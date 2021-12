Otto, Wagner e Geddel duelam no Twitter

O governador Jaques Wagner e Otto Alencar, candidato ao Senado pela banda governista, de um lado, Geddel Vieira Lima, também candidato ao Senado pela oposição, de outro, duelaram ontem no Twitter.



Otto soltou o primeiro torpedo:



Geddel acha que lealdade é sinônimo de subserviência. Recebi o convite de Jaques Wagner, Lula, Dilma e nove partidos para disputar o Senado. A minha candidatura não foi imposta ou forçada.



Wagner entrou:



É verdade, Otto. Ao contrário do adversário, que não tem nada para mostrar e por isso o ataca, você tem história, tem a ficha limpa. Você é um dos mais leais parceiros que tive na vida pública. Seu trabalho foi determinante em projetos importantes para a Bahia.



Otto retrucou:



Nunca imaginei que Geddel fosse se apropriar da herança do senador ACM, o político que mais ele atacou, agrediu, caluniou e xingou.



Geddel rebateu:



Nem eu que o senhor fosse ficar bajulando o PT, de quem sempre falou mal.



E dirigindo-se a Wagner:



Quem mais sabe que tenho o que mostrar é você e o Lula, que deu depoimentos sobre isso. Quanto à cor da ficha, marque o local que quiser e debato a minha, a sua e a de quem quiser. O nível, você escolhe.



Estranho no ninho - Rui Bastos, também tuiteiro que nada tinha a ver com o peixe, entrou dirigindo-se a Otto e Geddel:



Que briga feia...



Geddel respondeu:



Também acho, mas aceitar provocação e agressão passivamente não é do meu estilo. Eles botam a música, eu danço.



Guerra suja



Aliás, as redes sociais, este ano com presença nos embates eleitorais como nunca visto, viraram palco também da guerra suja.



Postaram ontem no WhatsApp uma suposta pesquisa do Vox Populi dando números detalhados para o governo e o Senado.



Simplesmente uma mentira.



Foi no embalo desse jogo que postaram a informação atribuída a petistas dizendo que Lídice da Mata é 'traidora'.



Não se sabe de onde partiu o petardo.



Inimigos declarados



Ontem, na primeira sessão do pleno do TJ após o retorno do desembargador Mário Alberto Hirs, afastado no ano passado pelo CNJ, havia 30 desembargadores presentes.

Trinta e dois levantaram-se para de alguma forma saudar o companheiro pela volta. Seis, sentados estavam, sentados ficaram.



Pelo menos não são inimigos ocultos.



A Copa segue



No Fórum Final das Sedes da Copa do Mundo 2014, ontem no Rio, o secretário Ney Campelo (Secopa), representando Salvador, falou:



"Para mim, a Copa não acabou. Temos agora um desafio, realizar a transição dos legados para a sociedade".



Quem matou Rielson?



No calor da comoção do assassinato do prefeito de Itagimirim, Rielson Lima, sepultado ontem à tarde, corre o ti-ti-ti sobre as motivações para o crime.



É ponto pacífico que foi crime de mando. A questão é saber quem mandou. No rol do falatório, cogita-se a possibilidade de crime político, por conta das acirradas disputas locais. Mas também ganha força outra hipótese: ciganos, com os quais Rielson, que foi reeleito em 2012 com 41% dos votos, se envolveu.



A polícia ainda não tem pistas.



Ciganos - Nos casos de assassinato de políticos, os ciganos são sempre citados. O histórico, todavia, revela que eles só entraram mesmo com culpa provada no caso do assassinato do ex-deputado Maurício Cotrim, em Itamaraju, em setembro de 2007.



Vale tudo



Aliados de ACM Neto anotam: a PGE (Procuradoria Geraldo do Estado), por meio do procurador Oscimar Torres, que foi inclusive secretário da Fazenda de Salvador, pediu a suspensão da lei do IPTU esquecendo que a base de cálculo para o ITD (imposto estadual que incide sobre heranças) é o mesmo do IPTU.



O pessoal de Neto acha que, por picuinha, o governo prefere renunciar receitas do que ver a prefeitura seguir o seu caminho.



Caso dos royalties

A assessoria da Secretaria da Fazendo do Estado contesta o deputado Carlos Gaban (DEM) no caso do dinheiro dos royalties, que o governo tenta antecipar, nos seguintes itens:



1 - Não há o deságio alegado pelo deputado. O valor da operação é de R$ 769.026.217,47. A diferença entre este montante e a expectativa de fluxo dos recursos dos royalties nos próximos quatro anos (R$ 1,2 bilhão) continuará sendo receita do estado durante o período. Houve a cessão de apenas parte do ativo.



2 - Ao contrário do que diz o deputado, houve proposta da Caixa, mas a do Banco do Brasil foi melhor. A lei aprovada na Assembleia só autorizou o estado a fazer a cessão de royalties com instituições públicas. Mas instituições privadas manifestaram interesse.



3 - O valor cedido corresponde a pouco mais de 50% do fluxo anual estimado: em 2015, por exemplo, serão R$ 174 milhões para um fluxo previsto de R$ 330 milhões.



POUCAS & BOAS



Uma jornalista desembarcou ontem no aeroporto de Salvador vinda do Rio, pegou um táxi para o Bairro da Paz e ficou chocada com o preço: R$ 62. O taxista disse que era fixo. E se fosse para o Comércio? Mais que dobra: R$ 112.



Lídice da Mata vai inaugurar sábado (10h) na Av. Manoel Dias da Silva, Pituba, o seu comitê em Salvador. A presença do presidenciável do PSB, Eduardo Campos, ainda é incerta. No mesmo dia, ele vai comemorar o centenário da avó.



Uma visitante teve seu carro arrombado no estacionamento do Hospital Aliança ontem. Furtaram mala, mochila e sacola que estavam no porta-malas E pelo estado do carro, intacto após a ação dos bandidos, parecia coisa de profissional. O hospital não tem câmeras e apenas um segurança. Ouviu ainda que não é a primeira vez que isso acontece. E promete levar o caso para a Justiça.



Na nota Contas empetecadas, sobre a rejeição das contas do PMN, ontem publicada, foi dito que o presidente do partido é João Carlos Bacelar. Na real, ele já presidiu o PTN, hoje sob o comando do irmão, Maurício Bacelar.



Colaboraram: Biaggio Talento e Joana Lopo

