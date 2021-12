Petistas: desconstruir o efeito Santander

O deputado Nelson Pelegrino entrou na onda dos ataques petistas ao Santander depois que veio a público um texto no qual o banco afirmava aos seus clientes com renda mensal acima de R$ 10 mil que uma eventual vitória de Dilma pioraria a economia brasileira. Em seu Twitter, ele escreveu:



- Tenho conta no Banco do Brasil, mas se tivesse no Santander, cancelaria.



Além disso, Pelegrino retuitou uma mensagem que pedia 24 horas de twitaço com a hashtag #ForaSantander.



Entende-se. A esperança petista na Bahia é Dilma, que, por seu turno, depende do desempenho da economia, que é o que levanta e derruba governo. Para se ter ideia, na crise econômica europeia que começou em 2008 nada menos que oito governos caíram.



Os petistas dizem que os pitacos como os do Santander (responsáveis já demitidos, segundo a direção geral) vaticinando dias piores com Dilma fazem parte do jogo da oposição.

Pode ser, mas que a economia dá sinais desfavoráveis a Dilma, não há dúvida.



Cenário baiano - A aposta do PT em Dilma, para além de manter o partido no poder, tem um forte imbricamento baiano.



Na pesquisa do Ibope divulgada semana passada, cujos resultados na disputa para o governo os petistas colocam sob suspeita (Paulo Souto, 42, Lídice da Mata, 11, e Rui Costa, 8), Dilma aparece com 48% das intenções de voto contra 15% de Aécio e 8% de Eduardo. Em miúdos, Dilma lá ajuda Rui cá, e Souto cá ajuda Aécio lá. Falta ver o que a torcida dirá



Atores principais - Nesse jogo, os dois atores principais não disputam mandato.



Wagner, arauto de Dilma, articulou a candidatura de Rui e preferiu ficar no governo monitorando os movimentos aliados.



ACM Neto, arauto de Aécio, montou a arquitetura da união das oposições em torno de Souto e é a estrela também no interior.



Destaques federais



Pesquisa do Diap, que todo ano divulga a lista dos cabeças do Congresso, tem seis baianos: o senador Walter Pinheiro (PT) e os deputados Amauri Teixeira (PT), Alice Portugal (PCdoB), Daniel Almeida (PCdoB), Nelson Pelegrino (PT) e Antônio Imbassahy (PSDB).



Foguetório no CAB



Teve intenso foguetório ontem de manhã no Centro Administrativo da Bahia. Na Governadoria e na Assembleia, não se sabia direito o que acontecia, até que chegou a notícia: era a volta dos desembargadores Mário Alberto Hirs, que foi afastado no ano passado, quando ainda estava na presidência do TJ, e da antecessora dele, a ex-presidente Telma Brito.

Choveu cumprimentos para a dupla.



Contra o foro



Moradores de Itapuã vão sair em passeata hoje (8h) do primeiro posto da Av. Dorival Caymmi até a Pedra da Sereia. O alvo é o foro que ACM Neto cobra na área. Acham indevido e alto.



Primeiro round



O candidato ao Senado Otto Alencar tem exibido nas redes sociais o apoio de lutadores do UFC. Primeiro, Júnior Cigano, agora também Rogério Minotouro. A explicação está fora do ringue: ambos são treinados por Luiz Dórea, filiado ao PSD, partido de Otto. Em 2012, Dórea até se candidatou a vereador.



Lembrete: em luta sábado Minotouro foi nocauteado no primeiro round.



Barra pronta



Responsável pelas obras de requalificação da Barra, a Odebrecht informou que a nova orla poderá ser inaugurada a partir de 25 de agosto. ACM Neto ainda não decidiu a data.



Amigo dos animais



A defesa dos animais, principal bandeira do vereador Marcell Moraes (PV), candidato a deputado estadual, pode virar também uma arma contra ele nesta eleição. Estudantes e profissionais de medicina veterinária e biologia têm compartilhado nas redes sociais a hashtag #naoelejamarcellmoraes.



O termo tem em geral a declaração-padrão: 'Sou médico veterinário, amo e cuido dos animais e não voto em Marcell Moraes'.



Preferência municipal



Os eleitores baianos gostam mais de votar para vereador e prefeito do que para governador, senador, deputado e presidente.



Noutras palavras, esta é a conclusão de uma análise feita pelo TRE-Bahia ao comparar os números das quatro últimas eleições. A abstenção foi menor nas eleições municipais.



POUCAS & BOAS



Das 330 pessoas atendidas pela Associação Baiana de Medicina (ABM) sábado no Mutirão de Câncer de Pele, 33, ou pouco mais de 10%, tinham problemas suspeitos. Foram encaminhadas para centros especializados. O objetivo do mutirão é também curar.



Guilherme Bellintani, secretário de Turismo de Salvador, vai se reunir amanhã mais uma vez com o trade turístico baiano para dizer a quantas andam as obras de interesse do setor e quando elas deverão estar concluídas. Os encontros acontecem a cada dois meses.



Alexandre Brust é presidente da CBPM e não da EBDA como divulgamos domingo. E foi a Ouro Preto participar do Seminário Nacional de Geologia, quando viu postos da PM instalados em postos de gasolina e achou boa ideia.



Equipe Astro e Vardelon Mota, empresas responsáveis pela realização de um bingo anteontem em Ponto Novo, se deram mal. Realizavam o evento mesmo com uma decisão judicial para não fazê-lo. A polícia apareceu, o pau quebrou: o povo se revoltou, virou e tocou fogo nos dois carros da premiação.

