Osid vai ser também faculdade de medicina

De Portugal, a última parada do périplo europeu de Rui Costa, saiu uma boa notícia: as Obras Sociais Irmã Dulce vão virar também uma faculdade de medicina.

Rui esteve com o ministro da Seguridade Social português, Agostinho Branquinho, e com o presidente da Federação Mundial das Santas Casas, Manuel Lemos.

Os dois estiveram aqui no início deste mês, participando do encontro das Santas Casas, realizado em Salvador, quando o pedido, agora carimbado, foi feito. Anteontem, o conselho da Universidade do Porto, que será a mantenedora, aprovou a iniciativa.

De Portugal mesmo Rui Costa ligou para Maria Rita Lopes Pontes, presidente da Osid, que recebeu a notícia com muito bom grado.

— É muito bom. A Universidade do Porto já tem bem-sucedida parceria similar com o Hospital do Câncer de Barretos.

O protocolo será assinado em novembro.

Seis anos de crise

—Não quer dizer que o Hospital de Irmã Dulce esteja às mil maravilhas. Maria Rita lembra que há seis anos a tabela do SUS está congelada. E, mais que nunca, a instituição depende das doações.

— A nossa crise não é de agora. Ela já está conosco há muito tempo.

Caos total



—Mas o caos mesmo está no Hospital Dantas Bião, de Alagoinhas. Ontem, o coordenador da clínica cirúrgica, Lucas Bittencourt, mandou sucinto comunicado para a diretoria médica, dizendo que no fim de semana o plantão não terá cirurgião devido aos sucessivos desligamentos dos médicos por falta de pagamento.

O Dantas Bião é administrado pelo Monte Tabor, que vai largar dia 30. Médicos e funcionários há dois meses não recebem.

Menos maternidade —O fechamento da emergência obstétrica do Hospital Santo Amaro, marcada para 1º de novembro, está causando angústia na Saúde.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) diz que, embora seja uma instituição particular, a oferta de maternidades na Bahia está bem abaixo das necessidades, e que a supressão de tais serviços complicam uma situação já ruim.

— Partos em casa, nas ruas ou em carros crescem e nós, em vez de vermos o aumento dos serviços, vemos o oposto.

Esta semana ela vai conversar com o secretário Fábio Vilas-Boas

"Esses caras que estão querendo o impeachment não têm força para pedir p... nenhuma"

Paulinho Boca de Cantor, em entrevista a Alex Solnik, da revista Brasil 24/7

"O nosso negócio é derrubar a Dilma. Nada nos tira desse rumo"

Paulinho da Força, presid. do Solidariedade, também acusado de corrupção, dizendo que está com Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para "o que der e vier"

SOS mural

O professor Everaldo, anfitrião dos estudantes que visitam a Assembleia, aos quais explica detalhes das obras de arte da casa, diz que, no embalo da chegada da estátua de Luiz Eduardo Magalhães, em vias de acontecer, bem que se poderia dar uma guaribada no mural de Carybé, em cimento, que adorna a entrada principal.

Ele diz que, em dias de chuva, a água bate na base e a ferragem está estourando o cimento do mural.

Avanço enganoso

Luciano Muricy, presidente da Ademi, revela um dado curioso para um cenário de crise como o atual: a venda de imóveis na Região Metropolitana de Salvador cresceu.

Mas não se anime. Das três mil unidades produzidas, 2.600 são do Minha Casa, Minha Vida, cujas taxas de juros foram mantidas baixas ou, pelo menos, não foram alteradas.

— Nosso grande problema é a alta da Selic. Enquanto a Selic permanecer alta, enfrentaremos dificuldades.

Na Ford

A Ford lança terça, na Cidade do Saber, em Camaçari, com a presença de Rui Costa e do presidente da montadora na América Latina, Steven Armstrong, o Programa Ford de Educação para Jovens. Abre o braço filantrópico para credenciar jovens para o ingresso no mercado do trabalho, inclusive na própria Ford. O sinal é positivo.

Mês passado, a montadora deu férias coletivas, encerradas dia 5 último e, agora, no lugar de falar em demissões vem com uma proposta de inserção. Mas é bom manter as orelhas em pé. Até agora, o mercado de automóveis continua em baixa.

Limite —Ademi e Ford, dois segmentos da economia baiana que empregam centenas de milhares de pessoas, vão indo. Mas, convém lembrar: no mercado paciência também tem limite.

Novo ferry no "prelo"

A Secretaria da Infraestrutura deve divulgar em novembro a forma que vai adotar para a compra de um novo ferryboat.

Com vaga para mais de 150 carros e com preço estimado em US$ 8 milhões, há duas opções, diz o secretário da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti: encomendar no Brasil ou comprar no exterior.

Se for no Brasil, será via Internacional Marítima, a concessionária do ferry.

Se no exterior, será pelo governo, porque se livra de impostos.

Ajuda do dólar



—Marcus diz que, com o dólar em alta no Brasil, que tem estaleiros em Manaus, Paraná e Santa Catarina (com vantagem para Manaus, que por ser zona franca não paga imposto sobre a importação das placas), o país virou uma alternativa viável.

— US$ 8 milhões dão aí quase R$ 32 milhões. Aí, fica atrativo cá.

Em novembro, as empresas serão convidadas a apresentar propostas.

POUCAS & BOAS

A Câmara de Salvador entrou nas homenagens ao centenário do jurista Josaphat Marinho, ex-senador e ex-deputado. Dia 28, fará sessão especial, sugerida pelo vereador Edivaldo Brito (PTB).

Otto Alencar (PSD) foi a Brumado e disse lá que "ser prefeito vai se tornar atividade de altíssimo risco, graças à crise". Assustou os pré-candidatos presentes.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Os aspones

Fim dos anos 1950, o escritor e deputado Wilson Lins assume a Secretaria da Educação no governo Juracy Magalhães. Na primeira semana, descobre que o gabinete era um fecundo cabide de empregos. Sem hesitar, manda demitir, de uma só penada, mais de 300 aspones.

Dia seguinte, o Diário Oficial sai recheado, páginas e mais páginas com os nomes dos defenestrados.

Juracy Magalhães, no gabinete do Palácio Rio Branco, estarrecido, pede explicações por escrito ao secretário.

Wilson Lins responde, também por escrito. Eis o final do despacho:

Aqui, nesse serviço público, tem mais público do que serviço.

