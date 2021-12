Partidos mudam nome para tentar enganar

É consenso entre os cientistas políticos: o Brasil precisa de uma reforma política profunda, que torne o eleito um real representante do segmento a que ele se propôs defender. Longe disso, nem a reforminha sabe-se se vai ter. A Câmara só tem até o fim do mês para votar algo visando 2018. E a coisa empacou: a banda que quer o distritão condiciona o apoio ao financiamento público, defendido pela esquerda, a adoção do sistema.

E já que não há reforma, os partidos estão querendo embromar, mudar a fachada, apenas. O PTdoB já virou Avante; o PTN, Podemos; o PSL quer chamar-se Livres; o PSDC, Democracia Cristã; o PEN, Patriota; o PMDB, MDB; e o DEM, Centro.

Dez entre dez cientistas políticos dizem que é trocar seis por meia dúzia. Apenas uma jogada de marketing. Ou seja, querem fugir do descrédito enganando pelas aparências.

Demissão na Gal

A Queiroz Galvão, construtora que faz a duplicação da Avenida Gal Costa, demitiu ontem 100 funcionários.

A empresa nada falou, mas os operários demitidos dizem que a justificativa foi que o governo atrasou os repasses em três meses, o que dá R$ 3 milhões, e ela chegou ao limite.

O governo confirma. Diz que os repasses federais não estão vindo.

O projeto da duplicação da Gal Costa, que pretende conectar a Paralela ao subúrbio, só está pronto até a rotatória do Ginásio de Esportes Armando Oliveira.

De Pequim a Belo Campo

João Leão, o governador em exercício, vai ficar no governo até o dia 7 de setembro.

Rui Costa só chega da China quinta à noite. Mas sexta pela manhã já tem viagem para o interior. Vai a Belo Campo, na região de Vitória da Conquista.

Placar baiano

A lista dos 100 mais influentes do Congresso lista sete baianos, o senador Otto Alencar (PSD) e os deputados Afonso Florence (PT), Alice Portugal (PCdoB), Arthur Maia (PPS), Daniel Almeida (PCdoB), José Carlos Aleluia (DEM) e José Rocha (PR). Otto, Florence, Daniel e Alice são adversários de Temer lá e aliados de Rui Costa cá. Com Aleluia e Arthur é o inverso, governo lá e oposição cá. E Zé Rocha é o único 100% governo, lá e cá.

Primeiro contrato

Sebastiana, a sanfoneira de Raimundo Nonato, no Piauí, que apareceu no Globo Rural mostrando que divide o tempo entre a roça e a sanfona, ganhou o primeiro contrato após a aparição. Vai tocar dia 16 no aniversário de Paramirim, por R$ 5 mil. O prefeito Gilberto Brito (PSB) diz que nunca abriu festa, mas essa faz questão.

Mais pobre

Um assíduo frequentador do Baby Beef, um dos restaurantes top de Salvador, conta que algo mudou depois que o restaurante abdicou do nome usado nos tempos que ACM fazia de lá um dos seus points, quando estava na capital, para tornar-se Pobre Juan.

O Pobre Juan, que nada tinha de pobre, tirou do cardápio do velho Baby Beef a joia da coroa, o vinho francês Petrus, que custava R$ 16,9 mil a garrafa, e nunca vendeu um.

O novo Baby Beef também repaginou o cardápio de vinhos. O mais caro é o norte-americano Don Perignon, que custa R$ 2 mil. É coisa chique, mas oito vezes e meia mais pobre.

POUCAS & BOAS

* Pesquisa do Instituto Paraná feita no país mostra que a população brasileira está dividida sobre a privatização da Eletrobrás – 49,3% disseram sim e 47,1% não. O Nordeste é a única região em que a maioria absoluta (51,4%) é contra. Já o Norte e Centro-Oeste mais a favor: 52%.

* Fortes chuvas atingiram Juazeiro e Remanso no fim de semana. Muito bem-vindas, já que o rio São Francisco está seco e qualquer ajuda é boa, mas os especialistas se dizem intrigados. Chuvas na área só as previstas para outubro.

* Salvador receberá a Confederação Nacional de Saúde dias 13 e 14 próximos, em programação paralela do VI Fórum Jurídico de Saúde na Bahia. O presidente, Tércio Kasten, já confirmou presença e participará da abertura oficial, às 8h do primeiro dia, na Casa do Comércio.

* Joaquim Neto (DEM), prefeito de Alagoinhas, criou lá a Patrulha Maria da Penha, unindo a Secretaria de Assistência Social e a Guarda Municipal, com anuência do Ministério Público. A ideia é ajudar a combater a violência contra a mulher

