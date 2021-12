Paupério: 'Queremme tirar por telepatia'

Os bastidores políticos nesta terça-feira, 29, davam como certo que o secretário Alexandre Paupério (Gestão) está consumado como a primeira baixa compulsória de ACM Neto.

E já teria até substituto. Ou melhor, substituta: Sônia Magnólia, que foi diretora do Planserv no governo Jaques Wagner.

Em São Paulo, onde estava nesta terça, Paupério disse que não sabe de nada:

- Estão querendo me tirar por telepatia. Se eu tiver que sair, será com nota oficial, e a imprensa presente. Nesses dois anos e meio de governo tenho meus serviços prestados.

Neto estava em Brasília nesta terça e disse que não há nada decidido.

Mas a situação de Paupério é politicamente insustentável. Ele é acusado pelo Ministério Público (junto com o deputado federal João Carlos Bacelar, PTN, secretário de Educação de João Henrique) de desvios de R$ 39,4 milhões da Secretaria da Educação.

Se juridicamente ele vai provar a inocência, como diz, politicamente pouco importa. Às vésperas do início de uma campanha eleitoral, já está condenado.

Delação corrompida

Gilvana Cintra Matos, presa nesta terça-feira, 29, acusada de desviar cerca de R$ 5 milhões da folha de pagamento de terceirizados da Secretaria da Saúde de Salvador (SMS), tem um histórico bastante curioso. Foi ela quem, em 2009, ainda na gestão de João Henrique, denunciou Ricardo Rocha Costa (já julgado e condenado) de estar praticando o mesmíssimo crime.

Ela assumiu o lugar de Ricardo e, em fevereiro de 2010, começou a farra.

Isso se vê muito no jogo político. Quem será que contaminou Gilvana?

A prova da tocha

O governo baiano está tentando incluir a Chapada Diamantina no roteiro da tocha olímpica, que hoje tem 26 cidades baianas entre as 300 brasileiras selecionadas pela presidência da República.

Se conseguir, vai ter que apertar o roteiro. O Comitê Olímpico já disse que não aceita ampliar as datas previstas.

Ou seja, a tocha passará na Bahia pela prova de velocidade, correndo contra o tempo.



"Tenho dito, e ainda repito, que não acredito venha a senhora presidente da República acolher tal proposta, em qualquer das versões. Se o fizer, será, para mim, que sempre nela confiei, motivo de completa surpresa e absoluta decepção"

Jorge Hage, em carta aberta, criticando a intenção do governo de rebaixar a CGU, da qual foi ministro.

Tiro no pé

Fabíola Mansur (PSB) subiu nesta terça-feira, 29, na tribuna da Assembleia e bateu forte na intenção de Dilma de agregar a Controladoria Geral da União (CGU) à Casa Civil da Presidência. Aliás, a ideia pegou mal no Brasil inteiro. Se diz que tecnicamente está se economizando palito e politicamente fazendo um gol contra. É assim que o governo quer combater a corrupção?

Diz Fabíola que a CGU custa R$ 70 milhões por ano e promove anualmente o ressarcimento de R$ 1,7 bilhão roubados, 17 vezes mais.

São ACM





Na boquinha da noite de segunda-feira, 28, na Avenida Princesa Isabel, na Barra, uma senhora muito aflita pediu proteção a dois homens que iam passando: 'Por favor, me deixem ficar aqui!...'. Um tempo depois ela explicou:

- Já fui assaltada cinco vezes e ia ser hoje de novo. Foi ACM quem mandou vocês aqui. No tempo dele, não tinha isso. Hoje, quando estou ameaçada, recorro a ele. E nunca mais aconteceu, graças a ACM.

Quase vexame

A banalização das sessões especiais na Assembleia nesta terça-feira, 29, se sublimou. Houve uma para comemorar os 70 anos da Geap, operadora de planos de saúde federais. Nem o deputado Marcelino Gallo (PT), que a convocou, apareceu por lá.

A deputada Maria Del Carmem (PT) quebrou o galho do colega de partido, presidindo o encontro. Também, de parlamentar, só tinha ela. E só foi porque a reunião da Comissão de Infraestrutura não teve quórum.

Sem surpresa

O PRB vai lançar pelo menos 30 candidatos a prefeito no próximo ano, segundo o deputado estadual Sidelvan Nóbrega, mas Salvador está fora. Na capital, o partido fica com ACM Neto, com ressalvas.

- A não ser que algo de muito diferente, bem fora do previsto, aconteça.

Epigrama de Temer

O poeta e escritor Antônio Lins, com os seus geniais epigramas, disparou um contra o vice-presidente Michel Temer (PMDB), que, segundo o universo político, gostaria de tomar o lugar de Dilma, mas sem se expor, ou dar o golpe sem ser golpista. Ei-lo:

O turco só quer conforto.

Segreda a musa indiscreta,

Sonha com a Granja do Torto,

Mas sem eleição direta.

POUCAS & BOAS

Jorge Solla (PT) diz lamentar profundamente a demissão de Arthur Chioro do Ministério da Saúde: 'É uma pancada que os militantes do SUS recebem'.

O ambientalista Anivaldo de Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, diz que dificilmente as populações das cidades do entorno da Barragem de Sobradinho deixarão de consumir água do volume morto.

Sobradinho vem secando desde 2013, por falta de chuvas, e está com apenas 9% da capacidade. Segundo o senador Otto Alencar (PSD), ou a Barragem de Três Marias, em Minas, libera água, ou a situação na Bahia ficará dramática.

Vai ser nesta quinta-feira, 1º (15h), a sessão da Assembleia que marcará a passagem do centenário de Fernando Sant'Anna, ex-deputado federal, antigo militante do velho PCB, o Partidão. Ele faleceu em 1º de março de 2012. A pedida é do deputado Joseildo Ramos (PT).

O PSDB, que já governou Barreiras, a capital do oeste, com Saulo Pedrosa, ex-deputado federal, fez um festão para lançar o presidente da Câmara, Carlos Tito Cordeiro pré-candidato a prefeito. Toda a cúpula do partido na Bahia foi lá.

Sobre a nota Chame a baiana, publicada na edição de domingo, dizendo que a Fundação Gregório de Mattos dá cursos sobre cozinha africana, mas não cede as receitas, o presidente Fernando Guerreiro diz que houve contratempos, mas as receitas jã estão disponíveis. Os certificados, todavia, foram entregues.

Colaborou: Juliana Lisboa

