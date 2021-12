Pesquisas acirram a disputa presidencial

Vá lá que nos últimos tempos pesquisas não são tão dignas de fé, mas o Datafolha e o Ibope, institutos bem mais conhecidos do que o tal do Paraná, que a Época contratou, divulgaram ontem as suas primeiras pesquisas no segundo turno mostrando um cenário equilibrado entre Aécio e Dilma, ambos com números rigorosamente iguais 46 a 44. Claro que é só o começo. E por assim ser, mais servem para atiçar os ânimos dos atores coadjuvantes da disputa, no caso baiano, Jaques Wagner e Rui Costa de um lado e ACM Neto de outro.



Ademais, há muita campanha pela frente, nela inclusos os debates cara a cara, estes, sim, com potencial de influência decisivo.



DESCRÉDITO - Rui Costa, o governador eleito, não dá bolas para pesquisas. Ou melhor, acha que algo precisa ser feito, do ponto de vista legal, para frear a prática que ele considera ruim para a democracia, conforme disse ontem em entrevista à Tudo FM:



- Hoje (ontem) me apareceu aí até um tal de Paraná, que ninguém nunca ouviu falar. Precisamos de uma nova legislação, mais rigor, mais fiscalização. Do jeito que está, as pesquisas tentam direcionar, induzir ou manipular a vontade do eleitor.



Povo amigo



A participação popular no 'desfile' de Dilma na Bahia foi comprometida pela escolha do dia e horário, uma quinta-feira pela manhã. Os seguidores da presidente no trajeto entre o Largo de Roma e a Igreja do Bonfim pertenciam, na imensa maioria, à claque.



A quantidade de ônibus no pé da Colina Sagrada era a prova cabal disso.



Fogo amigo



Paulo Souto (DEM) ganhou a eleição em Camaçari, município administrado pelo PT.



Embora Aécio tenha tido um desempenho fraco, com apenas 17,29%, a deputada estadual Luiza Maia (PT), esposa do ex-prefeito e deputado federal eleito Luiz Caetano (PT), diz estar preocupada com o segundo turno.



Segundo ela, o prefeito Ademar Delgado está com uma reprovação de 70%, o que tem criado dificuldade aos correligionários.

O fogo amigo está aceso no partido.



Meia-volta



O PRB, que era da base de Wagner, mudou para Paulo Souto e ontem estava no time de Dilma, ainda não definiu qual o rumo tomará. O deputado Sidelvan Nóbrega, prega cautela.

- A ideia é ficarmos neutros. O certo é que não haverá negociação por cargos com Rui.



E Rui ia dar?



Buerarema em pauta



Jaques Wagner prometeu ir a Buerarema na semana que vem. O município vive um clima de guerra graças a uma mal resolvida disputa de terras entre autodeclarados índios e fazendeiros, pequenos e grandes.



Por conta disso, foi o único da Bahia em que Dilma perdeu para Aécio. A diferença foi menor que três mil votos, mas Wagner diz que não abre de vencer em todas.

Só se ele tiver um condão mágico. Lá, não há divergências entre partes. Após alguns assassinatos, o que impera é o ódio.



No Monte Pascoal - No entorno do Monte Pascoal também germina outro foco de tensão. Lá há 137 fazendas na mira dos índios, que querem apenas 'ampliar' a reserva.

Os fazendeiros vivem apavorados.



Mão única



Embora o PSB tenha apoiado Aécio, Sílvio Humberto, vereador do partido em Salvador e um dos líderes do movimento negro, diz que os caminhos dele ele mesmo traça: vai apoiar Dilma aberta e escancaradamente.



- Não tenho outra alternativa. É uma mera questão de coerência.



Nulo na cabeça - Integrante da direção da Rede, o partido de Marina Silva, também ex-militante do PT, Júlio Rocha já decidiu como vai votar: nulo.



POUCAS & BOAS



ACM Neto vai dar coletiva (10h) no Hotel Mercure (Rio Vermelho) para falar da estratégia da campanha de Aécio na Bahia. A coordenação no Nordeste ficou com Tasso Jereissati (PSDB), senador recém-eleito no Ceará.



Oportunidades de negócios e investimentos em Cuba é o seminário que a Embaixada de Cuba no Brasil realiza terça (9h) na Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) para empresários baianos. Os cubanos estão empenhados em atrair investidores brasileiros, daí...



O Subúrbio News, site do subúrbio de Salvador, está reivindicando a ACM Neto que batize o novo centro de abastecimento que vai abrigar a feira de Periperi de José Pires Castelo Branco, ex-vereador que dedicou a vida inteira ao lugar. Recebeu apoios gerais.



Finalmente terça a Academia de Letras da Bahia lança (14h) a reedição da trilogia literária Os cabras do coronel, O Reduto e Remanso da valentia, do escritor Wilson Lins. O trabalho é fruto da parceria da ACB com a Assembleia da Bahia e já estava pronto há algum tempo aguardando a eleição passar.



O professor e psicoterapeuta Antônio Pedreira realiza hoje (19h30) na Associação Bahiana de Medicina (Ondina) palestra no ciclo Promovendo a saúde mental diante das dificuldades psíquicas do século XXI. A entrada é franca.



Depois de sair das urnas como o segundo mais votado, o deputado estadual Sargento Isidório (PSC) virou sensação. A Fundação Dr. Jesus, que ele dirige, em Candeias, onde trata drogados, recebe hoje a visita de João Leão, vice-governador eleito, e do apresentador Raimundo Varela. 'O trabalho não pode parar. Quero que todos vejam'.



A Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias (os mórmons na Bahia) vai distribuir hoje 69 cadeiras de rodas para deficientes físicos de Lauro de Freitas, uma parceira com a Secretaria da Saúde e a Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes.



