Pinheiro desfilia-se do PT e fica sem partido

Há mais de um ano o senador Walter Pinheiro revelava desconforto na relação com o governo (federal). Nesta segunda, 28, conversou com o governador Rui Costa para comunicar a decisão e nesta terça, 29, consumou a desfiliação do PT, dizendo que as razões estão 'mais lá'.

Também nega categoricamente que esteja fazendo qualquer movimento pensando em candidatura, agora ou em 2018.

Razões - 'São mais com o governo do que o PT. Eu nunca disse a ninguém que vou para a oposição, estou na minha. Talvez agora eu esteja mais isento para ser compreendido. O governo não nos ouve. E tem maltratado muito a Bahia. Isso é desgastante'.

Novo partido - 'É uma decisão para ser pensada com muita calma. Tem que ser algo, em termos de proposta, que eu possa ajudar a construir. Mas nunca cogitei ser candidato a prefeito, como alguns falaram, e muito menos quero ser dono de partido algum. Perguntam: e 2018? Em 2018 a gente resolve'.

Sentimento pessoal - 'É duro. Eu até hoje só tive um partido, que foi o próprio PT. Nunca me separei de minha mulher, não tenho experiência de separação. É um jogo duro. Não foi uma decisão fácil'.

Amigos - 'Tenho muitos amigos no PT e continuarei amigo deles, e apoiando-os sempre, como o vereador Gilmar Santiago, o deputado Zé Neto e Orlandinho Peixoto (ex-prefeito de Cruz das Almas). O apreço continua'.

Rui Costa - 'Conversei com ele. Expliquei minhas razões e disse que ele sempre contará comigo para ajudar nos pleitos da Bahia. Rui é um bom governador. É uma pena que o governo (de Dilma) não ajude. Agora mesmo está travando os pedidos de empréstimos da Bahia. E para São Paulo dá tudo'.

"A partir de hoje o PMDB se retira da base do governo de Dilma. É um dia histórico"

Romero Jucá, senador de Roraima, que ontem presidiu o encontro do rompimento do PMDB com o governo.

Joseph no SD

Rifado em 2012 pelo PT como candidato a prefeito de Juazeiro, o ex-deputado Joseph Bandeira mudou para o PSD, depois para o PDT e agora mudou de novo: está no Solidariedade, articulação feita pelo ex-deputado Raimundo Sobreira.

Joseph diz a amigos que foge de partido governista como o diabo da cruz.

Atrito previsto

ACM Neto já previa que teria problemas com os sindicatos dos servidores municipais por conta das dificuldades que teria em dar reajuste este ano. E explicava as razões: 'Eles politicamente são contra mim'. Na inauguração da Estação da Lapa, ontem, disse em público o que falava reservadamente:

- As viúvas do PT não cobram do governo federal o reajuste zero que ele já anunciou, não cobram do estado. Estão aqui para fazer baderna política.

TCE x TCM

Sempre se disse que o TCM fiscaliza as prefeituras, mas não tinha quem o fiscalizasse. Era um fiscal sem fiscal. Agora tem. Ontem, o TCE julgou (e aprovou), pela primeira vez, as contas do TCM. O TCE continua sendo fiscalizado pela Assembleia.

Roupa suja

Uma vez o PMDB fora do governo, segundo o poeta Antonio Lins, a ordem é abrir as torneiras, tentar dividir os peemedebistas e distribuir favores aos demais partidos para tentar evitar o impeachment. E ele tascou o epigrama:

Mais uma lavanderia

Sem água na dita cuja,

Dilma diz o que faria

Com toda essa roupa suja.

POUCAS & BOAS

* Presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM) e brizolista histórico, Alexandre Brust diz que enquanto a Câmara tenta cassar Dilma, sem responsabilidade comprovada, esquece o presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ), comprovadamente 171.

* Aliás, no Congresso já se discute abertamente uma estratégia para livrar Cunha da cadeia. Ele renunciaria à presidência, mas teria o mandato e a imunidade (leia-se impunidade) assegurados. Com Cunha pode, com Lula não. Perderam a vergonha escancaradamente.

* A média da ocupação hoteleira no Morro de São Paulo, em Cairu, durante o verão foi de 96%, chegando a 100% no Carnaval e no Réveillon. Foi 15% maior que no ano passado. Michele Costa, coordenadora de turismo do município, credita o fato à alta do dólar e à crise.

* O setor de saúde em tempos de crise é o seminário que o Instituto de Saúde Coletiva (ISC), da Ufba, realiza quinta (18h30). Na mesa, o deputado Jorge Solla (PT), que é epidemiologista, Jairnilson Paim, professor do ISC, e Marcos Sampaio, presidente do Conselho de Saúde de Salvador.

Colaborou: Luan Santos

adblock ativo