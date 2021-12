Otto vê má vontade de ministra no Velho Chico

- Das vezes que eu a procurei para tratar do assunto, ela se mostrou com tanta má vontade quem nem parece ministra do Meio Ambiente. Ficou a impressão de que para ela o São Francisco não é Brasil.

Otto diz ter a esperança de que com Jaques Wagner, empossado nesta segunda-feira na Casa Civil, essa situação mude.

- Estão falando agora em transpor águas do Tocantins para o São Francisco. É outra loucura. O flagelo do Tocantins também está aí. Nos últimos 10 anos perdeu 30% do seu potencial por causa do desmatamento.

Empréstimo empacado

A Assembleia varou a madrugada nesta segunda-feira, 5, com a oposição obstruindo três projetos do governo, o principal deles, o que Rui Costa pede autorização para contrair empréstimo de US$ 400 milhões.

Rui viajou confiante. Embora o momento seja ruim, com o Ministério da Fazenda cortando tudo, ele diz que a aprovação da Assembleia é apenas uma das etapas.

E quando o governo reabrir o cofre, já estará tudo engatilhado.

Virou insânia

O velório de José Eduardo Dutra, ex-senador, ex-presidente da Petrobras e ex-presidente nacional do PT, nesta segunda-feira, 5, em Belo Horizonte, deu uma mostra da deterioração moral a que está chegando a política brasileira.

Petista bom é petista morto

Lula, amigo seu nem morto.

As frases aí estavam nos cartazes de alguns manifestantes antipetistas.

CRIME INÉDITO — 'Impedir ou perturbar cerimônia funerária' é crime previsto no Código Penal do mesmo naipe que 'vilipendiar cadáveres'.

Acontecem, mas na política nunca se viu.



"A principal orientação é: trabalhem ainda mais, com mais foco, com mais eficiência, buscando fazer mais com menos recursos"

Dilma, nesta segunda-feira, 5, na posse dos novos ministros.



"Se foi o governo que pressionou, estou fora do governo. Se isso for verdade, vou para a oposição. Tudo tem limite"

Paulo Paim, senador do PT gaúcho, indignado com a emenda na MP que cria o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), propondo que os acordos coletivos prevalecem mais do que a lei, já aprovada.



Em cima e embaixo

A filiação de Ângelo Almeida ao PSB não incomodou muito o deputado Zé Neto (PT), embora em tese ele seja o maior prejudicado.

Os dois viviam às turras no PT de Feira de Santana, e Ângelo saiu prometendo se candidatar a prefeito, o que só tiraria voto de Zé Neto.

- Ele foi para um partido da base. Foi tudo conversado cá por cima.

A questão é que o problema é embaixo.

Dilma e Leão

Dilma vai sexta a Barreiras, uma aspiração da cidade, que recebeu a última visita presidencial em 1946, com Eurico Gaspar Dutra, tendo como anfitrião João Leão, o governador em exercício.

Para ela, que anda em baixa, nada melhor. O oeste baiano é o terreiro de Leão. E ele diz que saberá fazer 'as honras da casa'.

Cadeia do Sal

O histórico prédio da Cadeia do Sal, em Jaguaripe, onde funciona a prefeitura do município, vai passar por um up grade.

O prefeito Heráclito Arandas (PR) pediu autorização ao Iphan para recuperar o prédio, o que ele já fez na primeira gestão.

O diretor do Iphan na Bahia, Carlos Amorim, disse que o pedido foi protocolado dia 17 e tem 45 dias para responder.

Mas prometeu agilizar o processo. O prédio é de 1697. E está cheio de infiltrações.

Nadando em braçada

Sobre a nota Nadando em braçada, publicada nesta segunda-feira, 5, dizendo que a Metro Engenharia não teve concorrência na licitação de obras nas encostas, a empresa explica que foram três lotes licitados com cinco concorrentes. A Metro ganhou um, duas outras empresas ganharam os outros dois no mesmo certame.

Olho no recorde

Com nove mandatos consecutivos, um feito só igualável a Orlando Spínola, o deputado estadual Reinaldo Braga está sendo aconselhado pelos amigos a se filiar ao Partido Novo. É que o PN proíbe a reeleição dos seus filiados.

Reinaldo acha a ideia boa, já que está chegando a hora de se aposentar. Mas ressalva:

- Pode até ser. Isso não me impediria de tentar o 10º mandato.

POUCAS & BOAS

O acordo entre a Gol e o governo baiano para reduzir o ICMS de 17% para 12% nas linhas de Congonhas para Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e também um para a Argentina trouxe alento para o trade turístico nestes tempos de dólar alto. É que a Azul, única a ter o benefício, estava estourando os preços das passagens.

Aliás, a Gol já teve o benefício, mas o governo cortou porque ela estava usando voos charters como se fossem comerciais, só na alta estação. Os voos agora acertados serão diários.

A baiana Creusa Oliveira, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, está embarcando para o Paraguai, onde vai participar do Seminário internacional sobre trabalho remunerado, organizado pela OIT.

Ela vai explicar lá tudo sobre os avanços que os domésticos tiveram agora, como o FGTS. Quem quiser saber como são as novas regras (empregados e patrões) é só acessar o site esocial.org.br.

O ex-prefeito Armando Porto (PSD) venceu a eleição em Macarani, com 68% dos votos. Derrotou Olisandro Nogueira (PP). Lá, Antônio Carlos Araújo, o Carlinhos (PMDB), reeleito em 2012, foi cassado acusado de compra de votos.

O desembargador José Olegário Monção Caldas, corregedor do TJ, foi agraciado, junto com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, com a Comenda Comemorativa dos 450 anos de atividades notárias no país, no XX Congresso Notarial Brasileiro, no Rio, no fim de semana.

O Parque Tecnológico da Bahia sedia nesta terça-feira, 6, às 9h, o seminário Secti na Área - Tecnologias Assistivas. Vai discutir soluções tecnológicas para pessoas que tenham necessidades especiais.

