Pesquisa revela como melhorar o tribunal

Pela segunda vez o cidadão baiano tomará conhecimento dos resultados da pesquisa de opinião do Poder Judiciário local. A iniciativa partiu do gabinete do presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Gesivaldo Brito. O tribunal tem apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado da Bahia, da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Bahia e da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

A segunda pesquisa começa hoje e termina dia 10 de maio. Magistrados, servidores do tribunal, promotores de justiça, procuradores e advogados responderão, por meio de formulário eletrônico acessível de qualquer aparelho conectado à internet. A pesquisa alcançará também os jurisdicionados em 203 comarcas, de modo presencial, embora esteja disponível para todos via web, para o caso de quem preferir responder pelo computador.

A divulgação dos resultados pode ajudar a identificar onde se pode melhorar o serviço judiciário, que costuma ser alvo de críticas, no senso comum, por uma suposta lentidão, especialmente em casos onde se precisa rapidez, como os dos presos sem condenação. A utilidade da pesquisa depende de transcender a proposta inicial de um detector de chances de aprimoramento para transformar-se, efetivamente, em um planejamento com resultados práticos para o jurisdicionado.

Termina hoje o mais recente roteiro do SAC Móvel, serviço itinerante da Rede SAC, que vem atendendo a municípios do interior do estado. Desta vez, as cidades visitadas ficam no Alto Sertão do São Francisco.

O município histórico de Mucugê segue dando exemplo de como se faz para escapar aos efeitos da sazonalidade turística. A cidade-berço da região já vem antecipando até os festejos juninos, realizando uma prévia do forrobodó quinta e sexta-feira desta semana, para emendar com o feriado de amanhã.

O São João antecipado deve, senão lotar, ao menos encher grande parte dos meios de hospedagem da cidade. Em três dias de alegria, oito grupos vão disputar um campeonato de forró, valendo duas vagas para o campeão e o vice tocarem no palco principal, com Targino Gondim, no sábado, dia 4. Os melhores grupos estão automaticamente classificados para participar do Festival de Forró da Chapada, em outubro.

A Comissão Pastoral da Terra – Regional Bahia, vinculada à Igreja Católica, denuncia o ataque de pistoleiros a um dos maiores acampamentos de trabalhadores rurais do interior baiano, em Itaberaba, na Chapada Diamantina. Segundo divulgação dos católicos, a partir de suas redes sociais e sites, o acampamento nomeado Olga Benário viveu madrugada de pânico na sexta-feira (26), quando as 100 famílias já dormiam.

Localizado próximo à fazenda Santa Maria, o acampamento teve ordem de despejo expedida a favor dos proprietários, e na semana seguinte ao cumprimento da ordem judicial, os sem-terra sofreram atentado com cerca de 20 tiros. O Movimento dos Sem-Terra denunciou o fato ao Ministério Público.

A 5ª Conferência Territorial dos Direitos da Pessoa Idosa acontece hoje, no auditório do Campus XII da Uneb, em Itaberaba. Participam representantes de 14 municípios que fazem parte do Território Piemonte do Paraguaçu. A palestra Magna tem por tema Os desafios do envelhecimento no século XXI e o papel das políticas públicas.

A primeira carreta gástrica do País está em Poções até o dia 3 de maio, com atendimento por meio do SUS à população da cidade e de nove outros municípios do entorno. A expectativa é atender 1.500 pessoas com médicos e exames especializados e nutricionistas. A carreta, chamada de ‘Destino Bem Viver’, está estacionada ao lado da UPA de Poções.

