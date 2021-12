Pesquisas medem a popularidade de vices

Depois de Michel Temer, a figura do vice-presidente nunca mais será a mesma na corrida eleitoral. Os candidatos a vice hoje são alvos de pesquisas que medem a popularidade e até mesmo quantas vezes seus nomes são citados nas redes sociais. E este é o foco do levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Dapp) entre 11 e 20 de setembro, que aponta 826,4 mil menções aos postulantes a vice das cinco chapas mais bem colocadas nas pesquisas de intenção de votos no Twitter.

Quem lidera, segundo a pesquisa, é Manuela D’Ávila (PCdoB), da chapa de Fernando Haddad, com 399 mil referências. Em segundo lugar no ranking, com 339,4 mil referências, está o general Hamilton Mourão, companheiro de chapa de Jair Bolsonaro (PSL). Os demais são Kátia Abreu, candidata a vice de Ciro Gomes (PDT), com 77,6 mil menções; Ana Amélia, que concorre a vice de Geraldo Alckmin (PSDB), com 23,8 mil menções; e finalmente Eduardo Jorge, na chapa de Marina Silva (Rede), com 20 mil menções.

Tendencioso

O site Ilisp reviveu no último dia 20 um editorial de 2017 do jornal Folha de S.Paulo, em que o editor-executivo Sérgio Dávila sugeriu a simpatia de muitos dos jornalistas de lá pelo ex-prefeito da cidade de São Paulo e atual candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad. A matéria do Ilisp, que se autoproclama uma fábrica de ideias liberais, também traz recortes do editorial de Dávila que embasam a tese de que aquela redação foi terreno fértil para a agenda de Haddad, além de ter trabalhado de forma tendenciosa quando São Paulo foi administrada por um candidato de direita, no caso, João Dória Jr.

"O governo dos Estados Unidos, pelo menos essa administração atual, parece determinado a tornar ineficazes todas as instituições internacionais”

Dinheiro para a Bahia

Por mais que o deputado federal baiano Lúcio Vieira Lima (MDB) tente se descolar da imagem do apartamento no bairro da Graça, em Salvador, onde foram encontrados R$ 51 milhões em dinheiro vivo – caso no qual virou réu junto com seu irmão Geddel Vieira Lima –, a internet não perdoa e os memes voltam para lembrar os eleitores do que já foi notícia.

Em tempos de campanha eleitoral, o WhatsApp tem sido ambiente de disseminação de montagens diversas envolvendo os políticos, e Lúcio não escapou da criatividade. Os internautas fizeram circular a foto do parlamentar com os milhões ao fundo, acompanhada dos dizeres “Lúcio Vieira, o deputado que traz mais recursos para a Bahia”.

adblock ativo