a Semana Santa, mas o forte mesmo é a grande romaria ao Santuário, em agosto.

Colaborou: Itana Silva

