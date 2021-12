Otto receita Mandela para líderes do Brasil

O senador Otto Alencar acaba de ler o livro Nelson Mandela – Longa caminhada até a liberdade, que narra a vida do líder sul-africano, e ficou tão impressionado que tomou uma decisão: vai comprar alguns exemplares para dar de presente a Lula, Michel Temer, Aécio Neves, Ronaldo Caiado e outros, na tentativa de vê-los seguir o exemplo:

– Mandela entrou na luta armada contra o apartheid, ficou 27 anos preso, saiu, tornou-se presidente e, ao invés de descontar as atrocidades que os brancos praticaram contra os negros, pacificou o país. O Brasil está precisando que os nossos líderes aprendam isso, deixem as picuinhas ideológicas de lado e encontrem saídas. Estamos no fundo do buraco, com as indústrias fechando, os empregos esvaindo-se, só atraindo capital especulativo, nada de investimentos, criando uma situação que pode comprometer as futuras gerações. E muito grave.

Otto diz que só não vai dar o livro ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso:

– Ele é o autor do prefácio. Portanto, eu presumo que ele já leu.

E 2018? — E como vai ficar Otto Alencar em 2018? Aliado de Rui Costa:

– Que ninguém pense numa atitude diferente. A aliança que fizemos em 2014 vai bem. Não há insatisfações na base, a não ser casos pontuais, aqui e ali. Mas, no conjunto, todos estão satisfeitos com a forma como Rui Costa vem governando a Bahia.

E Leão? — Se se faz a mesma pergunta a João Leão, vice-governador e secretário de Planejamento, a resposta é pronta:

– A única coisa que eu posso garantir é que em 2018 eu, Otto Alencar, Rui Costa e Jaques Wagner estaremos juntos.

Esse tipo de situação muito anima o entorno de Rui. A base aliada está coesa.

O PSDB está propondo a escravidão no campo, e não é força de expressão. Essas condições são análogas à escravidão

Uma coisa é certa: financiamento privado acabou de vez

Bozó feirense

A imprensa de Feira de Santana fez alarido semana passada com um caso digno do topo do anedotário político nacional. Alguém botou um bozó na porta do vereador Ronaldo Caribé (PTC), o Ron do Lanche, que, ao verificar as câmeras da residência, ficou perplexo ao ver o autor: tratava-se de Oliveira Jhonny, suplente dele.

O bozó tinha pó de pemba e ossos com uma foto de Ron, onde estava escrito que o diabo iria levá-lo e sete exus os dois braços, que Oliveira iria assumir o mandato.

Até agora, o efeito foi muita gargalhada.

Zé Neto e as urnas

E por falar em Feira, o deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, ironizou o fato de dizerem que ele está mal de urna:

– Se falam de mim é porque estão preocupados com as urnas, as de 2018.

Caso Alagoinhas

Sobre a nota dizendo que Paulo Cezar, ex-prefeito de Alagoinhas, quis ser convidado para o ato de assinatura do contrato com o CAF para um empréstimo de US$ 11,5 milhões, ele afirma que na realidade recebeu um telefonema do diretor do banco parabenizando-o pelo ato.

E também nega que o empréstimo não tenha sido consumado na gestão dele porque a prefeitura estava inadimplente:

– Eu deixei aproximadamente R$ 40 milhões em dinheiro vivo. O empréstimo não foi concluído por causa da crise no país, já que a União é a avalista principal.

POUCAS & BOAS

O corpo médico e a direção do Hospital Santa Izabel fizeram uma comemoração atípica no fim de semana: os 100 mil procedimentos do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia, que é tido como um dos melhores do país. Roberto Sá Menezes, provedor da Santa Casa da Bahia, que mantém o hospital, diz que os 'parabéns são para a equipe médica'.

E por falar em cardiologia, começa amanhã e vai até sábado, no Othon, o 29º Congresso de Cardiologia da Bahia. O bom será no encerramento, quando os congressistas realizarão a 9ª Cárdio Corrida, dizem eles, para dar o exemplo de quanto a prática esportiva contribui para a saúde cardiovascular. A Medicicor é uma das patrocinadoras do evento.

Fim de novela, como sempre, com final feliz. O aeroporto Otacílio Figueiredo, de Vitória da Conquista, está em vias de ganhar o seu terminal de passageiros. Deu muito rebuliço o fato de as pistas ficarem prontas, deixando os passageiros ao relento. A Socicam, que administra o aeroporto, investiu R$ 2 milhões.

Colaborou: Joá Souza

