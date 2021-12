Pendengas do antigo Aeroclube estão vivas

O empresário Herder Mendonça, dono da casa de show Rock in Rio Café, âncora do shopping do antigo Aeroclube (a área em que ACM Neto pretende fazer o novo Centro de Convenções de Salvador), diz que as pendengas jurídicas envolvendo a área continuam vivas na Justiça, embora ele se sinta vítima de manobras que o forçaram a recorrer ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Herder cobra indenização da Nacional Iguatemi, que em setembro de 2004 entrou na Justiça contra a Prefeitura de Salvador também pedindo indenização alegando que estava falida e no mesmo mês do mesmo ano acionou a Justiça dizendo estar bem, e pedindo o despejo do Rock in Rio Café.

Resultou que com a entrada da Prefeitura, o caso passou para a Vara da Fazenda Pública, o que acabou procrastinando a decisão por mais sete anos, com o detalhe: decisões anteriores foram anuladas e tudo voltou ao zero.

Ele diz que fez diversas tentativas para conversar com ACM Neto, sem sucesso.

- Agora eu brigo pela minha indenização e para corrigir as injustiças da Justiça.

O açúcar de Muquém

João Leão, secretário do Planejamento, e o empresário Sérgio Paranhos, bateram o martelo ontem para construir em Muquém do São Francisco a primeira de quatro usinas de açúcar e álcool na Bahia.

- Os baianos só produzem 9,75% do açúcar que consomem e 11,3% do álcool.

O investimento é de R$ 200 milhões.

Voos extras

O bom momento do turismo baiano teve uma boa ajuda da redução do ICMS da aviação de 18% para 12%, segundo o secretário de Turismo do Estado, José Alves:

- Ano passado tivemos 1.500 voos extras e este ano 3.453, mais do dobro.

Sobe e desce

Independente da vontade das urnas, as bancadas federal e estadual baianas vão ter mudanças em 2018. Pelo menos quatro deputados federais e sete estaduais já externaram a intenção de trocar de parlamento.

Os federais Roberto Brito (PP), Fernando Torres (PSD), Robinson Almeida (PT) e Bebeto Galvão (PSB) cogitam disputar uma vaga na Assembleia. Já os estaduais Leur Lomanto (PMDB), Marcelo Nilo (PSL), Zé Neto (PT), Sargento Isidório (PDT), Heber Santana (PSC), Adolfo Viana (PSDB) e Joseildo Ramos (PT) querem ir para Brasília.

Lá como cá, o jogo é não largar o osso.

Baixa renovação - Aliás, alguns cientistas dizem que apesar da Lava Jato o índice de renovação na Câmara será abaixo da média histórica de 49%. Em 2014 foi 43%.

O adeus a Moreira

Desembargadores, juízes, juristas, médicos, empresários, jornalistas e afins juntaram-se ontem no Campo Santo a um só tempo numa imensa confraria no adeus a Antonio Moreira da Silva, o Moreira, um dos donos do restaurante Porto do Moreira, tradicional point da intelectualidade baiana.

A tristeza da saudade veio temperada com as boas histórias vividas com o amigo que partiu sob palmas de todos.

O coro da descontração foi puxado pelo irmão e sócio Chico, tradicionalmente caladão, ao contrário de Antonio, falastrão. Ele brincava dizendo que ao lado do caixão tinha 'um caixãozinho'.

- O caixãozinho é para levar a língua dele.

Chico dizia que o restaurante vai passar a chamar-se de Porto Seguro do Moreira.

Tal e qual - O advogado Domingos Arjones contava que lá um dia chegou no Porto do Moreira ao lado de Protógenes Queiroz, delegado da PF que prendeu o banqueiro Daniel Dantas e depois elegeu-se deputado federal. Dirigiu-se a Moreira e perguntou:

- Você sabe quem é esse aqui?

- Deve ser um fdp igual a você.

Almas distintas - O jurista Mário Britto lembrou que lá um dia chegou no Porto com Sepúlveda Pertence, ex-presidente do STF.

Após um tempo, Sepúlveda observou:

- Como entender dois irmãos assim, um tão falador e outro tão caladão?

POUCAS & BOAS

Moradores de São Francisco do Conde vão se reunir hoje com o Iphan para saber o que será feito do Convento de Santo Antonio, construído em 1628, hoje interditado. O Frei Rogério Rodrigues, pároco local, está pedindo socorro.

A partir de hoje estamos de férias, sempre justas e merecidas. Até fevereiro.

