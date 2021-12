Perita odonto-legal baiana em Brumadinho

Uma única papiloscopista do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia foi designada a auxiliar na identificação dos corpos da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O trabalho consiste em reconhecer a identidade das vítimas através da arcada dentária. A perita odontolegal Nicole Prata Damascena, da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana, atuará no IML de Belo Horizonte a pedido do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal até dia 9 de fevereiro.

O deslocamento mínimo de peritos do estado à capital mineira, no entanto, foi criticado pelo Sindicato dos Peritos Técnicos do Estado da Bahia (Sindipep), que levantou, por meio de um decreto endereçado ao governador Rui Costa, a possibilidade de enviar uma equipe. O documento, assinado pelo presidente da entidade, Alberto Estaine Guerra Durão, argumentava que o Estado da Bahia tem o maior efetivo do País nessa especificidade, o que “poderia contribuir para acelerar o processo de identificação das vítimas.

Um, ou vários, não foi mencionado no pronunciamento oficial do diretor do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Elson Jeffeson, para falar da ajuda.

– Assim que recebemos a solicitação dos colegas da PF imediatamente nos colocamos à disposição, o Estado da Bahia se solidariza com todas as vítimas desta tragédia e faremos o possível para ajudar.

Pedido ignorado – Em nota, o sindicato acredita que o DPT ignorou o pedido dos peritos, protocolado na Governadoria ainda no começo da semana passada.

– Mesmo com o nosso apelo e a comprovação da eficiência da papiloscopia, o DPT se manteve insensível – acrescentaram.

“A perspectiva é que, ao longo do tempo, com a lama se estabilizando, a gente vá mudando as técnicas operacionais. Hoje, é impossível cravar uma data final das operações”

Coronel Erlon Dias Botelhochefe da equipe dos trabalhos de resgate de vítimas em Brumadinho (MG) afirma que não há como prever uma data de encerramento das buscas.

Desapontamento

Os tumultos nas eleições no Senado, que perduraram por horas na sexta-feira, levaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Twitter para expressar desapontamento quanto à dinâmica do pleito.

– Triste eleição no Senado. Não há esquerda e direita, nem governo e oposição. Ou se reorganizam forças políticas ou como votar reformas? O povo se desilude, paga o custo da desordem e se abrem portas para aventuras. Livremo-nos delas.

A crítica de FHC é um pertinente alerta quanto ao futuro das tratativas na Câmara Alta. Alvoroços em dias da última sexta são esperados, no entanto, é prudente aos senadores que tenham ânimos menos exaltados para deliberar sobre a agenda daqui para frente.

Recredenciamento

A Universidade Estadual da Bahia inicia as aulas em fevereiro comprometida em realizar uma autoavaliação institucional e, para tanto, convoca estudantes, professores, gestores e técnicos administrativos para responder um questionário online em www.sisform.uneb.br. É o que a Uneb chama de recredenciamento, que deve ser efetuado até o dia 22 deste mês. De acordo com a assessoria de comunicação da universidade, as questões se referem a infraestrutura, assistência estudantil, ações afirmativas, gestão e inovação, entre outros temas.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras, começam amanhã as inscrições para o concurso que vai escolher a Corte Momesca do Carnaval 2019, que acontece de 1º a 5 de março. Com idade mínima de 18 anos, os candidatos a rei momo, rainha e princesas devem procurar o Palácio das Artes, praça Castro Alves. Depois de uma triagem seletiva, no dia 28 de fevereiro haverá a disputa final, com festa na praça Landulfo Alves, Centro Histórico. Segundo a diretora de Cultura, Diva Bonfim, o concurso complementa a programação carnavalesca, “valorizando, difundindo e incentivando a festa popular no evento de maior mobilização sociocultural do País”.

Baiano de Amargosa, o fotógrafo de natureza Rui Resende fará o lançamento em Salvador do seu sexto livro Vaqueiros do Raso da Catarina, com textos do jornalista Cícero Félix. O evento será dia 6 de fevereiro, às 18 horas, no Roberto Alban Galeria, em Ondina, e vai contar com uma exposição de fotografias relacionadas à temática do livro.

