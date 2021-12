Otto quer PSD contra Previdência

Presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar pode liderar uma rebelião da bancada baiana do partido na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro. Após as declarações dele, que chamou os governadores nordestinos de “paraíba”, termo pejorativo usado para se referir aos nascidos na região, Otto quer que os parlamentares revejam o voto favorável dado à reforma da Previdência no primeiro turno da votação da proposta na Câmara. Segundo o senador, o assunto será discutido após o recesso parlamentar:

– O que demos foi voto de primeiro turno. Segundo turno é outra coisa. Esses votos dos federais do PSD na Bahia vou sentar com eles para discutir se votam a favor no segundo turno ou não” – disse à coluna, frisando também que, se depender dele, o voto no segundo turno será contrário ao texto.

Resposta – O senador argumenta que orientou os deputados baianos do partido a votarem a favor da matéria porque recebeu garantias do governo federal de que a União atenderia a reivindicações dos governadores nordestinos que ajudariam os estados a enfrentarem o déficit previdenciário estadual. No entanto, após as declarações contra os nordestinos, o presidente deixou claro outro tipo de comportamento, diz Otto.

– Se ele vai discriminar o Maranhão, vai discriminar também a Bahia, os outros estados. O pacto federativo foi para o espaço – critica.

Para a votação da Previdência no Senado, ele ainda vai definir seu voto com o correligionário e também senador Ângelo Coronel (BA), já que sempre “votam casado”, e ressalta nada ter a ver com o governo, sendo independente. À coluna, Coronel disse que a situação será avaliada com calma e que a bancada baiana do PSD vai discutir o assunto no dia 6 de agosto.

Não é assim que se faz política pública. Ela deve ser construída com conhecimento, com dados. Os cientistas estão sendo expurgados da sociedade civil

Festa Literária em Ilhéus

A 2ª Festa Literária de Ilhéus, no sul do estado, acontece hoje, às 17h30, no Teatro Municipal, com a participação de escritores, estudantes, professores e cidadãos em geral. A promoção da Editus, Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), tem apoio da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria da Cultura e do Turismo de Ilhéus e da Academia de Letras de Ilhéus. Está previsto um bate-papo com o tema “O feminino e a leitura no mundo”, com as participações das jornalistas Flávia Oliveira, da equipe da emissora Globonews, e Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má. Na ocasião, serão contemplados os vencedores do IV Prêmio Sosígenes Costa de Poesia. A festa vai homenagear a professora Adélia Maria Carvalho de Melo, fundadora do Colégio Vitória.

UFRB se mobiliza

Servidores, estudantes, professores e a cidadania em geral pedem a nomeação imediata da reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, considerando ter tido a professora Georgina Gonçalves a preferência dos docentes em eleição direta. Um ato em defesa da autonomia universitária foi convocado para amanhã, às 9 horas, no campus da UFRB em Cruz das Almas. Outras oito universidades federais também estão em processo de troca do reitor e equipe.

O Colégio Eleitoral, composto pelos membros do Conselho Universitário (Consumi), definiu uma lista tríplice para escolha da presidência da República, embora a primeira colocada, Georgina Gonçalves, tenha preferência da comunidade acadêmica. Além de Georgina, compõem a lista Tatiana Velloso e Fábio Santos. Para o cargo de vice-reitor, os mais votados foram José Pereira Mascarenhas, Renê Medeiros de Souza e Josival Santos Silva. No entanto, as mudanças provenientes do novo projeto para a educação superior no País não garantem que a indicação seja considerada, uma vez que o atual presidente tem se mostrado preocupado com a questão que considera “ideológica”. A demora na indicação aumenta a ansiedade entre setores como os docentes ligados à Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub) e à Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (Apur).

adblock ativo