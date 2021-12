‘PEC Bomba’ no colo do governo de Rui Costa

A Proposta de Emenda Constitucional apresentada pelo presidente da ALBA, Ângelo Coronel, esta semana, que bem poderia ser chamada de 'PEC Bomba de São João', deve explodir no colo do governo tão logo voltem os parlamentares do recesso junino.

O que é a PEC: libera o governo para transferir os recursos de emendas parlamentares a municípios inadimplentes. Hoje, município com 'nome sujo' com a Embasa, INSS, etc., não está apto a receber os recursos do estado por meio de emendas.

Trava – Ocorre que com a crise braba e outras pendengas, 80% dos municípios estão inaptos. Na prática: governo gasta menos e deputado não tem como agradar prefeito de sua base. Cada deputado tem direito a indicar R$ 1,3 milhão/ano em emendas.

Para se ter uma ideia: há pouco tempo o governo anunciou liberação de R$ 100 mil por deputado para ajudar os municípios a fazer o São João. Dos 417 chegou com uma lista com menos de 80: os aptos, adimplentes. O restante vai levantar a fogueira com graveto mesmo.

Pois bem, a PEC destrava isso. Diz Coronel que só está adequando a Constituição estadual à federal. Do ponto de vista dos deputados, tão boa é a PEC de Coronel, que já nasce com 34 assinaturas de governistas e opositores. Bastavam 21 para dar entrada.

Saia justa – Boato que veio de lá da Governadoria: deixar a PEC morrer. Mas aí é que está Rui, entre a espada de Cruz das Almas e a PEC de Coronel. Ou deixa passar ou se queima na fogueira de graveto dos prefeitos. Em ano pré-eleitoral.

A PEC prevê que Saúde e Educação representam 50% e 25% da execução das emendas. Os outros 25% o deputado indica onde quiser, desde que seja em área social.

Artilharia no pós-São João

Assim que a fogueira passar os técnico-administrativos da Universidade do Estado da Bahia já estarão entrincheirados e paralisam suas atividades entre os dias 26 a 30. Decidiram em assembleia sindical, na quarta, que vão fechar os portões dos 29 departamentos da Uneb, administração central e do Museu de Ciência e Tecnologia.

Bolso – A grita é porque está pesando no bolso: progressões funcionais deferidas há quase um ano não foram atendidas, assim como as promoções e aumento de carga horária, entre outras pendengas.

O reitor da Uneb, José Bites, não escapa dos sindicalistas: querem pagamento do Incentivo à Produção Científica aos Técnico-Administrativos e outras coisas mais.

BRT liberado

Neto comemora: a liminar que suspendia o processo de licitação do BRT de Salvador foi derrubada, ontem, pelo desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Ivanilton Santos da Silva, após pedido da Procuradoria Geral do Município. A Prefeitura, agora, deve dar seguimento à licitação.

Dez empresas participaram da concorrência e já apresentaram propostas. A vencedora vai executar obras da primeira etapa de implantação do BRT, que ligará as Estações da Lapa e Iguatemi.

Questionamento – O processo havia sido suspenso por meio de uma decisão liminar do juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

O pedido de suspensão havia sido protocolado pela empreiteira OAS, uma das mais de 20 empresas que apresentaram propostas iniciais para participar do processo licitatório sob argumento de ausência de respostas sobre dúvidas acerca do certame.

