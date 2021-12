Otimismo dobrado no Dia dos Namorados

O melhor do Dia dos Namorados, para o varejo, é a expectativa de faturamento dobrado. Ao contrário de outras datas, onde o presente é um só, amanhã, dia 12, são duas provas de amor trocadas pelos casais flechados por Cupido. Daí a projeção, cautelosa, mas positiva, de 2% de aumento em relação ano anterior, combinando com o numeral-símbolo da efeméride.

De acordo com dados divulgados pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), a data é ideal para a escolha dos mimos não-duráveis, especialmente roupas, carteiras, perfumarias e flores, entre outros. Entre os presentes mais desejados, sem dúvida, está o smartphone. Para o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, a média de investimento de cada pombinho deve chegar a 125 reais, considerando compras em cartão de débito, cash ou a crédito, o que equivale a um projeção de 250 reais por casal.

– As vendas estão evoluindo e a data comemorativa deve refletir esta expansão – antecipa o presidente Paulo Motta.

Outro motivo de otimismo é a flexibilização dos modelos de relacionamento, o que inclui entre os fregueses os e as poliamoristas (que assumidamente compartilham o sentimento com mais de um amor), além de pessoas que curtem o mesmo sexo e outras variáveis, clandestinas ou não. O alargamento da inclusão, alcançando de adolescentes a idosos, também constitui indicativo de expansão do mercado.

Otimismo – Para o momento pós-namorados, os comerciantes estão otimistas frente à abertura das lojas nos feriados de junho, nos dias 20 (Corpus Christi) e 24 (São João), conforme permite a Medida Provisória 881.

A íntegra dos documentos deve ser analisada para que, somente após o devido processo legal – com todo o plexo de direitos fundamentais que lhe é inerente –, seja formado juízo de valor

Spread e competitividade

O Brasil lidera os rankings internacionais com o segundo mais alto spread bancário do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Spread bancário é a diferença entre o que as instituições pagam para captar dinheiro e o que cobram quando realizam empréstimos. O custo do crédito impacta diretamente na competitividade do setor produtivo, que vem se mobilizando para reverter este quadro. Um desses momentos acontece na próxima sexta-feira (14), das 8h30 às 12h, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), com a realização do seminário Spread Bancário no Brasil, promovido em conjunto com a Federação do Comércio (Fecomércio-BA). O evento reunirá empresários de diversos setores, além de especialistas convidados.

Feira de Ciências Humanas

Oficinas, rodas de conversa e momentos culturais estão previstas para o período de hoje até quinta-feira, durante a Feira de Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, programada para o campus situado na Estrada de São Lázaro, no bairro da Federação.

O projeto não obteve financiamento, mas será realizado assim mesmo, como um desagravo aos ataques que, segundo seus organizadores, visam deslegitimar as ciências humanas e sociais. A feira vai divulgar a produção científica de docentes e discentes da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e do Instituto de Psicologia da Ufba, como rejeição ao contexto de agressão à educação e ações persecutórias contra a universidade.

