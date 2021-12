Passagens aéreas têm aumento de 100%

Subiram 100% os valores das passagens aéreas de Salvador para Brasília, Rio de Janeiro e Petrolina. O cenário é resultado do cancelamento dos voos da Avianca, que fez estourar a demanda reprimida e provocou a alta nos preços, com a implacável lógica de mercado. Como não há regulação de preços, a Gol vai lotando seus voos e faturando mais alto com o transporte de passageiros para o Rio, enquanto a Azul faz jus ao nome e alcança um tom royal mais intenso no balanço das viagens realizadas para Petrolina.

Quem ficou em situação mais desconfortável foi o passageiro que iria a Aracaju ou Maceió, pois só a Avianca levava para estes destinos e nenhuma companhia aérea aceita substituir. O viajante precisa fazer baldeação aérea em Brasília e São Paulo.

As informações são da presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Ângela Carvalho, empresária da Happy Tour.

– Esperamos que no leilão do próximo dia 7 de maio a situação comece a normalizar-se, pois há companhias interessadas na Avianca, como a TAM e a Gol – afirma.

O problema do cancelamento de voos da Avianca, devido à crise na empresa, é motivo de preocupação do setor de turismo, daí o acompanhamento minucioso e diário da principal liderança dos agentes de viagem na Bahia.

Liquidação - A esperança, acrescenta Ângela, é que a situação se acalme tão logo seja resolvido o destino da companhia em liquidação judicial, mas ainda não se pode fazer uma previsão por causa da incerteza relacionada ao leilão do dia 7 de maio.

Os credores da empresa aprovaram o plano de recuperação judicial em assembleia que contou com votos favoráveis de 80% dos participantes. A proposta vai dividir a companhia em sete unidades isoladas.

Acesso de advogados a juízes

O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu em sessão plenária – confirmada na resolução 8/2019 – disciplinar o acesso de advogados aos gabinetes dos juízes e às secretarias judiciárias em todo o estado. A nova regra define que só será autorizada a entrada “mediante prévia solicitação e anuência do magistrado”, e que “sem prejuízo ao efetivo controle de fluxo nos prédios do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o atendimento aos advogados e jurisdicionados será efetivado nos balcões das unidades e secretarias judiciárias e administrativas”.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protestou contra a medida, por meio de nota pública, e anuncia disposição para “adotar todas as medidas legais para afastar a ilegal e inconstitucional resolução”.

Cobrança é legítima

Ainda não foi desta vez que os comerciários do Salvador Shopping puderam livrar-se da obrigatoriedade de pagar o estacionamento, em seu local de trabalho, como publicou ontem esta coluna na nota intitulada Comerciários podem estacionar sem pagar. A assessoria do empreendimento esclareceu que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho aponta exatamente o contrário: o TRT considerou legítima a cobrança do estacionamento por parte do centro comercial.

Os detalhes sobre a decisão tornaram-se de conhecimento público por meio do acórdão já publicado. Os desembargadores da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região resolveram dar provimento ao recurso para excluir a condenação. O resultado “é pela exclusão da condenação a obrigação de fazer relacionada à garantia de livre acesso ao Shopping Salvador, e sua utilização gratuita, aos seus terceirizados e aos empregados vinculados às empresas lojistas”.

Também foi retirada da condenação “a obrigação de pagar os valores já cobrados a título de estacionamento, no exercício da atividade laboral dos empregados dos lojistas que não recebiam vale-transporte”. Portanto, ficou excluída também a indenização por danos morais coletivos para os empregados.

POUCAS & BOAS

O primeiro Passeio Ciclístico de Abaíra movimenta hoje a cidade da Chapada Diamantina. Com cerca de 30 km, o passeio passará por estradas rurais.

No distrito de Juremal, zona rural de Juazeiro, termina hoje a V Feira de Caprinos e Ovinos. Aberto na sexta-feira, o evento tem presença de cerca de 300 animais, de variadas raças.

Miriam hermes e Redação

