Pinheiro arquiteta uma revolução na educação

É o inverso. Ele simplesmente está arquitetando e tocando uma complexa engenharia na área educacional que será a sua grande obra. Nada de professor Pardal, apenas de enxergar o lado bom da rede escolar pública e correr atrás, pegar e montar.

Entre os 100 melhores Índices de Desenvolvimento Educacional do País (Idep) 77 estão no Ceará. E destes, 35 no município de Sobral. Pinheiro mandou um time de técnicos para lá, copia e amplia a lição.

O sucesso lá é o imbricamento entre universidades e o ensino público, de ponta a ponta, com os municípios inclusos.

Pinheiro já articulou na Bahia parcerias com as cinco universidades federais e as quatro estaduais, mas o Cimatec, o cérebro científico da Fieb e o Sistema S como um todo. Está implementando a integração plena. Se emplacar, vira revolução.

— Não sei revolução, mas estamos buscando mesmo um salto de qualidade.

Questão de tempo — Pinheiro só tem 10 meses como secretário, mas admite que pode disputar mandato em 2018. Definirá, junto com Rui Costa, até setembro, o destino partidário que irá tomar.

— Será o que for melhor para mim e para os interesses do governador.

Caça a Célia

Tem gente correndo atrás de Célia Sacramento, a vice no primeiro mandato de Neto que, quando rompeu, saiu fazendo insinuações sobre a obra da Barra.

Como a obra foi citada nas delações, os interessado querem ouvir Célia.

Olhar torto

João Leão, o vice de Rui Costa, citado nas delações da Odebrecht, se diz tranquilo pelo fato e indignado pela forma de divulgação das delações, sem nenhuma pré-apuração:

— Será que no meio disso tudo não tem unzinho que tenha recebido uma doação legal? Unzinho, ao menos? Botam todos no mesmo saco e todos viramos bandidos.

Odebrecth na berlinda — Leão diz que noutra vertente, a Bahia ainda não se deu conta de que pode perder, e muito, com a crise, principalmente com a ameaça que paira sobre o futuro da Odebrecht.

— Estão matando a Odebrecht. Já demitiu mais de 100 funcionários, mas ainda tem 80 mil. Não pega uma obra nova, não gera fluxo de dinheiro. É lógico que não vai aguentar.

Epigrama do Sarney

Em tempo de crise, o país em recessão, milhões de brasileiros comendo o pão que o diabo amassou e amargando a ameaça de uma reforma da previdência social que só atinge pobre, José Sarney, condenado por receber valores além do teto constitucional desde 2005, acumulando aposentadorias de ex presidente, governador, deputado estadual e federal, senador e ex-servidor do tribunal de justiça da Maranhão, trava batalha judicial para manter as aposentadorias, que lhe rendem R$ 73 mil mensais.

O poeta Antonio Lins tascou o epigrama:

Político e sempre graúdo,

De moço a quase senil

Do Brasil tem tido tudo!

Nada tem dado ao Brasil!

Beto Nero

Conta Galdino Leite, deputado de quatro mandatos, hoje morador de Lauro de Freitas, que lá um dia Carlos Alberto Simões, o Beto Simões, deputado estadual de dois mandatos, entre 1987 e 1995, surpreendeu os colegas ao entrar na Assembleia com um corte de cabelo todo diferente, estilo pracaju, algo parecido ao adotado por imperadores da Roma antiga.

Quando adentrou o plenário, Nobelino Dourado estava na tribuna discursando. Se espantou, parou, olhou, cumprimentou:

— Diga aí, Nero!

Simões sentou, Galdino Leite ao lado encostou, cochicou:

— Beto, você sabe quem foi Nero? Abriu a barriga da mãe para ver de onde veio, incendiou Roma e promovia bacanais de homem com homem, mulher com mulher, uma orgia total.

Em plena sessão, Beto olhou para a tribuna, disparou:

— Nobelino, Nero é a pqp!

