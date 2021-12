Pesquisas sinalizam bem para Rui e Neto

Rui Costa admite, não curte pesquisas:

- Não me entristecem nem me divertem. Para mim, simplesmente nada dizem.

Entende-se o governador. Se ele fosse ligar para pesquisas, teria jogado a toalha bem cedo na disputa do ano passado, quando estava atrás até uma semana antes da eleição e ganhou no primeiro turno.

Mas, gostando ou não, a pesquisa do Instituto Paraná, encomendada pela Record, apresenta um cenário interessante, considerando que Rui e ACM Neto são potenciais adversários de 2018 na disputa pelo governo.

Aí está o jogo do momento: Neto tem que passar por 2016, e tudo indica que não terá dificuldades; mas Rui também vai bem.

Ao contrário de ACM Neto, que já entrou em cena com a vantagem da grife do avó, Rui era um ilustre desconhecido. Quem o elegeu foi o 13 do PT, mas a cada dia que passa ele vai se firmando por si. Ou seja, é cada vez mais Rui e menos 13, como atestam os bons índices de aprovação, apesar de um cenário em que a popularidade de Dilma está em baixa e a imagem do PT satanizada.

Em miúdos, a briga é boa.

Efeito Wagner

O senador Otto Alencar (PSD) avalia que a entrada de Jaques Wagner na Casa Civil começou a produzir efeitos positivos para o governo, mas ele ressalva que é preciso tempo, porque o abacaxi era enorme:

- Tem um passivo muito grande de falta de confiança. Na política, palavra empenhada é palavra cumprida. E faltou muito disso.

Mas Otto diz que Wagner, pela trajetória, tem crédito com os parlamentares.

Na terra mater

A presença do senador Romário (PSD-RJ) e do deputado Tiririca (PR-SP) para participar de uma partida de futebol beneficente hoje em Porto Seguro causou enorme furdunço na política local. O evento foi organizado pelo deputado Uldurico Júnior (PTC), declarado pré-candidato a prefeito. A prefeita Cláudia Oliveira (PSD) fez 10 exigências para liberar o estádio, entre elas mil ingressos onde só cabem 1.500 pessoas e que o locutor fosse dela.

Proposta recusada. O baba acontece hoje (16h) no Clube dos 40. Romário e Tiririca nem tchum. Ontem estavam na casa do deputado Jânio Natal (PRP) com Uldurico fazendo festa.

"Eu perdi três eleições e voltava pra casa pra fazer outra. Eles perderam a quarta eleição e não se conformam. (...) Vou começar a bater asas. Vou pro Nordeste, vou pra porta de fábrica. O país tem coisas muito mais importantes do que aquilo que aparece nas manchetes dos jornais"

Lula, em entrevista a Mário Kertész, ontem, na rádio Metrópole, criticando os que pedem o impeachment.

Multa amiga

ACM Neto foi ontem à Rua Esperança, em São Cristóvão, reinaugurar a Escola Laura Sales, acompanhado de grande séquito, como sempre, grande parte do secretariado. Estacionaram ao longo da calçada, a Transalvador chegou e não perdoou. Multou todo mundo.

Teve gente resmungando. Mas engoliu.

Rosita no páreo

Tem novidade na disputa pela presidência do TJ (eleição em 20 de novembro): a desembargadora Rosita Falcão admitiu para colegas ontem que está no páreo.

Até agora, só os desembargadores José Olegário Monção Caldas e Maria do Socorro haviam se colocado. Rosita, que vem se firmando como uma liderança pelas posições firmes que tem adotado, muda o cenário.

Mudança adiada — O presidente do TJ, Eserval Rocha, até tentou colocar em votação ontem as propostas que permitem qualquer desembargador se candidatar a cargos de direção (hoje só os mais antigos) e também a do direito a voto aos juízes, mas houve o entendimento de que sequer ele havia dado conhecimento à corte.

Ficou para a próxima sexta.

Só para lembrar, o direito a voto dos juízes para a escolha da direção do TJ é uma bandeira da Associação dos Magistrados.

Lista definida

E por falar em TJ, o pleno definiu ontem a lista tríplice da qual sairá o novo desembargador da cota da OAB na Câmara do Oeste. Custódio Lacerda Brito teve 37 votos; Lia Barroso, 35; e Raimundo Sérgio Cafezeiro, 26.

Agora, a eleição é de um voto só, o de Rui Costa, o governador. Explicando: a lista segue para ele escolher um.

Mudança de hábitos

Bom Jesus da Lapa, a cidade que a Globo escolheu para as filmagens da novela Velho Chico, a começar em dezembro para ir ao ar em março, sente o baque da crise, mas de uma forma atípica, segundo o prefeito Eures Ribeiro (PV). A ocupação de hotéis e pousadas caiu 30%, mas o fluxo turístico manteve-se.

- Tínhamos três espaços para camping ou estacionamento de ônibus e aumentamos para dez este ano. Casas estão sendo alugadas; 1,5 milhão de turistas passarão por aqui até o final do ano, mas há uma clara mudança no comportamento. O custo dos hotéis e a crise influenciam nisso.

A Lapa é o terceiro maior destino de turismo religioso do Brasil.

POUCAS & BOAS

Fabricantes de cosméticos da Bahia, com alguns convidados do sul do país, estão hoje no Gran Hotel Stella Maris no Workshop de Atualização: Mercado de Cosméticos. Vão discutir as perspectivas dos negócios de beleza no Brasil e os seus impactos na Bahia. O segmento, aliás, é um dos poucos que não se queixam da crise.

Cardiologistas baianos estão voltados hoje para o Workshop de Tratamento Endovascular que a Medicor está realizando no Fiesta. Lá vai se discutir uma grande novidade: o tratamento para limpar veias obstruídas que exigiam complexas cirurgias fica bem simplificado.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Os fuzilados

Conta Sebastião Nery que, numa das suas visitas ao Brasil, Fidel Castro, o líder da revolução cubana, foi recepcionado no Rio por Vasco Leitão da Cunha.

Estava lá toda a sociedade carioca, deslumbrada com o charutão enorme e a farda engomada. Aproximou-se dele um homem gordo e vermelho.

- Senhor primeiro-ministro, só não lhe perdoo os fuzilamentos em Cuba.

- Pois posso assegurar ao senhor que só fuzilei ladrões do dinheiro público e caftens (cafetões).

O homem gordo e vermelho ficou mais vermelho ainda. Era Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo que tinha conhecida fama de ladrão.

