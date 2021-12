Pesquisa a esta altura para quase nada serve

Lógico que estar na dianteira de uma pesquisa é sempre bom. Como diz o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), é estímulo, não berço esplêndido. É um indicativo, como essa do Instituto Paraná, encomendada pela Record, que dá 54,5% a ACM Neto e 24% a Rui. Se é que é isso, a pouco mais de um ano e três meses, apenas carimba o que já é senso comum, Neto é um candidato competitivo. E só.

Entre as águas a rolar, uma é para já: Temer fica ou cai? Se fica, um cenário. Tucanos e democratas teriam que rebolar para sugar bônus sem ônus de um governo melado na corrupção, algo impossível. Ou pular fora.

Se cai, os aliados dele vão fincar pé pelas eleições indiretas, já em nome do respeito à Constituição, caso em que o nome é Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, amigo de Neto, mas também citado na Lava Jato, nas delações da Odebrecht. No que vai dar?

Sabe Deus. E como também é ele quem pode responder outra pergunta: e Lula vai ser candidato? Se sim, uma outra pesquisa do Voz Populi mostra ele com 40% das intenções de voto, mais de 60% na Bahia.

Se sim, muito ajudaria Rui. Se não, quem vem lá? E na banda de Neto, já que Aécio Neves evaporou, quem?

Em síntese, até lá há muita água a rolar.

Fala Neto — Enquanto os aliados soltaram foguetes, ACM Neto foi cauteloso ao falar sobre o resultado da pesquisa:

– Ainda é muito cedo para se falar em 2018. Vou continuar trabalhando por Salvador e cuidar de eleição no momento certo.

Fala Curvelo — Acometido por uma virose, Rui Costa cancelou a agenda e está fora de campo. Mas ontem, em entrevista a Mário Kertész, na Metrópole, André Curvelo, secretário de Comunicação, ironizou:

– Esse instituto é o mesmo que elegeu Aécio Neves presidente da República.

Só os índios não contatados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada Só os índios não contatados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada

Foi uma brincadeira infeliz na qual usei a expressão sem a conotação sexual que as pessoas entenderam Foi uma brincadeira infeliz na qual usei a expressão sem a conotação sexual que as pessoas entenderam

Ainda travada

Há sinais de distensionamento nas relações entre o governo e sua base na Assembleia. Rui sinalizou com a liberação de um lote de 53 de 300 ambulâncias encomendadas, o que satisfaz em parte às emendas impositivas, motivo da queixa.

Espera-se que terça as votações sejam retomadas. Também os projetos na espera não são lá grande coisa: o que perdoa dívidas com o Fisco de pequenos devedores, o que regulamenta a apresentação de atestados médicos no serviço público e o que define políticas indígenas. Daí, não faz tanta falta.

Câmara à toda — Enquanto a Assembleia está travada, Leo Prates (DEM), presidente da Câmara de Salvador, diz que segue a todo vapor. Até 31 de maio realizou 36 sessões ordinárias, contra 33 de todo 2016.

Velho Chico, a agonia

O deputado Zó (PCdoB), filho de Juazeiro, que diariamente tem o hábito de acordar procurando saber como anda o movimento das águas no rio São Francisco, diz que nunca viu situação tão ruim:

– Hoje (ontem) estamos com 12,92% no leito do rio. Nesta época do ano era para estar com 50%. A vazão de Sobradinho está em 600 m³ por segundo, a pior desde que a barragem foi inaugurada em 1974.

O pior, segundo ele, é que as chuvas que alimentam o rio acontecem entre abril e maio e este ano não aconteceram.

– Os irrigantes vão chegar a outubro usando o volume morto, como em Cantareira.

Água em debate — A situação das águas na Bahia estará em debate hoje em audiência pública promovida pelos deputados Joseildo Ramos, Marcelino Galo e Fátima Nunes, todos do PT.

Os maiores especialistas do ramo estarão lá. Diz Joseildo que será palpitante:

– Salvador, por exemplo. Tamponou muitos rios, e isso é ruim.

POUCAS & BOAS

* Historiador da ciência, pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Criação da Ufba, o professor Olival Freire Júnior está fazendo história. Tornou-se o primeiro brasileiro a integrar o conselho da History of Science Society. Fundada nos EUA em 1924, essa é a mais tradicional e forte sociedade científica da área.

* A secção baiana da Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (Apalba) realizam sábado (8h30), na Faculdade de Direito da Faculdade da Cidade (Comércio), o debate Albinismo além do que se vê. O evento antecipa o Dia Mundial de Conscientização do Albinismo, que será celebrado segunda.

adblock ativo