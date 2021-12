Otto: 'Ou Temer sai ou a situação vai piorar'

Diz o senador Otto Alencar (PSD) que nem mais chama Michel Temer de presidente. 'Digo que é o plantonista do Planalto'.

É já que Temer, segundo ele, não tem a grandeza de debandar, para deixar o país seguir o seu curso natural, a situação que já é muito ruim só tende a se agravar.

Ele lista uma série de fatos que indicam irremediavelmente essa direção.

1 – O PSDB está no muro, pressionado por Aécio Neves, que quer salvar a pele e acha que, saindo da base de Temer, afunda de vez.

2 – Vem aí a denúncia do procurador Rodrigo Janot, que deve acusar Temer de vários crimes, inclusive formação de quadrilha, fato que vai botar mais fervura interna no ninho dos tucanos.

3 – E vem também a delação de Eduardo Cunha, o que promete mais fogo.

– Infelizmente estamos vivendo uma situação em que a virtude está com uma minoria ampla, geral e irrestrita.

No Bolshoi — Enquanto isso Michel Temer nem tchum. Chega à Rússia hoje ao meio-dia e ainda hoje vai assistir a um espetáculo de balé no Teatro Bolshoi.

Ou seja, como cá não dança, dança lá.

Adab definha

Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia e integrante da base governista, o deputado Eduardo Salles (PP) fez ontem uma audiência pública para debater os problemas da agropecuária que acabou dando uma escorada no governo.

A queixa maior: a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) definhou nos últimos quatro anos. Perdeu mil funcionários (se aposentaram) e ficou com metade.

– Resulta que na Bahia entraram doenças, como a cigatoca-negra na banana e mosca-negra na laranja, que não tínhamos.

Proibição democrática

Integrante da Comissão da Reforma Política, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) diz que a proibição de coligações, já aprovada no Senado e iminente no TSE, é talvez a mais democrática das atitudes a se tomar:

– Vão dizer que sempre se fez e ninguém questionou. As doações de empresas também sempre foram feitas e agora é crime. Mas é algo muito positivo. De 42 partidos que temos aptos para disputar as eleições, não vão ficar mais que seis.

Passo atrás

Da deputada Fabíola Mansur (PSB), criticando a adoção do Distritão em 2018, uma das possibilidades cogitadas em Brasília:

– Até pode parecer mais democrático, mas não é. Não contempla a diversidade de segmentos existentes na sociedade.

Agonia anunciada

O Velho Chico, ou Chicão, chegou ao ápice da agonia: pela primeira vez na história a Agência Nacional de Águas (ANA) proibiu todas as captações de água, da nascente, na Serra da Canastra, em Minas, até a foz, entre Sergipe e Alagoas, uma vez por semana.

Com apenas 12,8% do seu volume útil de água, a Barragem de Sobradinho caminha para o volume morto. A ideia da ANA é poupar água para esperar as chuvas de dezembro.

Volume morto — Também pela primeira vez na história é esperado para agosto o uso do volume morto da Barragem de Sobradinho. E há risco de faltar água.

O prefeito de Remanso, Zé Filho (PSD), está sendo obrigado a captar água para abastecer a cidade a 9 quilômetros de distância.

– É preocupante, muito preocupante.

POUCAS & BOAS

* A delegada Virgínia Milene Magalhães, de Carinhanha, baixou portaria que está agitando a cidade: proíbe o recebimento de presos nos finais de semana. Os detidos em flagrante devem ser encaminhados a Guanambi, a 110 km. Ela alega falta de gente, mas os policiais gastam 3 horas até Guanambi, o que complica mais a situação.

* Os 24 times participantes da 19ª Taça União 2017, iniciada neste domingo em Santa Brígida, receberam os uniformes doados pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre). A secretária Olívia Santana entregou pessoalmente o material na abertura da competição.

* Depois de ter fechado, quase morrendo, a Santa Casa de Cruz das Almas respira bem. Realiza amanhã, pelo SUS, a sua primeira cirurgia por vídeo. O avanço acontece por meio de contratos com a prefeitura local e a Sesab.

