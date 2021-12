Palocci, traidor do PT ou o elogio da traição?

Queira ou não, o petista Antonio Palocci deixou Lula gravemente ferido. Bateu tão forte que já estava eleito pelos petistas como o traidor número um. Traidor? Do ponto de vista petista, sem dúvida. Mas no olhar dos inimigos do PT, há controvérsias.

Certa feita, Benito Valadares, governador de Minas nos tempos de Getúlio Vargas, numa reunião desencava contra um ex-aliado que mudou de lado, chamando-o de traidor, moleque, escroque e por aí, quando alguém interveio:

– Quem muda de lado é tudo isso, Dr. Benedito?

– Pior, meu filho, pior, tão pior que eu não posso falar aqui porque o ambiente é de respeito.

– E o Pedro ali, que mudou de lá para cá, é o quê?

– Ah, meu filho, esse é um regenerado.

Óbvio que Palocci não vai ter regeneração. Com Lula, ele, Aécio, Temer, Geddel e cia. criou cenário similar a briga de traficantes nas favelas do Rio. Veja se não encaixa? A diferença é que na favela o jogo é na bala e na política é no blá-blá-blá.

O mártir — Se Antonio Palocci virou símbolo de maldição entre os petistas, José Dirceu é o oposto, virou um mártir. Come cadeia, mas não entrega.

Café amargo

A soja e o algodão, estrelas do agronegócio baiano, bombaram na safra deste ano, mas com o café não tem sido bem assim.

João Lopes Araújo, presidente da Associação Bahiana dos Produtores de Café, diz que a cultura tem consumo crescente e não tem sucedâneo, ponto bom, mas a seca nos últimos quatro anos castiga muito.

– Perdemos 30% da área no semiárido. O que salva a lavoura é o conillon, no Sul.

Moema na briga

Moema Gramacho (PT), prefeita de Lauro de Freitas, foi pessoalmente ontem à Comissão de Divisão Territorial da Assembleia para pedir providências contra o fato de Salvador ter declarado os bairros de Itinga e Areia Branca como bairros seus.

– Eu quero um acordo, uma correção sobre uma tentativa de subtração de parte do território do nosso município. Até porque já houve prepostos da prefeitura de Salvador fazendo perguntas sobre o Cemitério de Areia Branca.

Como os cemitérios de Salvador estão abarrotados, pode ser que a invasão comece por aí.

Providências — Moema diz que, além de pedir que a Assembleia se posicione, também entrou na Justiça. Já a prefeitura de Salvador simplesmente não liga.

Pega ladrão

O secretário da Segurança, Maurício Barbosa, pediu 10 dias para dar uma resposta a pecuaristas baianos que estão se queixando de roubo de gado, ovelhas e insumos agrícolas, o que inclui até tratores.

Esse foi o resultado da reunião que os integrantes da Comissão do Meio Ambiente, presidida por Eduardo Salles (PP), tiveram esta semana com Maurício mais o secretário João Leão (Planejamento):

– O problema é sério. Só no Recôncavo, ali entre Terra Nova e São Sebastião do Passé, roubaram 300 cabeças de boi nos últimos 60 dias. Estamos confiantes de que algo será feito.

POUCAS & BOAS

* ACM Neto e o ministro Mendonça Filho (Educação), mais o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sílvio Pinheiro, firmam nesta sexta, 29, às 10h, no Sheraton, termo de compromisso para a construção de mais sete creches em Salvador.

* O investimento é de R$ 45,8 milhões, sendo R$ 44,2 milhões do fundo e o resto como contrapartida do município. Neto, que no governo de Dilma se queixava de não ter uma creche sequer, apesar dos pedidos, tirou o pé da lama.

* Antônio Carlos Moreira Lemos, superintendente do Hospital das Clínicas e professor titular da Faculdade de Medicina da Ufba, recebe nesta quinta, 28, às 15h, a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A iniciativa foi do deputado Antônio Henrique (PP).

* Na agitada sessão de ontem na Câmara de Salvador, um grupo de funcionários e visitantes focou as atenções no jogo entre PSG e Bayern Munique. Ou seja, preferiram Neymar. O resto, nem tchum.

Colaborou: Joyce de Sousa

