Otimismo na rede hoteleira do Nordeste

A proximidade das férias escolares de fim de ano, um período em que famílias inteiras costumam aproveitar as festividades do Natal e Ano Novo para viajar, anima – e muito – a rede hoteleira do Nordeste, em especial a da Bahia e a do Ceará. É o que constatou um levantamento do Ministério do Turismo, divulgado ontem, sobre a confiança do empresariado do setor para o aumento do faturamento, investimentos e geração de emprego. De acordo com a pesquisa, 50% dos hoteleiros do Nordeste projetam aumento do faturamento nos próximos seis meses, enquanto 66,2% planejam investir nos empreendimentos no mesmo período, respectivamente os maiores indicadores de todo o Brasil. Neste quesito, a Bahia, tradicionalmente um dos mais importantes destinos da região e do País, aparece no topo do levantamento, com 68,3% dos hoteleiros dispostos a fazer aportes nos estabelecimentos até maio de 2019.

Demanda

As expectativas também são boas no Nordeste quanto ao crescimento da demanda pelo destino, outra variável apurada pelo Ministério do Turismo. São 48,6% dos hoteleiros da região que acreditam numa maior procura pelos atrativos turísticos dos estados nordestinos, numa dinâmica que engloba os gastos do turista.

Camarão processado

Novidade no Terminal Pesqueiro Público de Ilhéus, que em 2019 oferecerá mais um serviço aos pescadores: o processamento do camarão. Como ressalta a Secretaria da Agricultura da Bahia, deve aumentar em 100% o valor de mercado do crustáceo. O governo assina hoje o termo de parceria com a G6 Comércio de Pescado para uso do espaço.

Valorização da cultura

A Bahia motiva a sessão solene de hoje à noite no Palácio do Planalto, em Brasília, inclusive com a presença confirmada do presidente da República, Michel Temer. A cerimônia será em homenagem ao empresário mineiro Antônio Mazzafera, CEO da Fera Hotéis, pelo trabalho à frente da reativação de prédios emblemáticos no Centro Histórico de Salvador. O investimento, conta Mazzafera, também busca reaproximar o soteropolitano da região.

– Minha ideia surgiu quando vi no exterior a população local resgatando áreas centrais e históricas de cidades que estavam abandonadas e pensei que poderíamos realizar o mesmo em Salvador. Precisamos frequentar e ter orgulho do nosso centro histórico – afirma ele.

Desafio da cláusula

O Partido Democracia Cristã (DC), que lançou José Maria Eymael como candidato à presidência da República, reúne-se de amanhã a sábado (1º) para discutir o posicionamento da legenda frente ao novo governo, bem como os desafios de 2019, já que o DC é um dos 14 partidos que terão que enfrentar o desafio da “cláusula de desempenho”. “Eymael tem apontado reiteradamente que essa lei, como foi promulgada, só vale para 2022, opinião compartilhada por juristas como Ives Gandra Martins e Almino Afonso”, explica o anúncio do partido, que fará seu encontro no Balneário Camboriú (SC).

