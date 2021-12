Petrolão deixa mundo político em polvorosa

O Brasil já viu muitos casos de corrupção, tantos que se chega a pensar que a ladroagem com dinheiro público faz parte da cultura nacional, mas do tamanho do escândalo que a Operação Lava-Jato, o petrolão, está gerando, nunca. Faz até o mensalão virar fichinha.



O país estarrecido viu o Sr. Pedro Barusco anunciar que vai devolver US$ 100 milhões, o equivalente a R$ 257 milhões (cotação de ontem). Uma dinheirama, mais que o recorde da Mega Sena (R$ 244 milhões). O que enseja a pergunta: se apenas um afanou tanto, qual será o tamanho do rombo?



Estima o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em R$ 23 bilhões, muito dinheiro para qualquer afortunado em qualquer parte do mundo.



E na meleira que escandaliza o Brasil, ainda não entraram outros atores, os políticos. Fala-se em Brasília que, dos 513 deputados, pelo menos 200 estão envolvidos. E também que, dos 32 integrantes da CPI da Petrobras, 12 estão na lista dos suspeitos suspeitíssimos.



A hora deles está chegando. Talvez por isso o repórter Heraldo Pereira, da Globo, sempre equilibrado, anteontem no Jornal Nacional, tenha soltado uma pérola:

- É por isso que em Brasília tem muito político com o coração pulando. Pra não dizer outra coisa...



A oposição torce para que a coisa pegue em Dilma. E do jeito que vai...



Gabrielli - Por mais boa vontade que se tenha, é difícil entender como José Sérgio Gabrielli, na condição de presidente da Petrobras, não viu, percebeu ou desconfiou de uma roubalheira dessa monta. No mínimo, generosamente falando, é incompetência.



No mundo político se diz que não dá para entender também como Wagner o mantém como secretário. E é difícil mesmo.



Guerra aberta



A eleição para a presidência da Assembleia ainda é em fevereiro, mas Marcelo Nilo (PDT) e Rosemberg Pinto (PT) travam uma guerra aberta na disputa pelo cargo.

Ontem, Rosemberg brandia o apoio do PT, que o ungiu como candidato. 'E da oposição'. Já Marcelo recebeu o apoio de Alan Sanches e de toda a bancada do PSD.

Rui Costa já disse que não vai se envolver. Se assim o é, Marcelo pode aprontar o paletó.



Esperança no alô



Enfim, a CPI da Telefonia da Assembleia chegou ao fim. Não é trocadilho. Simplesmente é a primeira vez que isso acontece.



O relatório final foi lido e aprovado ontem. Claro, Oi, Vivo e TIM vão assinar na próxima semana um termo de ajustamento de conduta (TAC) com os ministérios públicos federal e estadual, Procon e Assembleia para unificar procedimentos. Já é alguma coisa.



Paz no oeste



Não reeleita, a deputada Kely Magalhães (PCdoB) despede-se do mandato soltando foguetes. A Assembleia aprovou proposta dela revogando a lei que redefinia os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.



Barreiras perderia 32 mil hectares, o que equivale, em receita, a R$ 3 milhões por ano. Kely, Kaká Leão (PP) e Herbert Barbosa (DEM), os três deputados que representam o oeste, comeram mosca quando o projeto passou.



A revogação sela a paz no oeste.



Tararanga em pauta



Apesar da obstrução do deputado Álvaro Gomes (PCdoB), que levou 110 minutos discursando (e com isso ganhou o título de mala do ano), Piraí do Norte levou a melhor na disputa com Gandu pelo povoado de Tararanga.



A Assembleia votou o projeto que redefine os limites dos municípios e decidiu que Tararanga fica mesmo com Piraí.

Se Tararanga ficasse com Gandu (que nada perde), Piraí perderia R$ 80 mil por mês.



Questão de justiça - Aliado do prefeito de Gandu, Ivo Peixoto (PCdoB), Álvaro Gomes não se conforma. Ele diz que vai recorrer à Justiça por julgar o caso inconstitucional.

Mas o prefeito de Piraí, Heráclito Leite (PMDB), o Herazinho, diz não temer:



- Creio que ele não terá êxito porque a justiça já foi feita.



Todos iguais



Ao inaugurar ontem o novo Observatório Permanente da Discriminação Racial e Violência contra LGBT, ACM Neto assinou decreto que considera terreiros de candomblé 'para todos os fins administrativos e jurídicos' como templos religiosos iguais a católicos e evangélicos. Ou seja, todos isentos de impostos.



- É nossa contribuição para marcar a passagem do Dia da Consciência Negra.

Curioso foi a vereadora Tia Eron (PRB). Ligada à Igreja Universal, estava lá pela luta contra o racismo, mas, quando os atabaques tocaram, ficou constrangida.



POUCAS & BOAS



A Associação Baiana de Auditores Fiscais Municipais (Abam) realiza amanhã no auditório do Sebrae o I Seminário de Administração Tributária Municipal. Entre os palestrantes, Carlos Cardoso Filho, presidente da Fenafim, e José Jorge Matos Teixeira, da Abam.



O vereador Sílvio Humberto (PSB), um dos líderes do Movimento Negro de Salvador, recebe hoje a Comenda Abdias Nascimento, que o Senado concede às pessoas que lutam contra o racismo, junto com Gilberto Gil, Martinho da Vila, o ator Milton Gonçalves, o ministro do STJ Benedito Gonçalves, a militante Edna Almeida e Francisco José do Nascimento (in memoriam).



A Azul vai operar um voo Campinas-Valença e vice-versa aos domingos de 21 de dezembro a 5 de janeiro, saindo de lá às 7h50 e voltando às 9h40. Quer sentir a alta estação no Morro de São Paulo. Se der, admite prorrogar.



Ontem, Dia da Bandeira, o distrito de Humildes, em Feira de Santana, lançou oficialmente a sua bandeira, em festa cívica com bandas e fanfarras. O povo acalenta o sonho de se emancipar, algo muito difícil com a atual legislação.



O Circo Picolino lança domingo a campanha Somos todos guerreiros, com um espetáculo de seis horas de duração (das 16 às 22h) para todos os públicos. A intenção é arrecadar fundos para recuperar a lona e a estrutura interna. Margareth Menezes vai puxar o time de artistas que estará dando uma força.



