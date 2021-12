Petrobras deixa Bahia sem asfalto. Retaliação?

Algumas obras de estradas estaduais estão paradas porque a Petrobras não consegue entregar os pedidos de asfalto feitos pelo governo, que por conta disso está sendo obrigado a comprar em Minas, Pernambuco e Rio, pagando o frete, claro.

O que está havendo? Consultando alguns ex-gestores, eles dizem que historicamente quando há redução do refino de petróleo os derivados, como é o caso da emulsão básica do asfalto, caem de produção.

E hoje, por conta de o Brasil ter liberado a importação de derivados de petróleo sem maiores barreiras, provocou uma queda no refino, que na Refinaria Landulpho Alves está em 50% da capacidade.

Mas o deputado Alex Lima (PTN) partilha de outra tese, corrente entre os aliados de Rui Costa: é retaliação de Temer.

– Com certeza. A perseguição do governo federal é cheia de picuinhas.

Obras paradas - O secretário Marcus Cavalcante (Infraestrutura) diz que não sabe dizer os motivos pelos quais a Petrobras reduziu a produção, mas um fato é absolutamente certo: há muitas obras prejudicadas.

Rabo de palha

Do senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, sobre a notícia de que a Juventude Democrática vai à Justiça tentar impedir a posse de Jusmari Oliveira, ex-prefeita de Barreiras, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por causa de pendências com o Tribunal de Contas dos Municípios.

– Eles devem aproveitar o embalo e apresentar uma ação também contra o Mendoncinha, que está atolado até o pescoço.

O Mendoncinha em apreço é o ministro da Educação, Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, acusado de receber propina.

Últimas contas

Marcelo Nilo esteve ontem no TCE para assistir ao último julgamento de contas da gestão dele na presidência da Assembleia. Foram aprovadas por unanimidade, mas levou uma multa de R$ 6 mil e não gostou:

– Vou recorrer da multa. Isso aqui (o TCE) é complicado. Eu já não aguento mais de tantas multas. Dão mais de R$ 40 mil.

Tiro no pé

Adversários de Antônio Elinaldo (DEM), prefeito de Camaçari, bateram forte porque a Guarda Municipal estava aplicando multas sem abordagem de condutores de carros e motos, mas o tiro saiu pela culatra.

As abordagens começaram e vieram mais multas, por falta de documentos, o que dá apreensão de veículos, além dos tradicionais invasão de sinal e excesso de velocidade.

Luto no clube

O Bahia British Clube, ou Clube Inglês, uma confraria de advogados, médicos e afins de Salvador, está de luto. O Sr. Rubens Costa Souza, 68 anos, garçom com mais de 35 anos de casa, partiu para o outro lado.

O presidente do clube, o jurista Fernando Santana, lamentou a perda:

– Um homem simples, por vezes rude, mas de imenso e generoso coração, desses que nos irmanam pela dignidade.

Será sepultado hoje (11h) no Campo Santo, com toda a confraria lá.

POUCAS & BOAS

A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAA-BA), órgão da OAB-BA, realiza amanhã (8h) em Pituaçu amistoso entre a Seleção Baiana de Advogados e a Alagoana. O ingresso é uma lata de leite.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Chegou atrasado

Elizeu Cabral, ex-prefeito de Gandu que morreu assassinado numa sinaleira de Ondina lá pelo início dos anos 80, enquanto viveu imperou. Resolveu disputar o mandato de deputado estadual e ganhou, algo que no baixo sul ninguém tinha logrado.

Era no tempo em que o voto era escrito no papel, ou chapa, o que suscitava infindáveis histórias sobre suspeitas de corrupção na adulteração dos resultados.

Contam que certa vez, em campanha, Elizeu reuniu os aliados numa cidade próxima a Gandu e perguntou:

– Me diga uma coisa, o juiz daqui é corrupto?

E o líder:

– Muiiiiito! Mas já foi comprado.

– Não dá para conversar com ele?

– Não. Ele tem essa qualidade, só se vende a um de cada vez.

