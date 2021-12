Para Occhi, Rui e Neto é um bom casamento

A 'guerra das encostas', assim chamada pela imprensa porque Rui Costa faz e visita uma e ACM Neto outras idem, idem, ganhou acenos de bandeira branca ontem.

Na solenidade na Seinfra em que o ministro Gilberto Occhi (Integração) anunciou a liberação de R$ 83 milhões para as encostas, Rui e Neto trocaram amabilidades.

Rui disse que não tem guerra, as obras (33 encostas) foram pactuadas entre os dois. Neto bateu na mesma tecla. Falou que estava ali para desfazer 'molhos e pimentas'.



E Gilberto Occhi entrou no clima:



- Dizem que se casamento fosse bom não precisava de testemunhas. Mas eu sou testemunha do bom relacionamento que há entre o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto. Vamos todos juntos, com a presidenta Dilma, trabalhar. Estamos aqui para isso.



Enfim, a 'guerra das encostas' fica como invenção da imprensa, vá lá. Mas anote aí: daqui por diante tudo vai continuar como dantes, Rui faz as dele, Neto as dele.

Casamento entre gato e rato não rola.



Furando a fila



No lançamento do livro O 4º poder - uma outra história, do jornalista Paulo Henrique Amorim, anteontem na Livraria Cultura do Salvador Shopping, a petezada que forma o fã-clube do autor deu seu showzinho.



Waldir Pires, que completa 89 anos no próximo mês, estava pacientemente na longa fila quando a mulher de Amorim viu e foi lá puxá-lo. Ele não queria, mas cedeu.

Os que estavam atrás, desavergonhadamente, acompanharam (sem convite).



Renúncia em Cruz



O prefeito de Cruz das Almas, Raimundo Jean (PMDB), surpreendeu amigos, correlegionários e munícipes ao anunciar ontem a renúncia ao mandato.

Num lacônico comunicado, alegou 'estafa não só mental como física'.



Como Jean é médico, o assunto gerou um turbilhão de especulações, alguns supondo ser 'coisa grave' e outros dizendo que ele ia tão mal na prefeitura que tirou o time.

Seja como for, Cruz das Almas tem prefeito novo. Assume o vice Ednaldo Ribeiro (PTC).

"Vai ser um quebra-quebra poderoso! Não vai ser um simples quebra-quebra... Vai ser um estoura-estoura. Detona-detona (...). Com bomba sendo vendida em casa de fogos Caramuru?! O que matou aquele cinegrafista no Rio? Foi fogos Caramuru, cara! Foi rojão que se vende para criança no interior"

Paulo César Pereio, ator, em entrevista ao jornalista Alex Solnik, da revista Brasil 24/7, dizendo que se Dilma cair, vai ter quebra-quebra.



Impunidade e medo

Ainda sobre a agressão física de uma técnica de enfermagem ocorrida anteontem no posto do Mais Médicos de Fazenda Coutos 3: o morador autor da violência cometeu vários delitos num mesmo ato: além da agressão, a vítima é uma mulher e idosa (70 anos).



Como o agressor nem foi preso, a insegurança se instalou. Os funcionários estão com medo.



Pacto quebrado



Representante da Assembleia nas reuniões do Pacto pela Vida, que congrega instituições como o TJ e o MP, além do governo, o procurador-geral da Casa, Graciliano Bonfim, sempre volta entusiasmado com os números que apontam a redução da violência.



Segunda, feriado de 7 de setembro, caminhava nas cercanias do Vitória Center, na Barra, ao lado de três amigos, um delegado da PF e dois empresários, quando um homem numa moto parou e assaltou os quatro.



Ontem teve reunião do Pacto. Ao invés de entusiasmado, Graciliano estava queixoso.

Cordão sagrado — Católico convicto, a dor doeu mais forte quando o bandido, além de celulares, exigiu que Graciliano entregasse o cordão de ouro que ostentava no pescoço.

O cordão, suporte de um crucifixo, foi benzido pelo papa. Era uma relíquia.



A pendenga anda



O ministro Teori Zavascki, do STF, deu sinais de que está olhando com muito carinho a pendenga em que servidores da Assembleia reivindicam a isonomia num reajuste de 1992, processo já julgado na Bahia e que, segundo as contas do governo, custaria algo em torno de R$ 400 milhões. Deu cinco dias para Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e CGU opinarem sobre o assunto.



Há duas semanas, Rui Costa e Marcelo Nilo foram a Zavascki falar sobre o caso.



Saia no acordo



O deputado Marcell Moraes disse ontem que atendeu a um apelo de ACM Neto para permitir que o vereador Henrique Carballal entrasse no PV sem traumas.

Sim. Mas Marcell declarou que se Carballal entrasse no PV vestiria saia.



E quando já estava tudo acertado, Carballal disse que comprou a tal saia. Cadê.



Quem responde é Marcell:



- Fez parte do nosso acordo ele parar de brincar com isso.



Mudança de partido — Marcell diz que no acordo com Neto não ficou dito que ele teria de permanecer no PV.

O que não quer dizer que vá sair, até porque não há janelas nem novo partido, o que pode implicar a perda do mandato:

- E em 2016 não sou candidato a nada.



POUCAS & BOAS

Gilberto Kassab, ministro das Cidades, vem segunda a Salvador participar, na UPB (9h), do 1º Encontro Estadual do PSD, que tem o senador Otto Alencar como presidente na Bahia. Na ocasião, a deputada Ivana Bastos vai lançar o PSD Mulher, com links em mais de 100 municípios.

A última vez que Kassab esteve na capital baiana foi em 6 de junho para autorizar obras de saneamento no interior. Na época, ACM Neto cobrou a liberação do BRT e recebeu a promessa de que a obra sairia. Até hoje espera.

A OAB-BA realiza hoje e amanhã no Fiesta a 1ª Conferência Estadual da Mulher Advogada, homenagem ao centenário de uma das maiores feministas do Brasil, a jornalista cearense Ana Montenegro.

Os 'senadores' do Senadinho do Café Bourbon, no Shopping Barra, vão mudar de endereço hoje. Irão num prédio ao lado festejar os 90 anos de Eibert Henrique Sena Moreira, o Moreira, fundador do 'clube', com direito a missa na Capela Jesus Maria José (17h).

O secretário Álvaro Gomes (Trabalho e Esportes) recebe hoje na Assembleia (15h) o título de Cidadão Benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira. Só nove pessoas tiveram tal título.



Colaboraram: Patrícia França e Biaggio Talento

