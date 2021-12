Pente fino nas contas partidárias com TCE

Em um momento no qual denúncias de corrupção atingem a classe política, inclusive os partidos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não dá conta de auditar e julgar as contas partidárias nacionais antes do prazo de prescrição, decidiu repassar a atribuição do pente fino nas contas das legendas para 23 tribunais de contas estaduais, entre os quais o TCE da Bahia.

Não fosse a inusitada força-tarefa, o TSE corria o risco de deixar prescrever prazo para julgar 92 prestações de contas relativas aos exercícios de 2014 e 2015. Essas contas representam nada menos que R$ 1.233.243.210,01 oriundos do Fundo Partidário, ou seja, dinheiro público.

Ao TCE da Bahia cabe auditar as contas de 2014 do Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido Social Democrático Cristão (PSDC) e Partido Ecológico Nacional (PEN). O julgamento caberá ao TSE com base no parecer técnico do tribunal.

Desgaste – O presidente do TCE-Ba, Gildásio Penedo, aponta quatro principais motivos para a criação da força-tarefa:

1 - Houve explosão de partidos políticos nos últimos cinco anos (hoje são 35), o que engorda a pauta do TSE. 2 - O incremento dos repasses do Fundo. É muito dinheiro para deixar passar. 3 - Há o reconhecimento da expertise dos tribunais de contas em auditar contas públicas e emitir parecer técnico. 4 - A morosidade do TSE representaria um desgaste político para o tribunal em um momento de explosão de denúncias de corrupção contra políticos e partidos. Sobretudo em ano eleitoral

– Não temos competência para julgar as contas. Emitiremos parecer técnico dentro das normas da legislação eleitoral. Vamos realizar nosso trabalho dentro do prazo, até o final de abril – diz Penedo.

Gestores na ‘correria’

Gestores de todas as instâncias do Estado, incluindo o governador Rui Costa, devem correr para inaugurar obras e publicizar feitos de sua administração até o 7 de julho, quando inicia o prazo legal de restrição determinada pela Lei Eleitoral para uma série de ações vedadas a quem concorre ao pleito. A imposição vai até o dia 7 de outubro, logo após as eleições, ou dia 28 em caso de segundo turno.

A lei existe para evitar que se faça uso da máquina em ano eleitoral, o que pode desequilibrar a disputa. A Instrução Normativa está publicada no Diário Oficial (DO) de hoje, onde há também decreto determinando aos servidores públicos que observem as “obrigações legais específicas que afetam o último ano de mandato dos poderes Executivo e Legislativo Estadual”.

Dois polos gastronômicos foram criados pelo município de Ilhéus nos bairros Banco da Vitória e Pontal, com a meta de atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento sustentável da economia. A proposta é favorecer o trânsito de pedestres, a circulação de veículos, otimizar o uso coletivo de estacionamentos, realizar campanhas publicitárias, festivais e encontros gastronômicos, abrangendo estabelecimentos de diferentes especialidades culinárias.

O Conselho Regional de Administração (CRA-BA) realiza na próxima terça-feira (27), na Casa do Comércio, o 4º Fórum da Administradora, para tratar sobre a importância da ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas corporações. Dentre os palestrantes estarão a psicóloga Luciene Figueiredo, a paratriathlon Adriele Silva, a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, a secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Transporte da Bahia, Olivia Santana; a presidente da Fundação Luis Eduardo Magalhães, Maria Quitéria Mendes; a diretora Geral das Prefeituras de Bairro (GABP), Ana Paula Matos; e a assessora de Diretos Humanos da ONU, Ângela Pires Terto.

A I Feira de Empreendedorismo e Empoderamento Feminino acontece hoje em Camaçari, a partir das 9h. O evento, promovido pelo Sindicato do Comércio Patronal da cidade (Sicomércio), será no espaço cultural Cidade do Saber e tem entrada gratuita. Na pauta do evento, especialistas vão abordar temas como a violência contra a mulher; inserção no mercado de trabalho; abertura de empresa e saúde feminina. Uma caminhada pela paz vai encerrar o evento.

