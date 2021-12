Pausa para a Copa de mulheres

À medida que se aproxima a Copa do Mundo de mulheres, aumenta a expectativa de grupos feministas no sentido de sensibilizar as empresas para dar uma pausa durante os jogos, aplicando o princípio de igualdade à competição dos homens.

Embora os jogos só comecem em junho, coletivos de mulheres já se organizam para fazer pressão, no sentido de permitir o acompanhamento do desempenho da nossa seleção, que tem na artilheira Marta seu maior símbolo histórico.

A seleção brasileira é uma das candidatas ao título na França. Treinada por Vadão, que tem boas passagens por Bahia e Vitória, a seleção estreia num domingo, dia 9 de junho, contra a Jamaica, mas no meio de semana, dia útil, quinta-feira, dia 13, tem jogo.

O adversário é a seleção australiana, neste dia de Santo Antônio, às 14 horas. Na sequência, o clássico de mulheres é contra a Itália, uma terça-feira, às 18 horas. A rede O Boticário foi uma das que já confirmaram que em dia de jogo de mulher lojas vão parar.

Publicação de livros

A Editora da Universidade do Estado da Bahia (EdUneb) vai selecionar 25 livros dentro do programa de Edição 2019/2020. O edital já está disponível e os interessados precisam apresentar a documentação pedida até o dia 13 de maio. O Protocolo Geral da Uneb, localizado no campus I, no bairro do Cabula, em Salvador, é o local definido para entrega dos documentos, mas os candidatos podem também enviar pelos Correios, desde que via sistema Sedex. Entre as 25 obras inéditas, 20 serão na categoria impresso e outras cinco em livro eletrônico. Mais informações pelo telefone (71) 3117-5317.

“Eu não vejo esse risco nesse momento, mas é preciso avaliar tudo isso com muito cuidado. Manteremos o foco contra a corrupção e a impunidade no País”

Eventos por Marielle

Mais de 300 pessoas já haviam manifestado interesse, ontem à tarde, em comparecer à sessão especial da Câmara de Salvador em memória à vereadora Marielle Franco, programada para o dia 18 de março, segunda-feira. A sessão Marielle Presente! é organizada pelo PSOL em Salvador.

Na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa, houve a sessão especial “Defensoras dos direitos humanos: vivas por Marielle”. Os deputados e ativistas cobraram justiça no dia do aniversário de morte da vereadora do Rio de Janeiro, assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes. A sessão foi uma ação conjunta organizada pelo deputado Hilton Coelho (PSOL) e as comissões de direitos humanos e dos direitos da mulher.

adblock ativo