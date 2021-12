Os privilégios do foro miram Temer. E Lula?

Diz o senador Otto Alencar (PSD) que, no bojo das discussões para acabar o foro privilegiado dos políticos (ficariam sob responsabilidade do STF apenas crimes cometidos durante o mandato), alguns da base governista articulam a possibilidade de manter o foro para ex-presidente da República.

A ideia, segundo Otto, visa principalmente beneficiar o presidente Michel Temer, sério candidato a parar nas mãos do juiz Sérgio Moro após o fim do mandato:

– Eles estão num dilema. Se aprovarem o dispositivo para beneficiar Temer, vão beneficiar também o senador Fernando Collor e o ex-presidente José Sarney.

O foro privilegiado, da forma como é, deixou de ser garantia para o livre exercício dos mandatos para tornar-se proteção de políticos que cometeram crimes.

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, promete instalar a comissão especial que vai tratar do assunto ainda este ano. E quer a participação dos três poderes na formatação do texto básico do projeto.

Nilo absolvido

– Eu sempre acredito na Justiça. E fiquei feliz porque a Justiça fez justiça.

Foi assim que Marcelo Nilo (PSL), ex-presidente da Assembleia, recebeu a notícia de que o TRE o absolveu por 6 a 1 no julgamento do caso em que ele era acusado de manter o instituto de pesquisas Babesp com o intuito de manipular resultados.

E o prejuízo? - Aliás, alguns deputados lembravam ontem que a ação contra Nilo envolveu a Polícia Federal com incursões em casa e no gabinete na Assembleia, quando foram apreendidos celulares, gerando um intenso alarido, inclusive na mídia.

A decisão do TRE manda que se devolva tudo. Só não devolve a moral que o alarido gerou.

Alvo chinês

Na viagem que faz à China, João Leão, o vice-governador (chegou lá ontem), leva com ele 25 empresários baianos, entre eles, Octávio Pimentel, diretor da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Ilhéus.

Os baianos vão participar também do Fórum Internacional sobre as Cidades Portuárias, que acontecerá em Tianjin, o terceiro maior porto de exportação da China.

Por acaso, Tianjin já foi escolhida, em julho, Cidade Irmã de Ilhéus.

Gandu sem água

O prefeito de Gandu, Leo de Neco (PP), veio ontem a Salvador acompanhado dos 11 vereadores de lá pedir socorro à Embasa. Semana passada, a cidade ficou cinco dias sem água.

Motivo: problemas na rede de água e elétrica. A Embasa prometeu investir R$ 1 milhão.

Macacão de Massa

Rita Brasil, presidente da Associação dos Autistas da Bahia (AMA), vai receber das mãos de Luiz Demétrio Furkin, baiano que é cinegrafista de Fórmula 1, um macacão de Felipe Massa, o piloto brasileiro que este ano pendurou as luvas na Williams.

O macacão ficará exposto no Yacht Club da Bahia e posteriormente, em data a ser definida, será leiloado em benefício da entidade.

O pedido a Massa foi feito pelo próprio Furkin, que mora na Alemanha há 33 anos e já trabalhou em mais de 500 corridas de Fórmula 1. Ele se animou com o fato de que o piloto ajuda muitas entidades beneficentes em São Paulo.

POUCAS & BOAS

A conclusão da BR-235, que liga Juazeiro ao porto de Aracaju, ganhou prioridade do governo após entendimento entre o TCU e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Um novo projeto deve ser apresentado eliminando os entraves do tribunal. O acordo foi intermediado pelo deputado federal baiano José Carlos Aleluia (DEM).

Frede Abreu, pesquisador considerado um dos grandes estudiosos da capoeira no mundo, falecido em 2013, terá um dos seus últimos livros lançado dia 14 próximo (18h) no Foete da Capoeira. Nagé, o homem lutou capoeira até morrer, fala da trajetória de Nagé, segundo o autor, 'um dos negros mais valentes da Bahia que teve a sua história pouco contada'. Ou seja, como tantos outros, estava quase esquecido.

A professora Márcia Barros, reitora da Unifacs, recebe nesta terça-feira, 5 (9h) a Comenda Maria Quitéria da Câmara de Salvador. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB), autora da homenagem, diz que 'é importante reconhecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres em nossa cidade'.

