Petição contra o reajuste parlamentar

O deputado baiano Arthur Maia, do DEM, está preocupado com o efeito cascata do reajuste do Judiciário, aprovado há duas semanas. Na semana passada, Maia fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados para compartilhar com seus pares a sua apreensão quanto aos prejuízos de um eventual aumento do salário dos parlamentares, segundo ele, previsto para ser votado em plenário já nos próximos dias.

– Não é razoável – afirma Maia sobre a possibilidade, em um vídeo publicado em sua página do Facebook, convocando a população a aderir a um abaixo-assinado virtual. O link está no perfil do deputado na rede social. A petição do parlamentar baiano tem até hashtag #NãoaoAumentoParaDeputadoseSenadores.

Razoável

A justificativa de Maia, bastante razoável, aponta os debilitados cofres públicos e a necessidade de se fazer a reforma da Previdência, que também sofrerá consequências ante aprovação de reajuste na Câmara e no Senado, inclusive considerando que em seguida deve ser reivindicado por deputados estaduais e vereadores.

Bancada da bala

Levantamento feito pelo Congresso em Foco aponta que a “bancada da bala” deve passar de 36 para pelo menos 102 parlamentares na próxima legislatura. Quase metade da bancada será de deputados federais eleitos pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro. Da Bahia, segundo o Congresso em Foco, fazem parte Prof. Dayane Pimentel (PSL) e Arthur Oliveira Maia (DEM). Em linhas gerais, a bancada defende o endurecimento das penas, redução da maioridade e revisão do estatuto do desarmamento.

“Vamos lembrar que em 2019 temos um desequilíbrio da chamada ‘regra de ouro’ projetado de R$ 258 bilhões. E parte da solução para reduzir esse buraco passa pela receita do leilão”

Sem fôlego

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da Unimed Paulistana, que desde 2015 pleiteava o ingresso na lei de falências. A decisão ratificada no final desta semana leva em conta que a Unimed não é uma sociedade empresarial, mas uma cooperativa de médicos, e a lei 10.101/15 não se aplicaria neste caso. A operadora de planos privados deve cerca de R$ 263 milhões só em impostos, R$ 3 bilhões em passivo total e já transferiu 740 mil clientes para outras operadoras, inclusive do próprio sistema Unimed. Os desembargadores afirmam no processo que as cooperativas já têm vantagens tributárias e operacionais por prestarem serviço à sociedade civil. Os advogados da Unimed agora só podem recorrer ao Supremo para tentar reverter.

Reestruturação

Tem mais parlamentar baiano enaltecendo a urgência em se fazer a reforma da Previdência e a reforma tributária. Desta vez foi o deputado federal Ronaldo Carletto (PP) que se manifestou a favor de mudanças no governo federal. A reestruturação para se conter a crise econômica, afirma Carletto, passa por ajustes fiscais contra o rombo orçamentário encontrado nas contas públicas do País, gerado principalmente pela Previdência e por tributos.

– O Brasil precisa dessas reformas na estrutura da Previdência e na estrutura das cargas tributárias, pois só dessa forma conseguiremos devolver a eficiência à economia – disse. Para o baiano, o atual desenho tributário é injusto, além de dependente e burocrático, jogando contra o empreendedorismo.

adblock ativo