Pequenos negócios baianos geram vagas de emprego

O primeiro semestre de 2017 foi bom para as micro e pequenas empresas (MPE) baianas, que fecharam o período com um saldo positivo de 4.821 empregos gerados. Mas um levantamento do Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostra que o período foi ainda melhor este ano: os pequenos negócios do estado geraram surpreendentes 13.921 vagas, quase três vezes mais empregos que no mesmo período de 2017. O crescimento de 188% merece ainda mais destaque se comparado à média brasileira de janeiro a junho, que foi 45% maior que em 2017.

O superintendente do Sebrae na Bahia, Jorge Khoury, comemora o resultado, registrado após um saldo negativo em 2016:

– Os pequenos negócios baianos estão comprovando a sua resiliência e capacidade de gerar desenvolvimento para todo o estado. Eles atuam como uma mola propulsora e impactam diretamente a nossa economia. Precisamos dar toda a atenção a esses empresários – avaliou, lembrando que, por outro lado, as médias e grandes empresas geraram 454 empregos no estado, também de janeiro a junho.

PPI tem prazo ampliado

A prefeitura de Salvador publicou decreto (nº 30.006) prorrogando, mais uma vez, o prazo para formalização do pedido de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, instituído pela Lei nº 9.306/2017 e que permite a negociação das dívidas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Lixo (TRSD), até o exercício 2017. O novo prazo é o dia 31 de agosto deste ano.

Temer defende Meirelles

O presidente Michel Temer escreveu uma carta aberta a Henrique Meirelles ontem reafirmando a candidatura do ex-ministro da Fazenda pelo MDB para concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano.

Temer faz um alongado autoelogio à história de seu partido e ao seu governo, descrevendo medidas que avalia terem melhorado a economia do País. Diferentemente de outros nomes do partido, entende que Meirelles fortalece os candidatos a deputado estadual e federal, senador e governador.

– Chamar o Meirelles é reconhecer o trabalho de um profissional que teve sucesso na iniciativa privada, dirigiu um dos maiores bancos internacionais do mundo – registrou Temer no documento.

Feira noturna em Barreiras

É de expectativa o clima entre os feirantes para a experiência da 1ª Feira Noturna do Centro de Abastecimento de Barreiras, que vai funcionar hoje entre as 17h e as 22h. Além de comercializar todos os produtos que os consumidores encontram no tradicional período diurno, os visitantes serão animados por duas atrações musicais.

– A iniciativa visa aquecer o comércio local, em especial os segmentos dos feirantes, e dar oportunidade para o cliente que não tem condição de se deslocar durante o dia e adquirir os produtos da nossa região – explica o subsecretário de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, Rider Castro.

Ele salientou que nesse primeiro momento serão avaliados os resultados junto aos feirantes e clientes “para que possamos, depois, implementar a Feira Noturna do CAB de forma permanente”, aponta.

POUCAS & BOAS

* Evento que reúne natureza, esporte e cultura, a 3ª edição da Festa da Baleia Jubarte vai movimentar a Praia do Forte de sexta-feira (3) a domingo (5). O festejo abre oficialmente a temporada de observação das baleias Jubarte que chegam ao litoral brasileiro neste período do ano para reprodução. A festa também coincide com o início das comemorações dos 30 anos de atividades do Projeto Baleia Jubarte e terá cruzeiros de observação das baleias, palestras, campeonato de surfe e apresentações musicais. Entre os destaques, a Oficina de Capacitação para o Manejo de Encalhes de Baleias e Golfinhos e o Cortejo da Baleia Elétrica. A realização é do Projeto Baleia Jubarte.

