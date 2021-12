Osid passam sufoco por falta de repasse

O filme sobre a história de Irmã Dulce talvez ajude a chamar a atenção dos setores do governo responsáveis pelos repasses financeiros para as Organizações Sociais que carregam o nome do "Anjo da Bahia", a Osid.

Maria Rita Lopes, presidente da Osid, diz que a entidade sempre conviveu com a crise econômica, mas a situação atual é caótica.

Nos primeiros dez dias de 2015 a Secretaria da Saúde do Estado efetuou pagamentos da ordem de R$ 20,9 milhões. Contudo, estes valores são referentes aos custos das atividades da organização nos hospitais do interior e do plano operativo do Complexo Roma dos meses de outubro e novembro, respectivamente.

Reconhece, mas... - A Sesab reconhece um débito de R$ 21,1 milhões e afirma que está se desdobrando para pagar o quanto antes. Mas Maria Rita argumenta que a dívida, na verdade, supera os R$ 40 milhões. E não há previsão de pagamento.

Pode fechar - O conselho da Osid se reuniu no final do passado e deve se reunir novamente nos próximos dias. A situação é insustentável e pode decidir por entregar a administração dos quatro hospitais do interior ao Estado.

Um absurdo. As verbas do repasse federal via SUS já estão defasadas e agora a organização se depara com a falta de pagamento. O desafio para Fábio Vilas Boas não é pequeno.

SUA Nota é um show - Desde maio de 2012 a Osid não recebe um centavo referente ao programa "Sua nota é um show". A dívida já está em R$ 2 milhões. Todo ano a organização investe R$ 100 mil em ações para promover a doação de notas fiscais. Não tem dado certo.

Fábio Vilas Boas - O secretário afirma que está empenhado na resolução do problema e atribui a crise a três fatores:

1 - O elevado grau de endividamento do Estado em um cenário de juros altos.

2 - Os recursos escassos para o SUS, situação que acomete todo o sistema.

3 - A deficiência na qualidade da gestão. Situação que atinge as Santas Casas de menor porte.

Dito isso é preciso resolver.

"A gente não está conseguindo cumprir

as normas da vigilância sanitária e nem fazer novos investimentos.

O caos está instalado"

Maria Rita Lopes, presidente da Osid, para quem, se os repasses não forem regularizados e a tabela do SUS ajustada, a tendência será o encerramento dos trabalhos.

Prefeito aliado

Entre os surpresos e ressabiados com a adesão do PTN ao governo de Rui Costa não estão o prefeito de Esplanada, Rodrigo de Dedé, e seu irmão, o deputado estadual Alex Lima. Rodrigo não fez questão de esconder a satisfação com o fechamento do acordo. Diz que foi o primeiro prefeito da oposição a declarar apoio a Rui e que fez campanha para ele, Otto Alencar e Dilma Rousseff.

Articulação - Alex Lima chega à Assembleia como um dos principais articuladores da adesão do PTN à base governista.

- Acredito no projeto de Rui Costa, e esta parceria será melhor para o crescimento do PTN e da Bahia, mas nós (PTN) vamos continuar criticando o que for errado.

Bellintani monta o time

O novo secretário de Educação de Salvador, Guilherme Bellintani, já compôs grande parte da sua equipe, priorizando gente "da casa".

Da Casa Civil trouxe Marília Castilho para a diretoria de orçamento e finanças. O diretor de infraestrutura será Sérgio Chamadoria, com quem Bellintani trabalhou na Secretaria de Turismo e Cultura. A presidente do Conselho Municipal de Educação, Joelice Braga, será diretora pedagógica da pasta. E Tereza Pontual continua como subsecretária.

Programa - O secretário diz que o seu plano de gestão, com as prioridades e o cronograma de ações para os próximos dois anos, deve ser finalizado até o final da semana.

PSC de lá para cá

A vida profissional do primeiro secretário do PSC baiano, Osny Bomfim, é um bom espelho dos movimentos do partido nos últimos anos. Em fevereiro de 2013, Bomfim virou diretor-geral do Ibametro, selando a entrada do PSC na base do governo Wagner. Em junho do ano passado, com a decisão do partido de apoiar Paulo Souto, Bomfim deixou o cargo. O PSC continua com Neto, pelo menos por enquanto. Além de Heber Santana ter se tornado secretário de Relações Institucionais da prefeitura, Bomfim foi nomeado agora assessor especial do prefeito.

PT em disputa

O PT da Bahia vai retirar das executivas municipais da legenda a prerrogativa de decidir sozinhas os candidatos a prefeito pelo partido nas 35 maiores cidades do estado. Uma resolução que sairá em fevereiro vai tratar do assunto. As definições sobre as candidaturas passarão ser conjuntas entre a direção estadual e a municipal.

POUCAS & BOAS

O acesso dos idosos aos ônibus de Salvador continua sendo garantido com a apresentação da carteira de identidade. Até julho, a prefeitura promete fazer um cadastro para distribuir, gratuitamente, um cartão que também poderá ser utilizado para dar acesso. A ideia é acelerar o processo, já que atualmente o motorista perde tempo para verificar e fazer o cálculo da idade.

As articulações no núcleo duro do governo Rui Costa não param. Até o segundo escalão estar inteiramente definido, as conversas continuarão. E existe aliado preocupado com o espaço que vai ocupar.

A Lavagem do Bonfim, na próxima quinta-feira (15), colocará ACM Neto e Rui Costa enfrentando-se pela primeira vez nas ruas de Salvador. Embora este seja um ano sem eleição, o evento terá participação maciça das esquadras políticas. Será o primeiro termômetro dos dois polos políticos constituídos na Bahia. Imperdível.

A população do município de Nova Redenção, na Chapada Diamantina, vai esperar mais um pouco para saber quem será o novo presidente da Câmara de Vereadores. É que a Justiça decidiu por uma nova eleição após denúncias de fraudes no processo eleitoral.

A Via Expressa Contorno de Lauro de Freitas começa a ser construída em fevereiro. O prefeito Márcio Paiva (PP) não segura a felicidade com o anúncio feito pelo governador Rui Costa. Por enquanto, sofre quem precisa trafegar por uma congestionada Estrada do Coco. A expectativa é que em um ano o problema seja resolvido ou, pelo menos, melhorado.

