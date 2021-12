PF veste o discurso de Cícero em Cunha

Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós?

A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia?

Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto destas pessoas, nada disto conseguiu perturbar-te?

Não te dás conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a têm já dominada todos estes que a conhecem?

Quem, dentre nós, pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tomaste?

Oh tempos, oh costumes!

Impressionante. O discurso aí, que cai como uma luva para Eduardo Cunha, foi feito pelo cônsul romano Marco Túlio Cícero contra o colega Catilina, que estava tramando contra a República. E foi por isso que a PF batizou a operação nas casas de Cunha como Catilinárias. Acertou no olho da mosca.

Hora marcada — Em julho, quando a PF deflagrou a Operação Politeia, cogitou-se que Eduardo Cunha seria um dos alvos e a PF iria à casa dele. Ele ironizou.

- Eu não sei o que eles querem comigo, mas a porta da minha casa está aberta. Vão à hora que quiser. Eu acordo às 6h. Que não cheguem antes das 6h para não me acordar.

A PF atendeu. Chegou à porta dele ontem às 5h50. Bateu na porta às 6h.

Visão baiana — Baianos em Brasília (dos dois lados) são quase unânimes em apontar que Eduardo Cunha está com os dias contados. A cassação dele é dada como certa.

Quase unânimes, porque entre os baianos há pelo menos três 'cunhistas'.

Eles sofrem intensa pressão para mudar.

"Todo dia tem a roubalheira do PT sendo fotografada e de repente fazem uma operação com o PMDB. Tem alguma coisa estranha no ar"

Eduardo Cunha, insinuando que as buscas nas casas dele feitas pela PF foram uma retaliação do governo.

Sem decoro

Tido como 'estabanado', e por isso temido, o deputado Targino Machado (DEM) ultrapassou todos os limites, ontem, na Assembleia. A pretexto de proteger manifestantes, xingou o coronel Iuri Pierre, do gabinete militar, de tudo quanto foi nome.

Isso em plena sessão. Já contumaz na falta de decoro, a Assembleia parece que não vê.

A volta de Mariluce

Exatos 40 anos depois de ser demitida da Ufba pela ditadura militar, a jornalista e professora Mariluce Moura foi anistiada e será reintegrada oficialmente nesta sexta em cerimônia simples.

Além de demitida, Mariluce foi presa grávida, em 1973, e torturada em Salvador. Ela recusou a reparação econômica, que lhe foi proposta ao ser anistiada, para voltar a lecionar.

Em Morro do Chapéu

Pesquisa realizada pelo Instituto Raci de 2 a 7 deste mês em Morro do Chapéu, sob encomenda do PSD, divulgada pelo deputado José Carlos Araújo, mostra que a chapa Leo Dourado e Juliana Araújo, ambos do PSD, lideram as intenções de voto, com 51,25% contra 14% da dupla Beto (PSD) e Maricélia (PSB). Em outro cenário, Juliana/Leo tem 30%, Maricélia/Beto, 15,5%.

Lá, o prefeito Cleova Barreto (PSD) vai mal: 48% acham a administração dele péssima.

POUCAS & BOAS

Obstetras baianos denunciam há tempos que Salvador vem perdendo leitos de maternidade. O problema ganha agora, com a epidemia da microcefalia, contornos dramáticos. Gestantes estão dizendo ao Conselho Municipal de Saúde que estão tendo enormes dificuldades para fazer o pré-natal. Dos 180 casos de microcefalia registrados na Bahia, 97 foram em Salvador.

Jorge Hage Sobrinho, ex-prefeito de Salvador, ex-deputado (estadual e federal), ex-juiz no DF e ex-ministro da CGU (de onde saiu aplaudido), vai receber amanhã (10h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A autora da homenagem é a deputada Fabíola Mansur (PSB).

A Câmara de Salvador realiza hoje (8h30) no Centro de Cultura a sua primeira audiência pública para debater o PDDU. Temas em pauta: fundamentos, princípios, objetivos e diretrizes da política urbana prevista no projeto.

Hoje (15h30), o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, dará coletiva para falar do desempenho da indústria baiana em 2015 e as perspectivas para 2016. Nem o ano velho nem o ano novo são animadores.

O Hospital Aristides Maltez realiza domingo (8h) no Dique do Tororó a Caminhada e Pedalada - Em Alerta ao Câncer de Osso. O kit custa R$ 40 (dinheiro revertido para obras da instituição), ou um pacote de fraldas geriátricas.

A Associação dos Procuradores do Estado da Bahia (Apeb) realiza amanhã das 9h às 17h a eleição da sua nova diretoria. Está tudo light: é chapa única, encabeçada por Roberto Figueiredo e tendo como vice Cristiane Guimarães.

