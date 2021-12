Pesca de bomba ataca Bom Jesus dos Pobres

A bióloga portuguesa radicada no Recôncavo baiano Dina Salvador denunciou, em rede social, a ocorrência de pesca com bomba em Bom Jesus dos Pobres e outras localidades próximas, como São Roque do Paraguaçu. Somente em um dia de observação, Dina diz ter contado 22 peixes da espécie xaréu, todos mortos à bomba, alguns deles já em avançado estado de decomposição, segundo relatou, entre a Praia da Bica e Bom Jesus dos Pobres. Dina revela-se estarrecida com os indícios de impunidade e a necessidade de fiscalização, uma vez que, segundo ela, o criminoso pode soltar bombas às 10 horas da manhã, em meio a outras embarcações, que não haverá qualquer represália.

Para a bióloga, causa indignação que as peixarias comprem o peixe morto à bomba e, mais grave, que pessoas adquiram o produto mesmo sabendo da forma como foi apanhado. Dina lembra que a modalidade mata outros animais no raio de sua atuação: além de peixes, crustáceos, tartarugas, algas e corais, entre outros. O pior de tudo, insiste a bióloga, é a indiferença das pessoas:

– Não falta muito para terem um mar sem vida, apenas com plásticos boiando, atestando a indiferença e a covardia de anos!

Combate – A Bahia Pesca, órgão do governo estadual, não tem como função a fiscalização, enquanto a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) cobre com lanchas e jet-skies a área que vai dos bairros do Lobato à Ribeira, em Salvador. Os policiais têm também trabalhado na repressão à pesca predatória na Gamboa, na Cidade Baixa e subúrbio ferroviário, além das ilhas de Maré, dos Frades e Itaparica, bem como a localidade de Salinas da Margarida. A grande extensão marítima é um dificultador para a fiscalização.

Obras do VLT

Hoje será dada a largada para o início das obras de implantação do sistema de veículo leve sobre trilhos (VLT), que vai substituir os trens do subúrbio. A assinatura do contrato de autorização será feita às 10h pelo governador Rui Costa. Com cerca de 20 quilômetros de extensão e 22 estações, o VLT ligará o bairro do Comércio, em Salvador, até a Ilha de São João, no município de Simões Filho, região metropolitana. O investimento total para implantação é calculado em R$ 1,5 bilhão. Segundo Rui Costa, o prazo de construção é de dois anos. Antes o Consórcio Skyrail Bahia, composto pelas empresas Build Your Dreams – BYD Brasil e Metrogreen, que venceram o leilão ocorrido em 2018, vai apresentar projeto com alternativas de roteiro para comparação de custos.

