Pelô vai ser o pilotoda redenção turística

A estratégia principal do esforço que Nelson Pelegrino, secretário de Turismo da Bahia, e Érico Mendonça, o de Salvador, para requalificar os principais points turísticos da capital baiana passa pelo Pelourinho.

O coração do Centro Histórico de Salvador é o principal destino dos nossos visitantes e também a síntese da problemática, com um ingrediente a mais, ressalva Pelegrino:

- Lá, todo mundo governa e ninguém manda. Vamos botar na mesa os governos federal, estadual e municipal, com todos os órgãos que têm instâncias na área, e forjar um protocolo de cooperação. Precisamos em primeiro lugar criar uma governança.

Os pontos a atacar são estacionamento (inclusive os preços exorbitantes), a abordagem (aos turistas por moradores da área) e a segurança (que inclui a implantação de um sistema de videomonitoramento), além de brigar pelo andamento dos projetos de recuperação do entorno.

Tudo ancorado no vasto estoque de produção cultural da capital baiana.

O Pelô será o piloto para os demais.

Vacilo ou boicote?

A comissão de Meio Ambiente da Assembleia, presidida pelo deputado Marcel Moraes (PV), convocou (o que é obrigatório) para falar lá os representantes do zoológico de Salvador, os superintendentes da Chesf e da Codevasf e mais a diretora do Inema.

O detalhe é que a ausência de governistas foi total e a oposição deu as cartas.

Das duas uma: ou foi mais uma prova de desarticulação ou boicote.

Debate cinzento

Normalmente discreto, o deputado José Raimundo (PT) tem se deparado com uma situação inusitada. Desde que Herzem Gusmão (PMDB) assumiu uma cadeira na Assembleia, ele perdeu o sossego.

Zé Raimundo acusa Gusmão de gravar suas falas e editá-las de modo depreciativo para usar nos programas de rádio que ancora em Vitória da Conquista, onde os dois lideram a disputa pela prefeitura.

E promete levar o caso ao Conselho de Ética da Assembleia.

- É um debate cinzento.

"Infelizmente não foi a nossa polícia que prendeu esses dirigentes da Fifa, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para a cadeia"

Romário, senador (PSB-RJ), sobre a prisão do ex-presidente da CBF José Maria Marin e mais outros seis dirigentes da Fifa

"Quem foi derrotadofoi o povo, porque todos os modelos foram derrotados. Recusarama lista, o distrital misto, o distritão e o distritão misto. Então, na prática, a decisão é: nãotem reforma"

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, falando sobre as derrotas das propostas de reforma política

De mal a pior

Você acha que o sistema de saúde vai mal? Não se anime. Vai ficar pior. Dos R$ 70 bilhões que o ministro Joaquim Levy cortou do orçamento, R$ 1 bilhão foi do Ministério da Saúde. Raul Molina, presidente do Conselho Municipal dos Secretários de Saúde da Bahia (Comsems) e secretário em Sapeaçu, prevê momentos difíceis para os municípios:

- Certamente isso vai atingir UPAs, PSFs, unidades do Samu, hospitais de pequeno porte, leitos de UTI e outros serviços.

Forró também dança

No baião da crise, o São João 2015 não terá o mesmo pique de outrora. Ou melhor, o forró também está dançando. Depois de Coração de Maria e São Gonçalo dos Campos, Madre de Deus também anunciou ontem o cancelamento da festa.

Os forrozeiros (na Bahia, há cerca de dois mil na ativa) admitem que a barra está pesada. Muitos estão tendo dificuldades para fechar contratos, outros baixaram o cachê.

Novos tempos — E por falar em crise, a Marcha dos Prefeitos a Brasília este ano teve uma mudança radical.

Ano passado, Dilma foi a madrinha dos prefeitos brasileiros. Distribuiu R$ 2 bilhões em repasses para o FPM.

Este ano, com o governo prometendo apenas dissabores, o padrinho foi Aécio Neves.

Mudança de rumo

Semana passada o presidente do PCdoB da Bahia, deputado federal Daniel Almeida, bateu forte na proposta do distritão:

- O distritão fragiliza os partidos, que deixam de ter importância. Ele personaliza a disputa eleitoral e exclui as chamadas minorias. Isso é pior que o modelo atual.

Anteontem ele e toda a bancada do partido (os outros baianos da legenda, Alice Portugal e Davidson Magalhães inclusos), votaram a favor. O que houve?

Se diz que Eduardo Cunha (PMDB), o pai do distritão, topou tirar da pauta a cláusula de barreira, da qual os pequenos partidos fogem mais do que o diabo da cruz.

POUCAS & BOAS

Repensar o futebol é o simpósio que a Soccer Way realiza hoje, a partir das 19h, no Clube Espanhol. O evento, que vai reunir grandes nomes do futebol baiano, vem a calhar com a prisão dos nove dirigentes da Fifa, na Suíça, por fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A Assembleia adquiriu um lote de água mineral com 10,021 mg/l de sódio, quando a maioria dos produtos idênticos trazem na composição entre 2 e 5 mg/l. Os hipertensos estão injuriados. Acham que merecem mais respeito.

Uma viagem pelo mundo dos vinhos, começando pela França é o tema do III Sarau que a Associação Baiana de Medicina (ABM) realiza amanhã em sua sede (Ondina), com o médico Helissandro Coelho e Grupo Choromani. A entrada é grátis, com direito a degustação.

Com bases nos círculos universitários, a deputada Alice Portugal (PCdoB) está em Brasília bradando contra a crise na Ufba, que deve R$ 28 milhões e não sabe como pagar. Ela apela ao ministro Renato Janine (Educação) e pede ajuda aos companheiros da bancada baiana.

Natural de Esplanada e com forte presença no litoral norte baiano, o deputado Alex Lima (PTN) criou a Frente Parlamentar do Turismo. Ele diz que a atividade é um dos pilares da economia baiana e precisa de mais atenção.

Colaborou: Juliana Brito

