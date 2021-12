Otto: 'O impeachment é pelo conjunto da obra'

Antes de anunciar que vai votar contra o impeachment, o senador Otto Alencar teve uma conversa com o presidente nacional do partido dele, Gilberto Kassab.

- Eu expliquei a ele que já votei contra a admissibilidade do processo e contra a pronúncia, ficaria incoerente da minha parte agora votar a favor. Ia parecer que estou atrás de vantagens pessoais. Kassab me pediu para votar a favor, mas entendeu.

Otto diz estar convencido de que no processo em si não há fatos que justifiquem a perda do mandato, até porque todos cometem:

- Teríamos que cassar uma legião de prefeitos e governadores. E Dilma não está caindo por isso, é pelo conjunto da obra. Uma série de atos de governo equivocados vitaminados pela Lava Jato gerou impopularidade e a ingovernabilidade.

Lídice e Roberto —Ao falar ontem no Senado, Lídice da Mata chegou a elogiar Dilma e citar 'os traidores que até outro dia estavam com a senhora'.

O PSB, partido dela, que há muito a tem atravessada na garganta pelas posições pró-Dilma, não gostou.

Roberto Muniz (PP), o substituto de Walter Pinheiro, também vai votar contra.

Caso Macho

O juiz Ernani Garcia Rosa se disse bastante surpreso com o fato de o policial Daniel dos Santos Soares, acusado de ter assassinado o juiz Carlos Alessandro Pitágoras, em julho de 2010, numa briga de trânsito no Iguatemi, ter se apresentado como candidato a vereador em Salvador com o nome de Macho, pelo PTC.

Ele disse que presidiu toda a instrução do processo e em 2011, quando se aposentou, estava tudo pronto para o julgamento.

Ou seja, o processo correu célere. Só ainda não chegou ao final.

"Diante das acusações que contra mim são dirigidas, não posso deixar de sentir novamente o gosto amargo da injustiça e do arbítrio. Mas, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes"

Dilma, em seu discurso, ontem, no Senado, quando acusou o 'apoio escancarado da mídia ao golpe', e mais uma vez expôs as chantagens de Eduardo Cunha.

Marcus Matraga

A Hora e a Vez de Marcus Matraga: a violência no campo e os conflitos agrários na Bahia é o seminário que a Ufba realiza amanhã (18h), na reitoria, para marcar os seis meses do assassinato do professor Marcus Vinicius de Oliveira, o Marcus Matraga, na quinta-feira de Carnaval, em Pirajuía, município de Maragojipe.

Mesmo com pressão de mais de 20 entidades, a começar pela Ufba, o crime está insolúvel, mas amigos e parentes são unânimes em apontar que ele foi vítima de crime de mando, por questões de terra.

Memória — Marcus Vinicius, ou Matraga, como chamavam, era um ícone da luta antimanicomial na Bahia. O reitor João Carlos Salles, que abrirá o seminário, incluiu na programação um espaço para reverenciar a memória do professor.

Erro autoral

A propaganda de Alice Portugal (PCdoB) dizendo ser ela autora do projeto que instituiu o piso salarial dos professores não está dizendo a verdade, segundo o ex-deputado Severiano Alves, hoje diretor do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

- O piso resultou de uma emenda de minha autoria, a Lei do Fundeb. Alice Portugal apoiou, é verdade, numa circunstância em que o então ministro da Educação, Fernando Haddad, chegou a me chamar pedindo para retirar a emenda.

Severiano foi também o presidente da Comissão do Fundeb.

POUCAS & BOAS

* Embora ainda esteja nos registros do TSE, o advogado Maílson Assis (PSB) não é mais candidato a vice-prefeito de Candeias na chapa do médico Pitágoras Alves (PP). O desgaste foi tanto que resolveram trocar. Lá, em 2012, havia sete candidatos, mas agora só dois, Pitágoras e a ex-prefeita Tonha Magalhães (DEM).

* E, por falar em vice, uma conta não fecha no DivulgaCand do TSE, o link de registros de candidaturas. Há 1.229 candidatos a prefeito contra 1.234 vices. Ou seja, cinco vices estão sobrando.

* A socióloga Vilma Reis, ouvidora da Defensoria Pública do Estado, vai receber amanhã da Câmara de Salvador a medalha Zumbi dos Palmares, concedida a personalidades que prestam serviços à luta contra o racismo. O autor da homenagem é o vereador Sílvio Humberto (PSB).

* Os professores Cláudio André, Jaime Barreiros e Clóvis Zimmermann lançam amanhã, na Livraria Leitura do Shopping Bela Vista, o livro Democracia BR: o momento político atual. É uma mistura de ciência política e direito.

