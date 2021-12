Pesquisas agitam o mundo político

O mundo político está em ebulição. Estão no prelo para ser divulgadas esta semana nada menos do que seis pesquisas, duas locais (Ibope e Babesp) e quatro nacionais (Ibope, Datafolha, Vox Populi e MDA).

Hoje, a Globo Ibope divulga a primeira nacional, na véspera de completar 15 dias da morte de Eduardo Campos. E amanhã, no BA-TV, a TV Bahia divulga o Ibope estadual. Também amanhã sai a do Babesp (DataNilo).

No plano local, a expectativa é saber até que ponto duas semanas de propaganda no rádio e na tevê alterou (se é que) o quadro baiano, que dava Paulo Souto como favorito.

Mas o foco da ebulição mesmo está no plano federal, com a entrada de Marina Silva no jogo com a morte de Eduardo.

Marina está na iminência de quebrar um tabu. Há 20 anos petistas e tucanos polarizam a disputa presidencial (cinco eleições consecutivas). E 2014 pode ser diferente.

César e Pelegrino- O dilema dos petistas de Dilma e dos tucanos de Aécio é saber como tratar Marina: bater ou levá-la em banho-maria? No PT, a ordem é bater. No PSDB, ainda não há estratégia definida.

Em 2004, em Salvador, Nelson Pelegrino, com apoio do governo federal, e César Borges, do estadual, ficaram se engalfinhando achando que a peleja se resumia a eles e esqueceram João Henrique, que faturou a eleição. O caso é citado como lição para os marqueteiros.

Fé em Marina- Os integrantes do PSB estão confiantes de que a candidatura de Marina Silva lá vai dar um bom impulso na de Lídice da Mata cá. Ou melhor, pode ser uma boa ponga. Lídice diz que Eduardo em vida não era tão conhecido, mas, com a morte trágica, ganhou a visibilidade que vai ajudar a difundir novas formas de fazer política.

Bode midiático

Desconhecido dos operadores da Engenho Novo, a agência que está produzindo o marketing político dele, Otto Alencar, candidato ao Senado na chapa de Rui, caiu nas graças da turma que está construindo a imagem dele.

Ou melhor, começou cuidando da própria imagem. Até bode novo, uma especialidade sertaneja só servida em ocasiões especiais, ele já levou para o pessoal degustar.

Preço do voto

Os que andaram se queixando do leilão de votos que algumas lideranças fizeram no início da campanha se acomodaram, mas numa situação bem inflacionada.

O 'preço do voto' se calcula pelos gastos de campanha divididos pela expectativa de votação (o que nem sempre se confirma, apesar dos gastos). O que se diz é que no início estava a R$ 60, mas já passou dos R$ 100.

Pelo ladrão

Veja só o que o deputado federal Enio Bacci, do PDT do Rio Grande do Sul, quer aprontar. Ele apresentou o Projeto de Lei 6.975/13, que altera a Lei dos Crimes Hediondos.

A proposta: falsificar, adulterar ou alterar medicamentos e produtos similares deixará de ser crime hediondo "se essa prática não resultar em dano à saúde humana".

A justificativa: atender a dogmática penal incorporada pelo Código Penal quanto à teoria finalista, que estuda o crime como atividade humana. Já viu isso?

Ele quer aliviar a vida do ladrão.

Comissão sem Copa

A Copa do Mundo acabou, mas nem tanto. Pelo menos alguns penduricalhos institucionais criados em nome dela resistem.

Um é a Comissão Especial da Copa 2014, na Assembleia da Bahia, presidida pelo deputado Bruno Reis (DEM), que não funciona, mas consome dinheiro, algo em torno de R$ 30 mil por mês, em nome do funcionamento.

Paradeiro geral - Aliás, depois que voltou do recesso no início deste mês, nenhuma Comissão na Assembleia funcionou.

E nem a própria Assembleia teve uma sessão completa. Lá, em termos de atividade parlamentar, o paradeiro é total. Os deputados estão ocupados em salvar a pele.

Fora do PT

O juiz Márcio Reinaldo Miranda Braga proibiu a propaganda do PT e usar a imagem de Paulo Souto no seu programa eleitoral.

O pano de fundo da questão é a polêmica do Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, que Souto disse ter feito e os petistas caíram matando afirmando que é mentira.

Separatismo no sul

Eliana Calmon (PSB) esteve na região sul do estado e voltou com um discurso intrigante: separatismo. Geralmente, discutido no oeste baiano, o assunto pautou debates em Porto Seguro, de acordo com a candidata ao Senado. Não que as pessoas lá estejam pensando em um levante, mas desiludidas estão:

- Existe uma corrupção muito grande, grilagem de terra, problema com índio. Parece que o governo não ocupa todo o território.

POUCAS & BOAS

A Azul vai fazer sábado o voo inaugural Valença-Campinas, em São Paulo. Com isso, abre-se uma linha direta do Morro de São Paulo, em Cairu, com os paulistas, que hoje só têm tais facilidades, na Bahia, em Porto Seguro.

A Câmara de Salvador realiza hoje sessão especial em homenagem ao centenário do economista Rômulo Almeida, o homem que idealizou e implantou o Polo Petroquímico de Camaçari e do Centro Industrial de Aratu. A iniciativa é do vereador Sílvio Humberto (PSB).

A segunda parte da Associação Bahiana de Medicina (ABM) com os candidatos ao governo, interrompido dia 13 com a morte de Eduardo Campos, vai acontecer amanhã (a partir das 8h). Já confirmaram Lídice da Mata (PSB) e Da Luz (PRTB), além dos candidatos ao Senado Otto Alencar (PSD) e Hamilton Assis (PSOL). A ABM vai ouvir também os candidatos a deputado médicos.

O TRE já decidiu: nesta fase da campanha eleitoral, vai priorizar o julgamento dos pedidos de direito de resposta. Tem mais de 200 na fila. Só no primeiro dia da propaganda, foram 25. A ideia é julgar cada um no máximo 72 horas após ter dado entrada.

