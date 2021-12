Partidos seriam piada se nós não pagássemos

Não raras vezes você está no aconchego do lar vendo tevê quando aparece algum ilustre desconhecido ancorado em algumas letrinhas e começa a estrilar ideias para salvar o Brasil. Na quarta, 22, numa dessas, surpresa grande: o personagem em apreço, Roberto Jefferson, surgiu na tela pregando a reforma tributária como redenção nacional.

Para lembrar: ele foi o pivô do mensalão, o escândalo que detonou a vida de petistas notáveis, como José Dirceu. Com o detalhe: confessou que recebia a mesada (daí o nome, mensalão). Réu confesso, portanto. Foi condenado a sete anos e 14 dias. Cumpriu parte, está solto. E livre para nos ensinar como fazer um Brasil melhor. Dá para acreditar?

Isso acontece porque ele é o dono do partido, o PTB. No Brasil é assim. Alguém funda o partido, não elege os diretórios (o que institui mandatos), forma comissões provisórias que ele deleta na hora que quer, e reina absoluto, como um soberano.

O pior: quem paga as aparições na tevê e a manutenção de tais partidos somos nós. Nas inserções comerciais, as tevês ganham créditos abatidos em impostos. Os partidos, nos custam R$ 869 milhões por ano do Fundo Partidário. São 35 partidos, outros 20 no prelo. Virou um negoção fazer um.

Tal cenário revela uma das boas contribuições para nossa desmoralização política.

Banco zero

Explodida por bandidos há mais de dois anos, até hoje Olindina, no nordeste baiano, está sem a agência do Banco do Brasil. Lá, só se fazem pagamentos; saques, nada.

O prefeito Wanderley Caldas (PP) quer que o governo instale uma companhia independente da PM e que o banco reabra:

– Olindina é polo regional. Justifica.

Hoje, lá, BB só em Ribeira do Pombal, a 60 quilômetros, ou Alagoinhas, a 100.

Como pode o Ministério Público, a pretexto de uma narrativa, de uma delação sem prova, conceder anistia? E pior: com essas decisões, possibilitar a lavagem de dinheiro público roubado? Isso é o fim do mundo, não pode continuar

Festa LGBT

O Diário Oficial de hoje publica decreto de Rui Costa que determina o uso do nome social de travestis e transexuais na administração pública estadual.

Nome social é aquele que as pessoas adotam particularmente. Os candidatos ao uso devem requerer formalmente, no caso de menores com autorização dos pais.

O decreto veta o uso de expressões pejorativas ou discriminatórias.

Endereço certo

O anúncio do presidente dos Correios, Guilherme Campos, de que vai haver demissões na empresa para conter custos, agitou os funcionários da estatal.

Eles dizem que o pacote tem endereço certo: 'Vem contra a gente'.

Dinheiro e projetos

No périplo que faz por entidades e cidades para expor o projeto do Sistema Viário do Oeste (SVO), que inclui a ponte Salvador-Itaparica, João Leão, secretário do Planejamento e vice-governador, foi ontem à Federação das Indústrias da Bahia.

Nada disse de novo, mas enfatizou o lado da grana disponível para tocar também outro projeto, o da Agenda Territorial, que pretende estimular empresas com incentivos fiscais nas áreas mais pobres do estado.

– O Banco do Nordeste tem R$ 8 bilhões para a Bahia; a Caixa, R$ 17 bi; o Banco do Brasil, R$ 11 bi; e a Desenbahia, R$ 2 bi. Só falta quem tem projetos para tocar.

Pobreza e comida - Aliás, Leão vai a Valença na próxima quarta falar para lideranças do baixo sul sobre o Ag-Ter, o projeto que pretende incentivar empresas nas áreas pobres do estado.

Vai começar por Valença por ser de uma região, o baixo sul, tida como das mais pobres: apenas 0,4% do PIB estadual.

Ok. Na burocracia, é pobretona, mas, na prática, nem tanto. A parte litorânea tem manguezais de cabo a rabo. Lá se diz que não corre dinheiro, mas corre comida.

POUCAS & BOAS

A Bomba-relógio do Plano de Carreira da Educação nos Municípios da Bahia é o tema da primeira edição da série UPB Debate, que o novo presidente da entidade, Eures Ribeiro (PSD), também prefeito de Bom Jesus da Lapa, inaugura. Acontece terça que vem (8h).

O tratamento de escleroterapia ecoguiada com espuma para pacientes que sofrem com varizes crônicas, recentemente incorporado pelo SUS, será apresentado para 100 angiologistas do país hoje, num curso no Hospital São Rafael. Pacientes serão tratados como amostra.

