Piada com baianos invade campanha

As redes sociais continuam sendo o ambiente de troca de “farpas” entre partidos. Ontem, o governador Rui Costa, do PT (partido do candidato à presidência Fernando Haddad), postou um vídeo do oponente Jair Bolsonaro (PSL). Nele, o candidato faz uma piada com os baianos. Ele começa dizendo que se trata de uma “piada de baiano” e ri ao dizer que vai “perder o voto da Bahia toda”. Na sequência, afirma: “Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque ele já vem com o freio de mão puxado”.

O governador baiano postou o vídeo e comentou: “Lamentável o comentário do candidato Jair Bolsonaro sobre a Bahia e os baianos. Nosso estado é pobre, mas é de gente que trabalha muito no campo e na cidade. Baianos e baianas desprezam, candidato, sua fala preconceituosa. O povo da Bahia exige respeito. Chega de ódio e violência. Somos um povo só: o povo brasileiro”.

Projeto pela educação

Em palestra realizada esta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso defendeu um projeto suprapartidário e patriótico em favor da educação básica, para “blindar a educação do varejo político”. Ele citou que o Brasil teve, nos últimos quatro anos e meio, cinco ministros da Educação, destacando que não há política pública que possa resistir a essa fragmentação e descontinuidade.

– Independentemente de quem possa vir a ser o próximo presidente da República, este pacto suprapartidário pela educação é, ao lado da revolução ética, a revolução transformadora que vai fazer o Brasil, mais adiante, um exemplo para todos – afirmou.

“As pessoas estão na internet e acham que estão sob anonimato. Algumas criam perfil fake, mas a PF tem meios e métodos para chegar a essas pessoas”

Gestão de pessoal moderna

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) confirmou para janeiro de 2019 a entrada em operação do novo sistema informatizado, que irá automatizar mais de 90% dos processos de recursos humanos do Estado. Os órgãos do Poder Executivo estadual passarão a operar com o RH Bahia, maior projeto de implantação do software SAP da América Latina.

A data foi definida após análise dos impactos da implantação, realizada por um comitê técnico formado por representantes de órgãos como Casa Civil, PGE e Secretaria da Fazenda. Iniciativa pioneira na administração pública nacional, o RH Bahia visa modernizar a gestão de pessoas. Prevê-se uma redução na folha de pagamento de aproximadamente R$ 7 milhões ao mês.

Banco terá que doar viaturas

Termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado entre o Itaú e o Ministério Público do Trabalho (MPT) determina que quatro novas viaturas sejam doadas à Polícia Militar de Eunápolis, no extremo sul baiano, e que o banco faça contratações de jovens e adolescentes como aprendizes em todas as unidades que funcionam dentro da Bahia. Em inquérito instaurado pelo MPT, sob a responsabilidade do procurador do trabalho Italvar Medina, ficou constatado que a empresa não cumpria a cota de entre 5% e 15% dos colaboradores na função de aprendiz, prevista na Constituição Federal de 1988. O banco tem até o dia 22 de dezembro para contratar os jovens e adolescentes, com multa de R$ 50 mil por vaga não preenchida. O valor de R$ 560 mil da indenização por danos morais coletivos será destinado à compra dos veículos para a PM, sendo três Ford Ranger e um Renault Duster, com prazo de entrega de 120 dias, contados a partir de 22 de outubro.

