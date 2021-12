Padres vão a Roma e missas escasseiam

Vai faltar padre em Salvador em outubro, mais especificamente em meados do mês, quando caravanas de católicos voarão para Roma a fim de participar das cerimônias de canonização de Santa Dulce dos Pobres, no dia 13. Não é possível ter o número exato, porque a Arquidiocese não faz este controle, mas quem precisar de sacerdote para rezar alguma missa terá de recorrer a vigários paroquiais das congregações religiosas autônomas.

Estima-se em cerca de 200 o número de padres de Salvador, e nenhum deles parece disposto a abrir mão do momento mais importante da história do catolicismo na Bahia, em razão do amor e do carinho que os baianos sentem pela freira que se tornou famosa pelo acolhimento incondicional aos mais necessitados.

– Quem precisar, o certo é procurar o padre Ricardo Henrique, coordenador da Secretaria da Pastoral, para tentar uma solução – informa Cleide Braga, secretária da Arquidiocese, que trabalha diretamente com o arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

Uma das entidades que certamente vão procurar este apoio para encontrar um padre é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), pois comemora aniversário de 60 anos em outubro e seus dirigentes gostariam de mandar celebrar uma missa em agradecimento pela passagem da data.

Via televisão - Os fiéis que ficarem em Salvador e já acostumados aos serviços religiosos da Igreja Católica poderão aproveitar para conhecer as transmissões de missa em redes de televisão, pois muito provavelmente algumas celebrações deverão ser adiadas até a volta da peregrinação.

Agropecuária e inovação

O projeto Senar AgroUp, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), estreia entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O objetivo é incentivar projetos de startups em novas experiências em agronegócios por meio da participação na Inova.Farm LEM, como é o caso do primeiro projeto do Senar neste segmento.

Projetos empreendedores, modelo de negócios e novas tecnologias são aguardados no encontro. Durante os três dias da ação, os participantes do Senar AgroUp e outros projetos serão incentivados a pensar e desenvolver ideias para a agropecuária, acompanhados por mentores de diversas áreas com a missão de facilitar o processo.

Projeto agrada a agronegócio

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, saudou com otimismo e alegria o projeto de internacionalização apresentado ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, responsável pela apresentação, o acompanhamento começa na produção e segue, passo a passo, até a comercialização dos produtos em outros países. De acordo com o projeto, serão instalados escritórios em países estratégicos a partir das demandas apresentadas pelos compradores internacionais. Países asiáticos, como Malásia, Indonésia, Vietnã e Tailândia, estão entre os primeiros parceiros.

Humberto Miranda destacou a participação da Bahia nas exportações do agronegócio, com US$ 4,48 bilhões em vendas externas registradas em 2018, um aumento de 16,7% em relação ao ano anterior.

– A tendência é que os números continuem crescendo, e o agro permaneça ajudando de forma decisiva a economia do estado – acredita Humberto Miranda.

POUCAS & BOAS

Termina hoje em Mucugê a programação da IV Feira Literária de Mucugê (Fligê) com uma programação variada que contempla lançamento de livros, mesas-redondas e seções do Fligêcine, na Casa da Filarmônica.

O curso ‘Autismo e inclusão escolar: um olhar pedagógico’ será encerrado amanhã na Universidade Estadual Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, como parte do projeto de extensão ‘Trajetórias Docentes; um diálogo com a escola inclusiva, a arte e a cultura popular’.

Miriam Hermes e Redação

