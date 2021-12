Pinheiro diz a Barbosa que economia pede gás

O senador Walter Pinheiro (PT) teve uma longa conversa com Nelson Barbosa, novo ministro da Fazenda, no sábado. Fez duas pedidas:

1 - A unificação do ICMS, para acabar a guerra fiscal entre os estados, segundo ele, um grande mal para o Brasil.

2 - A retomada dos investimentos para reativar a economia, o que pode ser feito com a criação de um fundo, irrigado pelo dinheiro que será repatriado a partir da aprovação do projeto que permite 'lavar' oficialmente recursos suspeitos de quem tem contas no exterior.

Segundo Pinheiro, que ontem passou o dia em Brasília, no caso da unificação do ICMS, Barbosa, quando secretário-executivo do Ministério da Fazenda, era a favor.

- O Joaquim Levy também era a favor. O governo foi que puxou o freio.

Pinheiro disse a Barbosa que ele tem de convencer o país de que a economia está de fato sob nova direção. Se não, nada muda.

Barrados no baile

Vereadores de Salvador, dos dois lados, saíram ontem da inauguração da estação do metrô, em Pirajá, resmungando (no mínimo).

Embora tenham sido formalmente convidados pelo cerimonial do governo, foram barrados na festa com Dilma.

Entre as 'vítimas' estão também a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, e a secretária estadual Olívia Santana.

Reajuste zero

Marcos Medrado, diretor do Procon na Bahia, acionou o Ministério Público para tentar evitar o reajuste da tarifa de ônibus em Salvador a partir de 1º de janeiro.

Ele alega dois motivos: o serviço é ruim e a população não aguenta essa nova pancada.

- Em Barreiras, houve uma situação similar e o Ministério Público ganhou.

"Metrô significa ganhar tempo para se dedicar à família, aos amigos e para tomar uma cervejinha, que ninguém é de ferro"

Dilma, ontem, em discurso ao inaugurar a estação do metrô em Pirajá, Salvador.

Laranja mecânica

O prefeito de Candeias, Sargento Francisco, enroscou-se com a CGU. Uma auditagem realizada em contratos no valor de R$ 95,1 milhões com os ministérios da Saúde, Educação e Cidades revelou irregularidades como superfaturamento em todos.

Na merenda escolar, por exemplo, tudo é superfaturado, do aipim ao pepino, mas a laranja bateu o recorde: foi comprada por 716,67% a mais que o preço de mercado.

Cesta de Natal

Na última sessão do ano, ontem, no TCM, o conselheiro Paolo Marconi abriu lembrando o caso da rejeição das contas do ex-prefeito de Camaçari e hoje deputado federal Luiz Caetano (PT), o que acabou motivando um processo dele contra a deputada Luiza Maia (PT), esposa de Caetano.

Contou que no Natal de 2010 recebeu uma farta cesta de Natal, com uísque Black Label, salmão, 'tudo coisa importada'.

- Perguntei quem havia mandado. 'O prefeito de Camaçari', me disseram. Recusei, dizendo que ele não era meu amigo, e as cestas distribuídas em Camaçari não são assim.

Com louvor - E por falar em TCM, no que depender da instituição, Paulo Câmara (PSDB), o presidente da Câmara de Salvador, vai passar um feliz Natal.

As contas dele foram aprovadas por unanimidade, com um elogio.

O elogio foi por conta da devolução de R$ 3,4 milhões à prefeitura de Salvador.

Em Alagoinhas

Pesquisa do Gasparetto Pesquisa e Estatística, realizada dias 9 e 10 deste mês em Alagoinhas, mostra que o ex-prefeito e deputado estadual Joseildo Ramos (PT) vai fechar o ano liderando as pesquisas de intenção de voto. Ele tem 20,57%, contra 17% de Joaquim Neto (DEM), 9,11% do vereador Radiovaldo Costa, que deixou o PT, e 8,37% de Sônia Fontes (PSB), que é apoiada pelo prefeito Paulo Cezar (PSB).

A mesma pesquisa mostra Rui Costa com 55,17% de regular e bom e Dilma com 68% de ruim e péssimo.

POUCAS & BOAS

Familiares e amigos do ex-governador Lomanto Júnior participam hoje (19h) na igreja da Vitória da missa de 30º dia em memória dele, que faleceu em 23 de novembro de falência múltipla dos órgãos.

Sílvio Ataliba, ex-prefeito de Maragojipe, diz que o governo federal deveria olhar com carinho para o município. A paralisação das obras no estaleiro do Paraguaçu, no embalo da Lava Jato, criou uma situação caótica: 'O desemprego disparou a criminalidade'.

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está soltando foguetes. Entre duas mil instituições de ensino superior avaliadas no país pelo MEC, obteve a 65ª colocação, a segunda melhor da Bahia. Só foi superada pela mãe, a Ufba.

O vereador Euvaldo Jorge (PP) não gostou nem um pouco do programa Zorra Total, da Globo, exibido sábado. Uma atriz representando Nossa Senhora de Fátima não soube responder ao ser questionada sobre 'os três milagres'. Para ele, foi uma afronta à santa.

Colaborou: Patrícia França

