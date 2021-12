Páscoa atrai mais turistas este ano

Entre 60% e 70% dos 40 mil leitos oficialmente registrados nos estabelecimentos hoteleiros de Salvador estarão ocupados no período desta Semana Santa, tomando como base o período da Sexta-feira da Paixão, dia 19, ao Domingo da Páscoa, 21. A porcentagem estimada é maior que os 50% registrados na Páscoa do ano passado. O período chuvoso de abril, contrastando com a expectativa de feriados ensolarados em outras épocas do ano, contribui para os números mais modestos.

Tomando como base o conceito de Salvador como uma das capitais de maior religiosidade do País, os hoteleiros planejam, a partir do próximo ano, intensificar a divulgação das igrejas e roteiros voltados para este setor. Além de templos belíssimos e protagonistas da história do Brasil colonial, como é o caso dos de São Francisco, Nossa Senhora da Ajuda, Catedral Basílica e tantos outros, o roteiro que leva à Igreja de Nosso Senhor do Bonfim pode contribuir para atrair visitantes em 2020.

– O maior motivo para que a Semana Santa não tenha um fluxo turístico como outros feriados é o fato de ser uma ocasião em que as pessoas preferem passar com seus familiares – explica o presidente da seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Glicério Lemos.

Voos – O problema da oferta de voos também vem ocasionando mais dificuldades na captação de turistas, tendo como exemplo a Gol e, agora, a crise que pode resultar na saída da Avianca. O presidente da ABIH acredita que a provável inauguração do Centro de Convenções, construído pela prefeitura de Salvador, no bairro da Boca do Rio, possa reduzir os efeitos da sazonalidade, graças ao turismo de negócios e outras oportunidades.

É importante que garotas e jovens mulheres saibam que essa é uma opção para elas, e que elas não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica

Animais têm proteção

Salvador agora dispõe de uma Diretoria de Bem-estar, Proteção e Defesa dos Animais. O órgão estará provisoriamente vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). É a primeira vez que a prefeitura dispõe de uma estrutura voltada para os animais com status de diretoria. Este mês, entidades protetoras dos animais promovem o Abril Laranja, para lembrar, com o uso da fita laranja, a importância de cuidar bem dos animais. O engenheiro mecânico e ativista da causa animal Gustavo Lopes terá a missão de aumentar a oferta do serviço de castrações na cidade, com a ampliação de convênios com clínicas e a utilização de veículos chamados ‘castramóveis’. O município poderá ganhar também o primeiro hospital animal.

