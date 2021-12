Pétalas de rosas e tropeços no começo da campanha

Cláudio Silva (PP) estreou a sua campanha a prefeito de Salvador com algo inusitado: postou-se nas escadarias da prefeitura para receber pétalas de rosas jogadas por um helicóptero contratado pelo próprio.

Um velho ditado explicita que elogio em boca própria é vitupério. E pétalas jogadas em si próprio é o quê? Diga lá você.

Chuva de pétalas de rosas sobre Claudio Silva (Foto: Divulgação)

Já Alice Portugal (PCdoB) resolveu ir ao Bonfim. Só esqueceram de avisar a ela que no mesmo horário, por volta das 9h, ACM Neto também iria. Quase os dois se batem. Alice chegou um pouco antes e, quando viu o cenário montado pró-Neto, bateu em retirada.

Mas quem fez melhor foi o deputado Sargento Isidório (PDT). Foi almoçar no bandejão da Assembleia, o que nunca fez.

Mas, bom lembrar, campanha não importa como começa. Importa como termina.

Quase Todos pardos — Já viu essa de ACM Neto, Alice Portugal, Cláudio Silva e Sargento Isidório se declararem pardos? Só Da Luz se declarou branco. E Fábio Nogueira, do PSOL, que está mais para pardo, se declarou negro. Ninguém quer ser brancão numa cidade de negões.

Dupla paternidade

A PEC que permite um segundo emprego para PMs foi idealizada pelo deputado Marco Prisco (PPS), mas, como desconfiava que com o carimbo dele não passava, o colega Adolfo Menezes (PSD) topou adotar.

Ou seja, a PEC tem pai legítimo e adotivo.

Pátio livre

Funcionários da Assembleia tomaram um susto ontem pela manhã. Cinco carros da campanha a vereador de Duda Sanches, filho do deputado Alan Sanches (DEM), estavam sendo plotados lá.

Eles se perguntavam: e isso pode?

"Quando eu era presidente da Fifa choviam telegramas e presentes. Agora todos sumiram"

João Havelange, ontem falecido aos 100 anos, falando da solidão depois que deixou o poder.



"E ele disse: 'Elke, eu sou doido por você!" Quase caí de bunda, né? Imagina o Drummond dizer que é doido por mim..."

Elke Maravilha, atriz ontem falecida aos 71 anos, sobre o encontro dela com o poeta Carlos Drummond de Andrade.



Sem liga

Ao contrário dos mercados de Itapuã e Periperi, que emplacaram, o de Cajazeiras não decolou e a prefeitura de Salvador deflagrou uma espécie de operação chame gente.

A primeira medida é entregar a outros feirantes de Cajazeiras cerca de 30 boxes que permanecem fechados porque seus proprietários querem retornar à Rótula da Feirinha, na X, o que será proibido, segundo a secretária Rosema Maluf (Ordem Pública).

- A volta da feirinha seria o caos.

SOS Abaeté

E por falar em coisas que deram erradas, no dia 16 de novembro do ano passado foram anunciadas as obras de recuperação do Abaeté, ao custo de R$ 1.756.204,78, dinheiro do governo federal, via Caixa.

A inauguração, conforme a placa, seria ontem. O Abaeté continua no abandono.

Sucesso zero

Nunca o plenário do TCM recebeu visitantes tão ilustres de uma só penada como ontem. Estavam lá os deputados federais Roberto Britto e Cacá Leão, e os estaduais Aderbal Caldas e Ângelo Coronel, todos do PP. Missão: tentar reverter a rejeição das contas de 2014 do prefeito de Jaguaquara, Giuliano Martinelli (PP), por excesso de limite de gasto com pessoal, via conselheiro Plínio Carneiro, que pediu vistas.

Sucesso zero. Plínio manteve a rejeição. Ainda tentou reduzir a multa de R$ 61 mil, mas também isso perdeu de 4 a 3.

POUCAS & BOAS

* O jurista e poeta Carlos Ayres Britto, ex-presidente do STF, sergipano com cidadania baiana e sangue materno santo-amarense, toma posse nesta quinta (19h) como membro correspondente da Academia de Letras da Bahia. Será saudado pelo também poeta Luís Antônio Cajazeira Ramos. Ayres Britto é muito amigo de Joaci Góes, outro integrante da ALB.

* Conselho Superior das Entidades Médicas da Bahia (Cosemba), instituição que reúne Associação Bahiana de Medicina, Cremeb e Sindicato dos Médicos, vai reunir amanhã na ABM os presidentes de associações de especialidades para discutir a Defesa da Atuação Médica.

* O Instituto Anísio Teixeira (IAT) é finalista do Prêmio A Rede Educa, promovido pela revista A Rede, uma das principais publicações do país sobre tecnologia e educação. Chegou lá com o projeto Difusão de Mídias e Tecnologias Educacionais, concorrendo com 220.

* O presidente da Limpurb, Kaio Morais, está a lamentar a destruição de 25 papeleiras no Jardim de Alah no fim de semana, o que totaliza 645 no ano. Ele pede que a população ajude, denunciando.

