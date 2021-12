Os protestos ajudam, mas nem tanto assim

Se a pretensão dos manifestantes que foram às ruas domingo é derrubar o governo, talvez os protestos tenham lá sua eficácia. Vai depender do que ainda vem na Lava Jato.

Mas se é combater a corrupção, são inócuos, por falta de foco. Embora o alvo da vez seja o governo petista, o buraco é mais embaixo.

O PT no governo paga por ter cometido três erros crassos, um político e dois éticos. O político foi nunca perder a mania de achar que o mundo gira em torno dele, e os éticos, os piores e mais danosos, quando era oposição postava-se como dono da moralidade e não só entrou de sola no esquemão como perdeu a noção do limite, botando uma escala na afanagem de dinheiro nunca vista.

Mas daí a achar que foi o PT quem inventou a corrupção e que, sem ele, ela acaba, é ledo engano. Na gênese da questão está o modelo de financiamento de campanha brasileiro, promíscuo pela própria natureza. E o que fazem os políticos? Na semana passada, a Câmara aprovou o referendo do atual modelo com o agravante de que, antes uma lei ordinária, agora é constitucional. Triste Brasil. Antes nós tínhamos ladrões e ladrõezinhos, flagrados ou incubados.

Agora nós temos ladrões, ladrõezinhos e ladrõezões. E o que os protestos atacam do xis da questão? Nada. Então, só mudam os atores.

Crise jurídica

A greve no Judiciário estadual, federal e trabalhista está deixando os advogados baianos à beira de um ataque de nervos.

O problema tomou conta da pauta do Encontro Sertanejo da classe, realizado no fim de semana, em Lençóis.

Eles dizem que, se já não bastasse a crise econômica, ainda vem a paralisação dos serventuários agravar o cenário.

O presidente da OAB, Luiz Viana Queiroz, recorreu ao CNJ. Quer a garantia, pelo menos, dos serviços tidos como essenciais.

A hora da campanha — E por falar em Luiz Viana, ele se reúne amanhã (19h) com amigos e apoiadores para discutir propostas que vão nortear a campanha pela reeleição no pleito de novembro.

A campanha na OAB-BA começa em 11 de outubro. Carlos Rátis e Fabiano Santana (até agora declarados) vão bater chapa com ele.

"Se a própria presidente não for capaz do gesto de grandeza, a renúncia ou a voz franca de que errou, e sabe apontar os caminhos da recuperação nacional, assistiremos à desarticulação crescente do governo"

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, pregando a renúncia de Dilma após protestos de domingo.

SOS terra máter

A Fundação Monte Tabor, que administra o Hospital São Rafael, anunciou ontem que dia 31 deixará de administrar o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Os funcionários já receberam aviso prévio.

O detalhe é que a Sesab ainda não sabe quem vai ficar no lugar. Fará uma licitação emergencial ainda esta semana.

A questão: o vencedor da licitação conseguirá montar equipe a tempo de não interromper o atendimento médico por lá?

A Sesab garante que sim. Ou melhor, que o hospital não vai parar.

Mudança de rota

O jatinho Hawker 900 que pertencia ao empresário João Cavalcanti, que estava penhorado, foi arrematado pelo Grupo Abaeté, que aluga aeronaves, em um leilão.

Cavalcanti, geólogo de formação, que já chegou a dizer possuir uma fortuna avaliada em US$ 1 bilhão, afirmava para explicar seu sucesso que estava 'ligado ao divino'.

Em 2006, ele emprestou o tal jatinho a Jaques Wagner quando o PT ganhou o governo baiano pela primeira vez.

Com a queda das commodities da mineração, ele passou a enfrentar dificuldades. Ou melhor, a ligação caiu.

Esperando o PT

Bem avaliado e líder nas pesquisas, o prefeito de Irecê, Luizinho Sobral, diz que vê com tranquilidade o esforço do secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) para harmonizar o PTN, partido dele, recém-chegado ao governo, e o PT, a quem ele derrotou em 2012 derrubando o prefeito Zé das Virgens.

- Em política tudo é possível, ainda mais que é um ano de crise. Mas ainda é cedo.

É possível, mas misturar PTN e PT em Irecê é mesmo que misturar água e óleo.

Em Camaçari — E por falar em PTN, José Tude, ex-prefeito de Camaçari, deixou mesmo o partido e entrou no PMDB. Ele vai dividir o campo da oposição com Antônio Elinaldo (DEM), que lidera as pesquisas.

Os donos das ruas

Uma senhora parou o carro no estacionamento da Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e acabou xingada, agredida verbalmente por dois homens que ficam ali dizendo-se guardadores de carros.

Ela parou e demorou o tempo de dar uma volta na praça. Ao retornar, o suposto guardador pediu R$ 5, ela se recusou a pagar achando que não tinha sentido. Foi o bastante para gerar a ira dos donos do pedaço.

Intimidada, ela fez um acordo: pagou R$ 2. É a última moda em matéria de cobrança de estacionamento na cidade.

POUCAS & BOAS

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), uma das casas de controle mais antigas do Brasil, está em festa. Completa 100 anos sexta com série de atividades. Sexta à noite, no Teatro Castro Alves, os Correios lançam selo alusivo à data.

Um dos destaques da programação do TCE é o II Seminário Internacional de Controle Externo, no Novotel Hangar Salvador, de amanhã a sexta. Entre as estrelas lá estarão Hubert Weber, ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu; Carlos Ayres Britto, ex-presidente do STF; e Aroldo Cedraz, presidente do TCU.

Tudo indica que o destino político do deputado Carlos Geilson, que saiu do PTN, é mesmo o PSDB. Ele admite, em parte: 'É o caminho, mas pode ser que no caminho haja alguma bifurcação...'.

A Assembleia realiza nova sessão especial quinta (15h) para entregar outra Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração do estado. O homenageado da vez é o senador Otto Alencar. A iniciativa é do deputado Euclides Fernandes (PDT).

Moradores de Chorrochó taparam com recursos próprios os buracos da estrada que liga a cidade ao trevo da BR-116. Eles dizem que os prejuízos eram tantos que saiu mais barato contratar caçambas e tapar os buracos com barro do que deixar a pista como estava.

O deputado Ronaldo Carletto (PP) apresentou projeto que isenta de Imposto de Renda os pais de doentes físicos e mentais. Ele diz que a desoneração de quem tem tais responsabilidades é mais que justa.

adblock ativo