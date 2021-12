Otto vê Temer num cenário muito sombrio

Ao avaliar ontem o cenário político nacional, o senador Otto Alencar (PSD) disse que Michel Temer está naquela situação de paciente em estado gravíssimo em que o médico já esgotou todos os conhecimentos e esforços e diz: 'O quadro é muito sombrio'.

Segundo Otto, Temer cometeu um erro capital. Iniciou o governo dizendo que ia fazer um ministério de notáveis e levou para o Planalto a corriola, toda comprometida:

– Imagine você que se Temer fosse fazer hoje uma reunião entre os seus ministros e auxiliares de início de governo, em grande parte, quem não estivesse algemado, preso, estaria com tornozeleira eletrônica.

Ele diz que esse tipo de cenário produz danos de todos os tipos, na economia e na sociedade em geral, tudo motivado por falhas administrativas que resultam de falhas morais:

– Um presidente da República deve ser um exemplo para o país. Mas tem sido o inverso. Ele tem inspirado o lado ruim, estimulando do batedor de carteira ao colarinho-branco. O cidadão vê o cenário: 'Se ele que é a autoridade maior faz, por que não eu?'.

Infeliz aniversário — Otto diz lamentar que em 28 anos de retomada da democracia já é o terceiro presidente comprometido com questões jurídicas: primeiro foi Collor, depois Dilma e agora Temer:

– Sem contar os escândalos do tempo de Fernando Henrique e o mensalão com Lula.

Geleia geral — Otto também vê muitos problemas para o próximo presidente, seja ele quem for, se não houver uma reforma política, com o fim das coligações:

– Com 28 partidos tendo representantes na Câmara, forma-se uma geleia, não há encaminhamento possível. O presidente fica refém de frentes parlamentares.

E tudo indica que não teremos reforma.

Disputa na Uneb

Está tudo indicando que o reitor José Bites, da Universidade Estado da Bahia (Uneb), vai bater chapa com uma dissidente nas eleições em que tentará a reeleição, em outubro.

A vice-reitora Carla Liane anunciou ontem no Face que não integrará a chapa da reeleição do atual reitor. Na comunidade acadêmica, o recado chegou como sinal claro e evidente de candidatura.

Infeliz aniversário — Com mais de dois mil professores e quase 30 mil alunos em 326 cursos espalhados nos quatro cantos da Bahia, a eleição na Uneb custa longos périplos pelo interior. Só de campus espalhados pelo estado há 32. Em 2013, a dupla Bites-Carla Liane venceu os professores Adriana Marmori e José Cláudio Rocha com mais de 60% dos votos. A campanha começa em agosto.

Municípios em festa

Os municípios brasileiros estão em festa. Entrou em vigor a PEC que aumenta o valor dos repasses do FPM em 1%.

O FPM, ou Fundo de Participação dos Municípios, é formado a partir da arrecadação do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Importados (IPI). Hoje na Fundação Luís Eduardo Magalhães, Maria Quitéria, ex-prefeita de Cardeal da Silva e ex-presidente da UPB, diz que a iniciativa do reajuste começou aqui com os prefeitos baianos:

– Pode parecer pouco, mas é de grande impacto nestes tempos de estagnação.

POUCAS & BOAS

* A volta do Jequié à primeira divisão do futebol baiano (foi campeão da série domingo, derrotando o Cajazeiras por 3 a 1) deixou o deputado Leur Lomanto (PMDB) duplamente feliz; por ser jequieense e grande incentivador da causa.

* Mais de 150 empresas do segmento de saneantes e mais de 80 do segmento de cosméticos e perfumaria de Bahia e Sergipe participam da primeira edição do ExpoTech Saneantes & Cosméticos, que acontece segunda e terça da próxima semana na Fieb. O evento é promovido pelo Sindisabões e Sindcosmetic.

* A agência dos Correios de Nordestina, cidade que ganhou nova dimensão econômica com a exploração de uma mina de diamantes pela Lipari, pegou fogo na manhã do último sábado. Populares conseguiram salvar alguns documentos, mas grande parte queimou.

* Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um tubarão nadando bem próximo à areia, dizendo ser na Praia do Norte, em Ilhéus. Mas o Corpo de Bombeiros tratou de tranquilizar os que se diziam preocupados: é mentira.

