Pandemia reduz uso de plástico nas feiras

A redução do uso do plástico, embalagem onde o coronavírus adere com facilidade, é uma das boas iniciativas dos novos modelos de feira livre, como ocorre em Irecê, região central do estado, onde feirantes produziram bandejas com folha de bananeira para acondicionar frutas e verduras, a fim de diminuir o perigo de infecção.

A cada final de semana, o antigo modelo de feira livre vai sendo substituído de acordo com as necessidades de evitar o contágio pelo coronavírus.

O objetivo dos projetos Feira Segura e Viva a Feira é fixar um novo jeito de fazer o mercado, incluindo a higienização plena dos produtos agrícolas, a agenda para entregar as mercadorias e o distanciamento, além do uso de máscaras.

Embora os feirantes e seus clientes venham sofrendo com o fim da prosa semanal, para atualizar as notícias de amigos e familiares, não há outra saída exceto seguir as diretrizes, exceto se a opção for arriscar a expansão da doença e a extinção mais rápida da espécie.

No final de semana passado, mesmo com o feriadão, foram mais cinco municípios onde os feirantes receberam treinamentos de equipes da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), por meio do Fenar.

Irecê, Ipiaú, Cairu, Santa Maria da Vitória e Jequié foram visitadas para as capacitações e orientações, com destaque para o uso de máscaras de tecido ou três camadas e do álcool em gel, esfregando-se as mãos antes e depois das vendas.

A textura do produto causou alguma estranheza a feirantes, que estavam desacostumados, bem como foi comum o posicionamento errado da máscara, abaixo do nariz, ocasionando a necessidade de correção por parte dos orientadores.

“Não tenho nada

contra o ministro, ao

candidato [Kássio

Nunes Marques]

indicado [ao STF]. (...)

São divergências razoáveis. Não o

conheço ele. Torço para

que tenha sucesso”

Sergio moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, justificando pedido da sua defesa para a troca da relatoria do inquérito que investiga a interferência do presidente da República na PF

Indústria rejeita selo

Os industriais baianos manifestaram-se contrários à Lei 14.275/2020, promulgada pela Assembleia Legislativa, tornando obrigatório a todos os produtos fabricados no estado ter expostos em seus invólucros, embalagens ou objetos a informação de serem feitos na Bahia – made in Bahia. A lei comete o erro lógico, conforme os seus críticos, de tornar universal algo que é particular: nem sempre o produto agrega valor simbólico, ao anunciar-se como baiano, pois há exemplos de marcas internacionais voltadas para mercados mais amplos, cuja origem não é relevante.

– Essa deveria ser uma opção de cada empresa, de acordo com a natureza do seu produto e com a sua estratégia – ponderou Cinthia Freitas, representante da Gerência de Relações Governamentais da Fieb.

Disputa na CMO

Líder do PSD no Senado, Otto Alencar (PSD) lamentou a falta de acordo na escolha de quem vai presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO). Na disputa estará o deputado federal baiano Elmar Nascimento (DEM), favorito ao cargo, contra Flávia Arruda (PL-DF), indicada pelo deputado estadual Arthur Lira (PP-AL). Informações dão conta que confronto vai servir de prévia da disputa pelo comando da Câmara dos Deputados.

– Elmar deve ganhar, tem voto para isso. Agora é muito ruim quando uma decisão como essa não sai por acordo. Isso gera uma cisão, um racha na comissão. Agora, se não tem diálogo, o caminho mesmo é decidir no voto – avalia Otto.

POUCAS & BOAS

Com foco na saúde mental e emocional dos alunos, familiares e profissionais que atuam na entidade, a Apae de Ilhéus ampliou uma parceria que tem desde 2017 com a Faculdade de Ilhéus, desta vez através do curso de Psicologia. Com uma série de atividades que acontecem desde julho, professores e alunos do curso tem apoiado a comunidade da Apae, inclusive com atendimentos online.

O 24º Seminário de Pesquisa do Grupo Cultura, Memória e Desenvolvimento tem hoje o segundo dia de programação com inicio às 15h. Organizado pelo Grupo de Pesquisa “Cultura, Memória e Sociedade”, da Universidade de Brasília, em parceria com a Uesb, o evento mobiliza alunos, professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade, do curso de Cinema e Audiovisual e do Programa de Extensão Janela Indiscreta Cine Vídeo.

